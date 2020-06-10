Утром 10 июня штаб Операции объединенных сил запустил 2 пункта пропуска с оккупированной территорией Донбасса – «Марьинка» (автомобильный, в Донецкой области) и «Станица Луганская» (пешеходный, Луганская область).

Но оккупационные администрации Донецка и Луганска заявили, что со своей стороны открывать КПВВ 10 июня не планируют – так и сделали. Сообщение Украины о начале пропуска они назвали «провокацией».

Утром под солнцепеком на линию разграничения пришли десятки людей.



За день в чатах и группах в социальных сетях жители подконтрольной и неподконтрольной территории, которые давно собирались пересечь линию в обоих направлениях, стали активно обсуждать возможность такой поездки.

А на страницах так называемых «перевозчиков» даже появились рекламные объявления о возможности пересечь КПВВ.

Говорили и об обсуждаемой ранее возможности пересечения линии фронта для школьников, которые собираются сдавать ЗНО на подконтрольной Украине территории. Им, кстати, Киев предложил пропуск без обязательной обсервации.

Люди стали собираться у пунктов пропуска с обеих сторон начиная с 5-6 утра среды. На автомобильном – «Марьинка» – еще до официального открытия в 11 утра уже стояло несколько десятков машин.

Украинская сторона начала оформлять пропуск людей.

Но в ответ со стороны группировок «ЛДНР» движение так и не открыли.

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