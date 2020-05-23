Петиція про Києво-Печерську лавру: чи це питання компетенції президента

Електронна петиція на сайті президента України була зареєстрована у квітні і зібрала понад 27 тисяч голосів при 25-ти необхідних. Звернення до президента звучало так: «Припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди та передати Києво-Печерську лавру у використання Православній Церкві України (ПЦУ)». Президент відповів, що це не питання його компетенції Голос Америки зібрав коментарі експертів.

Зміни у питанні оренди Києво-Печерської Лаври малоймовірні, вважає колишній речник предстоятеля УПЦ-МП, який нині перейшов до Православної церкви України, отець Георгій Коваленко.

Петицію українців до президента Зеленського про те, щоб забрати Києво-Печерську Лавру в Московського патріархату через порушення карантину в час пандемії, отець Коваленко називає «емоційною реакцією суспільства на неадекватну поведінку керівництва Московського патріархату під час пандемії».

В інтерв'ю Голосу Америки отець Коваленко заявив: «Ні до чого, окрім дестабілізації, це не призводитиме. На сьогодні я не бачу якихось активних заявок від інших церков із бажанням служити у Лаврі. Таких заяв нема. Ну тоді що ми обговорюємо?».

Ні до чого, окрім дестабілізації, це не призводитиме

Він також нагадав, що на сайті президента України збирають підписи і щодо іншої петиції – з вимогою залишити Лавру в користуванні Московського патріархату.

«Ну і наберуть ті самі 25 тисяч голосів. Ну і що? Я не вірю в петицію як інструмент вирішення таких непростих питань», – додав отець Георгій.

Нереалістичною вважає вимогу передачі Лаври в користування ПЦУ, принаймні за нинішніх часів, і релігієзнавець Віктор Єленський.

«Ніхто не буде сьогодні цим займатись. Тим більше, що впливові сили в офісі президента всіляко ведуть політику на реабілітацію та захист Московського патріархату», – сказав Єленський Голосу Америки.

Впливові сили в офісі президента всіляко ведуть політику на реабілітацію та захист Московського патріархату



Він додав, «звісно, у Лаврі дуже погано повелися під час пандемії коронавірусу. Я сказав би навіть, вчинили не по-християнськи і навіть не покаялись за те, що кричали: приходьте, обнімайтеся, цілуйтеся, приносьте дітей, причащайтесь. Скидається на те, що єдина вольниця, яка їм дозволяється у Москві, це бути більшими мракобісами, ніж навіть Московська патріархія».

Тому обурення суспільства діями ієрархів Лаври абсолютно виправдане, вважає Єленський, і державі слід було б добре придивитися до того, що МП робить у Лаврі, як дотримується санітарних норм, як охороняє пам’ятки культури.

«Зеленський міг би скористатись такою петицією, якби хотів. Міг би принаймні дати доручення Кабінету Міністрів розглянути петицію і факти, які там наводяться. А він просто сказав, що це не його компетенція. Так він робить, коли хоче закрити питання», – сказав Єленський.

Та хоч би як намагалася влада «закрити питання», політичні рішення все одно доведеться приймати, – кажуть експерти.

Директор Департаменту в справах релігій Андрій Юраш порівнює ситуацію з хворим зубом, який нікому не хочеться лікувати, але якщо запустити, доведеться йти до хірурга.

Ця суспільна петиція є індикатором, що суспільство незадоволене



«Є певні речі, яких можна деякий час уникати, але зовсім ігнорувати не вдасться. Питання Лаври – одне з таких. Воно є і залишатиметься одним із першорядних для суспільства», – сказав Юраш «Голосу Америки».

За його словами, «Ця суспільна петиція є індикатором, що суспільство незадоволене, що дуже велика суспільна група теперішній стан речей не сприймає і не сприйматиме в майбутньому».

Як знайти баланс між більшістю, яка хоче бачити зміни, і меншістю, яка категорично цього не сприймає і хоче залишити все як є?

На думку Юраша, потрібен широкий політичний діалог стосовно державного реґулювання пам’ятників культури, які перебувають у віданні певних релігійних організацій. А відтак – прийняття політичних рішень.

«Такі рішення – навіть якщо вони спочатку викличуть неоднозначну суспільну реакцію – згодом стають суспільним благом. Бо пережити неспокій сьогодні означає упередити набагато глобальніші можливі виклики завтра», – зауважив директор Департаменту в справах релігій.

За словами Юраша, президент мав цілковиту рацію, коли сказав, що Лавра як цілісний майновий та архітектурний комплекс перебуває у прямому підпорядкуванні Кабінету міністрів. Зокрема, саме Кабінет міністрів у 2013 році приймав рішення про передачу Нижньої Лаври до УПЦ Московського патріархату.

Майновий та архітектурний комплекс перебуває у прямому підпорядкуванні Кабінету міністрів, а відтак уряд може ухвалювати рішення

Як висновує урядовець, Кабмін може приймати будь-які рішення. Але на Кабмін не можна перекласти весь тягар рішень політичних, так само як і відповідальність за їх неприйняття.

Напередодні президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на адресовану йому петицію із закликом припинити використання Києво-Печерської Лаври Московським патріархатом, заявив, що об'єктами державної власності України управляє Кабінет Міністрів. Мовляв, це питання не входить в компетенцію глави держави.

У своїй відповіді на сайті президента Володимир Зеленський підкреслив, що зобов'язаний діяти лише на підставі і в межах повноважень, передбачених Конституцією.

Електронна петиція на президентському сайті була зареєстрована у квітні і зібрала понад 27 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних.

Приводом до подання петиції стало порушення Лаврою карантину під час пандемії, що призвело до спалаху там коронавірусної інфекції.

Звернення до президента звучало так: «Припинити використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату шляхом розірвання договору оренди та передати Києво-Печерську лавру у використання Православній Церкві України (ПЦУ)».

Як зазначалось у тексті, Лавра є святинею українського народу, ПЦУ – визнана Константинополем автокефальна православна церква на території України, тоді як УПЦ Московського патріархату такою церквою не є.

А відтак, йдеться у зверненні, «цілком справедливо, щоб духовну святиню використовувала православна конфесія, яку православний світ визнав автокефальною православною церквою на території України».

Вимагаючи забрати Київо-Печерську лавру у Московського патріархату, ініціатори закидали також ієрархам УПЦ МП «висловлювання та дії, спрямовані проти українського народу».

Зокрема, згадували висловлювання митрополита Онуфрія про Голодомор, буцімто посланий українцям за їхню гординю; засудження ним антитерористичної операції на Донбасі як «братського кровопролиття»; відмову священика УПЦ-МП відспівувати дитину, яка була хрещена в Київському патріархаті, відмову деяких свщенників УПЦ МП відспівувати і хоронити в межах кладовища оборонців України.