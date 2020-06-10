Прокурори оголосили Порошенку підозру – ДБР

Прокурори оголосили народному депутату від «Європейської солідарності» Петру Порошенку підозру, повідомило Державне бюро розслідувань.

«Прокурори Офісу генерального прокурора, за дорученням Генпрокурора, повідомили про підозру Порошенку П.О.», – розповіли в ДБР.

Перед цим він відмовився брати участь у допиті ДБР в межах провадження про «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

За кілька хвилин до початку допиту Порошенко виступав біля будівлі Державного бюро розслідувань і закликав президента Володимира Зеленського не переслідувати опозицію.

Один з адвокатів Порошенка Ілля Новіков стверджує, що насправді підозру не оголосили.

«Допит не відбувся, бо плану здійснювати допит не було. Насправді був план спробувати оголосити Петру Порошенку повідомлення про підозру. Як тільки ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того, як почався допит, до нас прийшов працівник Офісу генерального прокурора, до речі, не представивши повноваження», – сказав Новіков.

Він додав, що в таких випадках підозру має оголошувати безпосередньо генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Оскільки це не було згідно із законом, ми відмовилися спілкуватися з цією людиною і залишив будівлю ДБР. Я сподіваюся, що одразу зрозуміло, що вся ця справа про картини одразу була фейковою. Вона не мала мети досягти певного законного рішення… Це був тільки привід, щоб оголосити підозру сьогодні», – заявив Новіков.

За його словами, Порошенку намагалися оголосити підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

«Ця справа була сформульована так, що Порошенко начебто з метою вкрасти гроші, тобто заробітну платню Семочка, призначив його в обхід процедури на цю посаду. Це абсурд. Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вже говорив, що це «юридичний треш». Так воно і є насправді», – заявив адвокат.

Офіційно правоохоронці наразі не повідомляли про суть підозри Порошенку.