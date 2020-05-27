Петицію з вимогою передати Києво-Печерську лавру ПЦУ опублікували на сайті уряду

На сайті Кабінету міністрів з’явилася петиція з вимогою вивести Києво-Печерську лавру з оренди Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, і передати її у використання Православній церкві України (ПЦУ). Петицію, аналогічну за змістом до тієї, що раніше була опублікована на сайті президента, оприлюднили 26 травня.

«Оскільки, на електронну петицію … аналогічного змісту на вебсайті офіційного інтернет-представництва президента України, яку підтримали понад 25 000 громадян, президентом було надано відповідь стосовно перебування питань управління об’єктами державної власності в компетенції Кабінету міністрів України відповідно до пункту 5 статті 116 Конституції України, прошу розглянути петицію, текст якої наведено нижче», – вказують автори документа.

Станом на 27 травня петицію підписали 545 осіб із 25 тисяч, необхідних для того, щоб уряд її розглянув. До кінця збору підписів залишилося 89 днів.

Президент Зеленський 22 травня у відповіді на петицію, що була оприлюднена на його сайті, заявив, що питання управління об’єктами державної власності перебуває у відомстві уряду.

«Українська православна церква Московського патріархату не є автокефальною православна церквою на території України. Крім того, високі церковні ієрархи Української православної церкви Московського патріархату були неодноразово помічені у висловлюваннях та діях, направлених проти українського народу. Враховуючи вказане вище, використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату повинне бути припинене шляхом розірвання договору оренди та передане Православній церкві України (ПЦУ)», – ідеться в тексті петиції.

Далі автори звернення до Зеленського вказують на діяльність окремих ієрархів УПЦ (МП), зокрема, намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла.

Минулого місяця влада Києва відправила Києво-Печерську лавру на карантин через спалах коронавірусу там. Нещодавно лавра відкрилася після карантину.