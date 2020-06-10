Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 червня 2020, Київ 16:32
Донбас.Реалії

День несбывшихся надежд. Группировки «ЛДНР» так и не пустили людей через линию разграничения

Утром 10 июня штаб Операции объединенных сил запустил 2 пункта пропуска с оккупированной территорией Донбасса – «Марьинка» (автомобильный, в Донецкой области) и «Станица Луганская» (пешеходный, Луганская область).

Но оккупационные администрации Донецка и Луганска заявили, что со своей стороны открывать КПВВ 10 июня не планируют – так и сделали. Сообщение Украины о начале пропуска они назвали «провокацией».

Утром под солнцепеком на линию разграничения пришли десятки людей.


За день в чатах и группах в социальных сетях жители подконтрольной и неподконтрольной территории, которые давно собирались пересечь линию в обоих направлениях, стали активно обсуждать возможность такой поездки.

А на страницах так называемых «перевозчиков» даже появились рекламные объявления о возможности пересечь КПВВ.

Перевозчик из Курахово
Перевозчик из Курахово

Говорили и об обсуждаемой ранее возможности пересечения линии фронта для школьников, которые собираются сдавать ЗНО на подконтрольной Украине территории. Им, кстати, Киев предложил пропуск без обязательной обсервации.

Ранее обсуждалась возможность открытия КПВВ для прохождения ЗНО
Ранее обсуждалась возможность открытия КПВВ для прохождения ЗНО

Люди стали собираться у пунктов пропуска с обеих сторон начиная с 5-6 утра среды. На автомобильном – «Марьинка» – еще до официального открытия в 11 утра уже стояло несколько десятков машин.

Очередь на автомобильном КПВВ в Донецкой области
Очередь на автомобильном КПВВ в Донецкой области

Украинская сторона начала оформлять пропуск людей.

Но в ответ со стороны группировок «ЛДНР» движение так и не открыли.

Реакция на закрытые пункты пропуска со стороны группировки «ДНР»
Реакция на закрытые пункты пропуска со стороны группировки «ДНР»
Реакция на закрытые пункты пропуска со стороны группировки «ДНР»
Реакция на закрытые пункты пропуска со стороны группировки «ДНР»

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG