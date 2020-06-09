У кількох підрозділах у 2 областях встановлять систему цілодобового контролю за поліцейськими – МВС

У рамках пілотного проєкту для запобігання насильницьким діям стосовно громадян в 11-ти підрозділах поліції в Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде встановлена система цілодобового контролю за діями посадових осіб, повідомила пресслужба МВС.

«Система «Custody Records» вже ефективно впроваджена у чотирьох ізоляторах тимчасового тримання: у Сарнах, Кропивницькому, Херсоні та Дніпрі. Найближчим часом МВС планує розширити функціонування системи не тільки на ІТТ, а на всі підрозділи поліції», – повідомив начальник Управління дотримання прав людини Нацполіції Руслан Горяченко.

За його словами, пілотний проєкт буде діяти в 10 підрозділах Кіровоградської області та в одному відділі поліції Дніпропетровської області.

«Коли громадянин потрапляє до ІТТ, перший, хто його зустрічає – інспектор з дотримання прав людини. Він пояснює, що затриманий знаходиться у безпеці і кожен його рух записується на камеру. В окремій кімнаті під відео, та аудіозапис інспектор про водить з ним перше інтерв’ю. Поліцейський має робити позначки в системі і, якщо буде якась скарга, приймає її та віддає відповідному органу – ДВБ або ДБР. Протягом всього знаходження в ІТТ система також аналізує, чи не потрібна медична допомога затриманому. Тобто «Custody Records» автоматизує роботу поліцейського та унеможливлює людський фактор, як причину незаконного насилля», – пояснили в МВС.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ анонсували запровадження системи забезпечення прав затриманих, так званої Сustody Records, в усіх підрозділах поліції, що в режимі 24/7 фіксуватиме дії стосовно затриманих осіб під час їхнього перебування в поліції. Одним із приводів впровадження такої системи стало поліцейське свавілля в Кагарлику.

В Офісі Генпрокурора стверджують, що за 5 місяців нинішнього року за фактами неналежного поводження під час досудового розслідування прокурори повідомили про підозру 56 особам, із них 10 – за фактами катувань.