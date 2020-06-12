ПЦУ: політична мотивація в розслідуваннях проти Порошенка є недопустимою

Православна церква України заявляє про недопустимість політичної мотивації в діяльності правоохоронних органів і порушенні кримінальних справ, зокрема проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ПЦУ 12 червня.

«Більше того, вона буде небезпечною для громадянського миру в умовах російської агресії, коли країна-агресор радо використовує будь-які конфлікти всередині України на шкоду нашій державі та для досягнення своїх цілей в гібридній війні», – йдеться в заяві.

ПЦУ заявила, що глибоке занепокоєння викликає криза «довіри до одного з найбільш важливих державних інститутів – правосуддя».

«Внесення у ведення розслідувань політичної складової й вибірковості завжди лише поглиблюють таку недовіру, доказом чого є ганебні судові переслідування представників опозиції за часів влади колишнього президента В. Януковича. Недовіра до правосуддя істотно підриває і міжнародний авторитет України», – наголосили в ПЦУ.

Водночас у ПЦУ зазначили, що «не втручалися і не втручаються» у сферу розслідувань і судочинства, де відповідальність лежить на державі.

«Але як Церква, яка керується істинами Закону Божого, та як одна з інституцій громадського суспільства, яка турбується про благо українського народу, ми маємо обов’язок нагадувати і застерігати. Зокрема про те, що і безкарність для порушників закону, і безпідставне переслідування лише заради переслідування є однаково шкідливими та неприпустимими», – йдеться в повідомленні.

«Нас, як Церкву, змушує звертати на себе увагу той факт, що останнім часом наполегливо, особливо у пов’язаних з країною-агресором засобах масової інформації, проводиться думка, що різні обвинувачення, які висуваються проти п’ятого президента України, мають якийсь зв’язок з його роллю, як глави держави, в сприянні церковному об’єднанню, утворенню Православної Церкви України та в отриманні нею Томосу від Вселенського Патріарха», – додали у ПЦУ.

Офіс генерального прокурора України і Державне бюро розслідувань заявляють, що п’ятому президентові України Петрові Порошенку, нині народному депутатові і лідерові партії «Європейська солідарність», вручена підозра в одній із більш ніж двох десятків кримінальних проваджень, в яких на цей час він проходить, – перша підозра за тривалий час розслідування цих проваджень.

Адвокати Порошенка заперечують вручення підозри. Тим часом ОГП і ДБР уже погрожують Порошенкові можливим арештом.