У Почаєві й районі посилюють надзвичайні заходи через коронавірус

У Кременецькому районі Тернопільської області, зокрема в місті Почаєві в ньому, де в Почаївській лаврі, що в користуванні УПЦ (МП), відбулися грубі порушення карантинного режиму, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації для протидії поширенню нового коронавірусу.

Таке рішення, крім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаєва і Кременецького району, ухвалили, зважаючи на критичний ріст захворюваності на COVID-19, на позачерговому засіданні районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації, повідомив голова РДА В’ячеслав Онишкевич.

Крім того, на засіданні вирішили при позитивній динаміці поширення епідемії протягом 5 днів звернутись до верхніх ешелонів влади щодо посилення дієвих карантинних заходів безпеки щодо мешканців Кременецького району, написав він у фейсбуці.

За словами Онишкевича, протягом попередньої доби в Кременецькому районі підтвердилися ще 27 випадків зараження коронавірусом, із них 18 у Почаєві. Таким чином, загалом на ранок 26 квітня в Кременецькому районі було вже 110 підтверджених випадків захворювання, з них 77 у Почаєві.

Почаїв, що на Тернопільщині, з 21 квітня закритий для в’їзду і виїзду транспорту, довкола міста встановлені чотири блокпости – такі радикальні заходи пов’язані зі зростанням чисельності хворих із коронавірусною інфекцією в місті, зокрема у зв’язку з тим, що духовенство Почаївської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) порушило карантинні правила на Великдень. Відтак монастир теж зачинений, а контактними особами називають майже всіх жителів Почаєва з населенням майже 8 тисяч осіб.

Національна поліція України 19 квітня ввечері повідомила, що почала кримінальні провадження за двома фактами порушень карантинних обмежень під час Великодніх богослужінь, що їх здійснила УПЦ (МП) в Почаївській лаврі на Тернопільщині, а також у Святогірській лаврі на Донеччині. Вони порушені за статтею 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, яка в разі доведення вини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, повідомили в НПУ.

І Святогірська, і Почаївська лаври нині перебувають у користуванні українського підрозділу Російської православної церкви – УПЦ (МП). Ця релігійна організація стала єдиною в Україні, чільники якої закликали нині своїх вірян приходити на Великодні служби Божі, всупереч чинним обмеженням через поширення нового коронавірусу.

Третя лавра в Україні, Києво-Печерська, що теж є нині в користуванні УПЦ (МП), за рішенням київської влади закрита на карантин через те, що в ній десятки її ченців та інших мешканців виявилися зараженими новим коронавірусом.

Канонічна помісна Православна церква України натомість закликала вірян не йти до храмів, а приєднуватися до служб Божих онлайн чи за допомогою відеотрансляцій, а паски освячувати свяченою водою самостійно. Із таким самим закликом виступила і Українська греко-католицька церква, що є частиною католицької спільноти, але дотримується східного обряду і юліанського календаря.

Напередодні цьогорічного Великодня, 17 квітня, президент України Володимир Зеленський закликав вірян українських християнських церков східних обрядів пропустити публічне святкування Великодня 19 квітня, щоб зменшити ризик поширення коронавірусної інфекції.

Кількість хворих на COVID-19 в Україні станом на ранок 26 квітня офіційно становила 8 617 осіб, із них померли 209 людей, одужали 840.

Загалом у світі, за інформацією Центру даних про коронавірус Університету імені Джонза Гопкінза у США, на цей час підтверджені 2 956 073 випадки коронавірусного захворювання, з них 205 724 людини від нього померли, 861 518 уже видужали.