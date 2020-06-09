(Друкуємо мовою оригіналу)

Линия разграничения с оккупированной частью Донбасса частично открывается. С 10 июня начинают работать два КПВВ: в Марьинке и Станице Луганской. Для людей, которые едут со стороны оккупированных российскими гибридными силами территорий, обязательной будет самоизоляция или обсервация.

Тем, кто едет сдавать внешнее независимое оценивание, самоизолироваться не обязательно. С какими основаниями можно ехать, нужно ли будет устанавливать специальное приложение, где проходить обсервацию? И почему Киев не рекомендует ехать в обратном направлении – в ОРДЛО? Рассказываем, как все теперь работает.

Татьяна с 18 марта никак не попадет к мужу в оккупированный российскими гибридными силами поселок Седово Донецкой области. У мужчины больные почки, в больнице Калинина в Донецке ему отказали в гемодиализе. Сейчас он дома, не может встать с постели. Татьяна говорит, что мужа кормят соседи.

Женщина с бумагами из больницы еще в конце апреля была на КПВВ «Новотроицкое», ее не пустили. Звонила на разные «горячие линии». Но результата нет.

10 июня Татьяна в 4 утра выедет из Мариуполя, чтобы попробовать через КПВВ «Марьинка» попасть к больному мужу.

На что я рассчитываю – что проеду наконец. Три месяца разве мало? Три месяца сижу



«На что я рассчитываю – что проеду наконец. Три месяца разве мало? Три месяца сижу. У меня есть все подтверждающие документы, что он больной, что он в реанимации лежал в Донецке, и что ему требуется уход».

А вот удастся ли пересечь пункт пропуска группировки «ДНР»?

«Может быть, пропустят, даст Бог», – надеется Татьяна

Люди с похожими историями также звонили в эфир Радио Донбасс.Реалии и жаловались на то, что без денег и жилья застряли вдали от дома.

Граждане Украины не понимали, почему вице-премьер-министр Алексей Резников говорит, что пересечь линию разграничения в направлении своего дома можно, а пограничники говорят, что для таких случаев КПВВ закрыты.

Правила ООС

В штабе Операции объединенных сил сообщают, что 10 июня в 11.00 откроют два КПВВ: в Марьинке (Донецкая область) для автомобильного сообщения и в Станице Луганской (Луганская область) – для пешего перехода.

Пропускать людей обещают каждый день, но всего три часа: с 11.00 до 14.00.

В Краматорском пограничном отряде уточнили, что за полчаса до закрытия из соображений безопасности доступ к КПВВ ограничат.

Военные сообщили, что в первую очередь пропустят:

– тех, кто предоставит документы, которые подтвердят гуманитарную необходимость для пересечения;

– участников внешнего независимого оценивания и сопровождающих лиц с сертификатом и приглашением-пропуском.

Для пересечения КПВВ люди должны быть в средствах защиты органов дыхания и должны соблюдать социальную дистанцию.

Если вы хотите попасть на подконтрольные Украине территории, у вас должна быть защитная маска (респиратор); вы должны пройти температурный скрининг на КПВВ; вас опросят о возможных контактах с больными коронавирусом.

А еще вы должны дать обязательное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома».

Если ваш телефон не поддерживает работу электронного сервиса, или вы не хотите его устанавливать по другим причинам, – придется пройти обсервацию в тех местах, которые определили местные органы власти.

Для тех, кто едет на ВНО и их сопровождает, обсервация или самоизоляция необязательна. Но они должны будут сдать тест на COVID-19.

Пропуск украинской стороной лица не гарантирует возможность пересечения им линии разграничения



А вот что говорят пограничники тем, кто едет на оккупированные российскими гибридными силами территории: «Пропуск украинской стороной лица не гарантирует возможность пересечения им линии разграничения. Нередко пророссийские боевики возвращали таких лиц. Чтобы не подвергать себя и своих близких опасности, гражданам рекомендуем воздержаться от пересечения линии разграничения без необходимости».

И правда, группировка «ЛНР» уже заявила, что КПВВ со своей стороны не откроет. Ее спикер Ольга Кобцева назвала открытие «провокацией Украины».

Контрольный пункт пропуск на Станице Луганской завтра работать не будет



«Контрольный пункт пропуск на Станице Луганской завтра работать не будет. Это было одностороннее заявление», – сказала Кобцева

Что советуют правозащитники

Ирина Пецко, правовой аналитик благотворительного фонда «Право на захист», рассказала Радио Донбасс.Реалии, что с момента закрытия КПВВ на Донбассе на «горячие линии» «Права на захист» и «Донбасc SOS» с жалобами обратились более 3 тысяч человек.

Ирина Пецко говорит, что украинская сторона могла отказать людям в пересечении линии разграничения, если был неполный пакет документов, подтверждающих исключительные жизненные обстоятельства.

«Больше отказов касалось того, что штаб (ООС – ред.) предоставлял разрешение, но «власть» на неподконтрольных территориях не разрешала пересечение КПВВ с их стороны», – сообщила сотрудник фонда.

В первую очередь будут идти люди, которые имеют весомые причины социально-гуманитарного характера



Вот что уточнила Ирина Пецко по пропуску людей с 10 июня: «В первую очередь будут идти люди, которые имеют весомые причины социально-гуманитарного характера. Среди них: болезнь близкого человека и потребность в помощи, смерть, необходимость прохождения терапии или другого лечения, воссоединение с семьей, а также необходимость посещения внешнего независимого оценивания ребенком и одним из сопровождающих».

Ирина Пецко говорит, что сейчас не идет речь о каких-то списках. Просто людям надо приехать на КПВВ и взять с собой пакет документов. Вопрос о пропуске будут решать в штабе ООС.

«Например, если вопрос связан с уходом за больным родственником, должна быть выписка из лечебного учреждения с указанием на то, что этому человеку нужен уход, и нужны документы, которые подтверждают факт родственных связей. Или указание на то, что именно этот человек будет осуществлять уход. Если смерть – то это свидетельство о смерти. Если это воссоединение семьи, например, – документ, который подтверждает факт родственных связей: свидетельство о рождении, документы родителей. Если это внешнее независимое оценивание, – то это приглашение из учебного заведения для прохождения этого оценивания», – уточняет правозащитница.

10 июня на КПВВ будут дежурить сотрудники фонда «Право на захист». Они будут в специально маркированной одежде. Если вы думаете, что ваши права нарушили, Ирина Пецко советует обращаться за помощью к этим людям.

После прохождения приоритетной очереди, пропускать будут и остальных. Но когда, сколько и по какой процедуре, – пока такой информации нет.

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