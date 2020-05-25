Двох поліцейських затримали за підозрою у зґвалтуванні – ДБР

У Київській області затримали двох поліцейських з Кагарлицького відділення за підозрою у зґвалтуванні та побитті, повідомило Державне бюро розслідувань.

«За попередньою інформацією, у ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка – вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу», – заявили в ДБР.

За даними відомства, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції.

«Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носу», – додали в ДБР.

Слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та «вирішується питання про обрання відносно них запобіжних заходів».

Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 Кримінального кодексу України) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

Поліція повідомила, що 24 травня в місцеву лікарню звернулася жінка 1994 року народження з повідомленням про побиття та зґвалтування. Вони звинувачували в злочині співробітників поліції. Наразі керівництво Кагарлицького відділу поліції відсторонили. Затримані оперуповноважений та начальник одного із секторів відділу.