Радіо Свобода Daily: ОГП і ДБР погрожують Порошенкові можливим арештом

Наступ на Петра Порошенка?

Офіс генерального прокурора України і Державне бюро розслідувань заявляють, що п’ятому президентові України Петрові Порошенку, нині народному депутатові і лідерові партії «Європейська солідарність», вручена підозра в одній із більш ніж двох десятків кримінальних проваджень, в яких на цей час він проходить, – перша підозра за тривалий час розслідування цих проваджень.

Адвокати Порошенка заперечують вручення підозри. Тим часом ОГП і ДБР уже погрожують Порошенкові можливим арештом. Про це читайте у матеріалі «Наступ на Петра Порошенка: найважливіша інформація на цей момент».

Від штрафу до кримінальної справи

Школярка, яка вийшла на пікет після перемоги Володимира Зеленського на виборах, стала однією з перших за його каденції, кого критична позиція щодо чинної влади привела до зали суду. Але не останньою. Так, за останні місяці критика президента вилилася щонайменше в один адміністративний штраф для жителя Кременчука і догану для військового. Ці випадки, на думку політолога Віктора Тарана, не є поодинокими і свідчать про певну тенденцію. То наскільки безпечно критикувати президента Зеленського?

Віктор Медведчук задекларував частку в телеканалах «1+1» і «2+2»

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук вказав у своїй майновій декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1». Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Відповідно до інформації, яку вказав Віктор Медведчук у своїй майновій декларації, його дружина телеведуча Оксана Марченко – кінцева бенефіціарна власниця компанії Bolvik Ventures Ltd із Британських Віргінських островів.

Ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», йдеться в повідомленні про структуру власності на сайті каналу «1+1» станом на 2 березня 2020 року. У цьому ж повідомленні вказано, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.

Іншим великим співвласником «1+1» є олігарх Ігор Коломойський, зазначено на сайті каналу.

Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, «2+2» (ТОВ «Гравіс-Кіно»). Через низку компаній, вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня. Як і у випадку з «1+1», на офіційному сайті телеканалу «2+2» вказано, що компанію Bolvik Ventures LTD контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс, але немає даних про причетність до неї Віктора Медведчука.

Як прокоментував таку інформацію Ігор Коломойський – читайте тут.

Угруповання «ЛДНР» так і не пустили людей через лінію розмежування

Вранці 10 червня штаб Операції об'єднаних сил запустив 2 пункти пропуску з окупованою територією Донбасу – «Мар'їнка» (автомобільний, в Донецькій області) та «Станиця Луганська» (пішохідний, Луганська область). Але окупаційні адміністрації Донецька і Луганська заявили, що зі свого боку відкривати КПВВ 10 червня не планують – так і зробили. Повідомлення України про початок пропуску вони назвали «провокацією». Того ранку на лінію розмежування прийшли десятки людей.

«Як наслідок, із 60 громадян, які перебували в черзі для перетину КПВВ «Мар’їнка» представники незаконних збройних формувань пропустили лише 4 особи ромської національності. Водночас, на КПВВ «Станиця Луганська» своєї черги очікувало 70 осіб, із них 6 – пройшли через українські КПВВ, але вимушені були повернутися назад, оскільки з боку тимчасово окупованих територій пропускні пункти були закриті на вхід», – повідомили в Офісі омбудсмена.

Послаблення карантину: дозволено проводити культурні заходи в областях, які відповідають критеріям

Із 10 червня в Україні дозволили проведення культурних заходів, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу.

«Черговий етап пом’якшення карантинних заходів стосується наступних сфер. Зокрема, можна і дозволяється відкривати заклади культури й проводити культурні заходи в тих областях, які досягли наших критеріїв», – сказав Ляшко. При цьому він назвав низку правил для проведення культурних заходів та роботи закладів культури.

Новий плагіат у дисертації Портнова

Комітет із питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) виявив іще один фрагмент академічного плагіату в докторській дисертації юриста, колишнього заступника голови адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова, повідомив у коментарі Радіо Свобода голова Нацагентства Сергій Квіт.

За його словами, комітет буде рекомендувати НАЗЯВО під час розгляду цього питання залучити цей фрагмент до попереднього рішення комітету від 12 березня про наявність плагіату в роботі Портнова.

НАЗЯВО надало Радіо Свобода порівняльну таблицю, в якій зазначений новий приклад текстових запозичень у роботі Портнова без посилання на джерело. Сам Портнов нову інформацію поки що не коментував.

Запорізькі історики полюють на старовинні родинні фотоальбоми

Яка твоя історія? – запитують історики з Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького і пропонують мешканцям Запоріжжя, Мелітополя та Бердянська поділитися власними родинними фото і кінохроніками та сімейними історіями. Їх розмістять на сторінках проєкту «Яка твоя історія?» у соцмережах та покажуть під час спеціальних виставок. Також під час онлайн-лекцій науковці розповідають усім охочим, які таємниці можуть приховувати такі родинні світлини. Чому історики взялися розшукувати старі приватні світлини та навіщо вони їм, Радіо Свобода розпитало в координатора проєкту «Яка твоя історія?» у Запоріжжі, історика Сергія Білівненка.

Чи потрібна сексуальна освіта у дитячих садках і школах?

У Львові група фахівців ініціює запровадження сексуальної освіти у дитячих садочках і школах. Окремі приватні дитячі заклади, зі згоди батьків, мають програму безпеки на попередження насильства над дітьми. Адже кожна 5-а дитина в Україні, а це торішня статистика Уповноваженого з прав дитини, зазнала сексуального насильства. Мова не лише про зґвалтування, але й домагання, сексуальне насильство онлайн. З якого віку говорити з дітьми про приватність і безпеку? Як із дітьми розмовляти про сексуальні речі? Відповіді на ці запитання пропонуємо знайти для себе після прочитання завершального на сьогодні матеріалу.

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