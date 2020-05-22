Зеленський відповів на петицію з вимогою передати Києво-Печерську лавру ПЦУ

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою вивести Києво-Печерську лавру з оренди Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом, і передати її у використання Православній церкві України (ПЦУ).

За словами Зеленського, питання перебуває в компетенції Кабінету міністрів.

«Відповідно до пункту 5 статті 116 Основного Закону України, Кабінет міністрів України здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону… Згідно з пунктом 1 статті 5 закону України «Про управління об’єктами державної власності» Кабінет міністрів України є суб'єктом управління, що визначає об'єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об'єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб'єктам управління», – йдеться у відповіді.

Згадана петиція набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів у квітні.

«Українська православна церква Московського патріархату не є автокефальною православна церквою на території України. Крім того, високі церковні ієрархи Української православної церкви Московського патріархату були неодноразово помічені у висловлюваннях та діях, направлених проти українського народу. Враховуючи вказане вище, використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату повинне бути припинене шляхом розірвання договору оренди та передане Православній церкві України (ПЦУ)», – ідеться в тексті петиції.

Далі автори звернення до Зеленського вказують на діяльність окремих ієрархів УПЦ (МП), зокрема, намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла.

Минулого місяця влада Києва відправила Києво-Печерську лавру на карантин через спалах коронавірусу там.