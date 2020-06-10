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11 червня 2020, Київ 00:09
Новини | Політика

Венедіктова заявляє, що мала право доручити іншим прокурорам вручити підозру Порошенку

Ірина Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наполягає, що повідомлення про підозру народному депутату України Петру Порошенку було вручене в законний спосіб.

«Генеральний прокурор має всі законні підстави доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру. Це передбачено частиною 2 статті 481 Кримінального процесуального кодексу України», – сказала Венедіктова в поширеному ввечері 10 червня відеозверненні.

Венедіктова також заявила про тиск на себе як посадову особу.

«Після відмови отримувати документи (повідомлення про підозру – ред.) народний депутат разом із колегами по фракції, адвокатами і охоронцями з’явився до приміщення Офісу генерального прокурора… Парламентарі просто увірвалися до мого кабінету, пошкодивши речі працівникам охорони», – твердить генпрокурор.

Раніше 10 червня в Офісі генерального прокурора повідомили про суть підозри народному депутатові від «Європейської солідарності», п’ятому президентові України Петру Порошенку.

«За даними слідства, народний депутат підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Перед тим 10 червня прокурори оголосили підозру Петру Порошенку, який відмовився брати участь у допиті ДБР в межах провадження про «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Один з адвокатів Порошенка Ілля Новіков припускав, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

«Ця справа була сформульована так, що Порошенко начебто з метою вкрасти гроші, тобто заробітну платню Семочка, призначив його в обхід процедури на цю посаду. Це абсурд. Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вже говорив, що це «юридичний треш». Так воно і є насправді», – заявив адвокат.

Перед будівлею ДБР Петро Порошенко закликав президента Володимира Зеленського не переслідувати опозицію.

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