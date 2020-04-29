Петиція до Зеленського з вимогою вивести Києво-Печерську лавру з оренди УПЦ (МП) набрала необхідне число голосів

Адресована президенту України Володимиру Зеленському петиція з вимогою вивести Києво-Печерську лавру з оренди Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

«Українська православна церква Московського патріархату не є автокефальною православна церквою на території України. Крім того, високі церковні ієрархи Української православної церкви Московського патріархату були неодноразово помічена у висловлюваннях та діях, направлених проти українського народу. Враховуючи вказане вище, використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату повинне бути припинене шляхом розірвання договору оренди та передане Православній церкві України (ПЦУ)», – ідеться в тексті петиції.

Далі автори звернення до Зеленського вказують на діяльність окремих ієрархів УПЦ (МП), зокрема, намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла.

Станом на 29 квітня Києво-Печерська лавра вже понад два тижні перебуває на карантині за рішенням київської влади. У лаврі десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.