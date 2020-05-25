В Україні горіли кілька храмів Української православної церкви (Московського патріархату). У чоловічому монастирі на околиці Одеси займання сталося в його внутрішньому дворі. Священники кажуть, що вже практично відновили згорілу прибудову, однак знімальну групу подивитися, як виглядає будова зараз, не пустили. Що кажуть священники і поліція про цю пожежу – у відеорепортажі телеканалу «Настоящее время», створеного з участю Радіо Свобода. (Автор Всеволод Ананьєв)