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26 травня 2020, Київ 00:02
Відео

В Україні горіли кілька храмів Московського патріархату: що кажуть священники і поліція? (відео)

В Україні горіли кілька храмів Московського патріархату: що кажуть священники і поліція? (відео)
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В Україні горіли кілька храмів Московського патріархату: що кажуть священники і поліція? (відео)

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В Україні горіли кілька храмів Української православної церкви (Московського патріархату). У чоловічому монастирі на околиці Одеси займання сталося в його внутрішньому дворі. Священники кажуть, що вже практично відновили згорілу прибудову, однак знімальну групу подивитися, як виглядає будова зараз, не пустили. Що кажуть священники і поліція про цю пожежу – у відеорепортажі телеканалу «Настоящее время», створеного з участю Радіо Свобода. (Автор Всеволод Ананьєв)

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