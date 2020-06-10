Венедіктова заявляє, що мала право доручити іншим прокурорам вручити підозру Порошенку

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наполягає, що повідомлення про підозру народному депутату України Петру Порошенку було вручене в законний спосіб.

«Генеральний прокурор має всі законні підстави доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру. Це передбачено частиною 2 статті 481 Кримінального процесуального кодексу України», – сказала Венедіктова в поширеному ввечері 10 червня відеозверненні.

Венедіктова також заявила про тиск на себе як посадову особу.

«Після відмови отримувати документи (повідомлення про підозру – ред.) народний депутат разом із колегами по фракції, адвокатами і охоронцями з’явився до приміщення Офісу генерального прокурора… Парламентарі просто увірвалися до мого кабінету, пошкодивши речі працівникам охорони», – твердить генпрокурор.

Раніше 10 червня в Офісі генерального прокурора повідомили про суть підозри народному депутатові від «Європейської солідарності», п’ятому президентові України Петру Порошенку.

«За даними слідства, народний депутат підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Перед тим 10 червня прокурори оголосили підозру Петру Порошенку, який відмовився брати участь у допиті ДБР в межах провадження про «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Один з адвокатів Порошенка Ілля Новіков припускав, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

«Ця справа була сформульована так, що Порошенко начебто з метою вкрасти гроші, тобто заробітну платню Семочка, призначив його в обхід процедури на цю посаду. Це абсурд. Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вже говорив, що це «юридичний треш». Так воно і є насправді», – заявив адвокат.

Перед будівлею ДБР Петро Порошенко закликав президента Володимира Зеленського не переслідувати опозицію.