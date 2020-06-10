Вранці 10 червня народному депутату від «Європейської солідарності», п'ятому президенту України Петру Порошенку в будівлі ДБР, куди він прибув, зокрема, у справі 43 картин, взялися оголошувати підозру в справі, щодо якої його не запрошували того дня. За словами начальника другого відділу ДБР Вадима Приймачка, експрезидент підозрюється в «наданні завідомо незаконного наказу, яким схиляв голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень». У свою чергу Петро Порошенко наголосив, що в таких випадках підозру має оголошувати безпосередньо генеральний прокурор Ірина Венедіктова і поїхав в Офіс генерального прокурора. Після 40-хвилинної зустрічі з Венедіктовою, Порошенко заявив, що підозру так і не отримав, а «дії генпрокурора зумовлені вказівкою з Банкової». Зі свого боку, Венедіктова пообіцяла відправити підозру поштою і зазначила, що ОГП готує клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.