У Києво-Печерській лаврі на COVID-19 захворіли ще 20 семінаристів – Кличко

За останню добу в Києво-Печерській лаврі діагностовано захворювання на нову коронавірусну інфекцію у ще 20 семінаристів, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, одного з цих семінаристів госпіталізовано до Олександрівської лікарні, решта лікуються в умовах самоізоляції.

Всього за минулу добу в Києві захворіли 32 людини, серед яких двоє медиків, одна людина померла. Всього за час епідемії в столиці померли 23 людини, підтверджено – 1220 випадків захворювання.

Представник Української православної церкви (Московського патріархату), який 26 квітня повідомляв російському агентству «РБК» про коронавірусне захворювання всіх священників Києво-Печерської лаври, яка наразі перебуває в користуванні цього українського підрозділу Російської православної церкви, заявив згодом, що його неправильно процитували.

Києво-Печерська лавра, що є нині в користуванні УПЦ (МП), за рішенням київської влади була ще 13 квітня закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Також карантинні заходи були грубо порушені в двох інших монастирях зі статусом лавр в Україні, що теж нині перебувають у користуванні українського підрозділу РПЦ, – Почаївській у Тернопільській області і Святогірській у Донецькій.

Із цього приводу були відкриті кримінальні провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням). Ця стаття в разі доведення вини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

УПЦ (Московського патріархату) стала єдиною релігійною організацією в Україні, чільники якої закликали своїх вірян приходити на Великодні служби Божі, всупереч чинним обмеженням через поширення нового коронавірусу.

Канонічна помісна Православна церква України натомість закликала вірян не йти до храмів, а приєднуватися до служб Божих онлайн чи за допомогою відеотрансляцій, а паски освячувати свяченою водою самостійно. Із таким самим закликом виступила і Українська греко-католицька церква, що є частиною католицької спільноти, але дотримується східного обряду і юліанського календаря.

Напередодні цьогорічного Великодня, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав вірян українських християнських церков східних обрядів пропустити публічне святкування Великодня 19 квітня, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.