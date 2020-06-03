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Виктора Воропаева, заместителя городского головы Славянска, начали судить по событиям 2014 года. Прокуратура обвиняет его в посягательстве на территориальную целостность страны и создании террористической организации.

На суде прокурор зачитал стенограмму сессии, которая прошла 28 апреля 2014 года. По словам прокурора, голоса, похожие на Виктора Воропаева и, в том числе, на нынешнего руководителя города Вадима Ляха, обсуждают вопросы легализации российских гибридных сил и проведения так называемого «референдума». Однако у обвинения еще нет вывода эксперта о том, что голос действительно принадлежит Виктору Воропаеву или Вадиму Ляху. Сторона защиты выступила против присоединения этих материалов к делу.

В Славянске суд начал рассматривать по сути дело Виктора Воропаева. Прокуратура обвиняет заместителя городского головы Славянска в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации во время так называемой «русской весны».

На сессии городского совета 28 апреля 2014 года, когда Славянск уже оккупировали российские гибридные силы, Виктор Воропаев, как утверждает обвинение, выносил на повестку дня и сам голосовал за назначение так называемого «народного мэра» Вячеслава Пономарева главой исполкома, за организацию и проведение незаконного «референдума», за создание так называемой «народной дружины»

Виктор Воропаев ранее говорил, что свою вину не признает.

«Голосуем, поддерживаем…»

Прокурор Артур Колмаков сообщил, что у обвинения есть диск с аудиозаписью той самой сессии городского совета.

Судя по зачитанной прокурором стенограмме, человек с голосом, похожим на голос Виктора Воропаева, организовывает работу сессии по процедурам украинского законодательства.

Например, депутаты выбирают счетную комиссию, создают редакционную комиссию. Также решают, как выстроить отношения с казначейством, у кого должно быть право подписи на документах.

Вот что прочитал прокурор Артур Колмаков: «Голос, похожий на Воропаева: «Каким законом руководствуемся, господа, какой Конституцией, какие полномочия? Военного времени? Давайте».

Голос, похожий на голос Воропаева, озвучивает повестку дня сессии: досрочное прекращение полномочий городского головы Нели Штепы, назначение Вячеслава Пономарева, одного из главарей российских гибридных сил, и.о. главы местного совета, принятие положения о народной дружине и поручение избирательной комиссии организовать бюллетени для изготовления референдума.

Депутаты обсуждают, как назвать должность Пономарева. Читая стенограмму, прокурор озвучивает также и реплики голоса, похожего на голос Вадима Ляха, нынешнего городского головы Славянска.

Кто за решение исполкома – голосуем, поддерживаем исполком



«Голос, похожий на Воропаева: «Наиболее логичный вариант – это действительно «председатель исполкома». Путем внесения изменений в структуру исполнительного органа. И тогда председатель исполкома берет на себя всю исполнительную власть…» Голос, похожий на Ляха (Вадим Лях, городской голова Славянска – ред.): «Ставьте на голосование. Кто за решение исполкома – голосуем, поддерживаем исполком», – озвучил прокурор размышления депутатов в оккупированном Славянске.

Далее депутаты обсуждают вопрос о создании народной дружины. Вот о чем они говорили, судя по стенограмме следствия:

Чтобы как террористы они не воспринимались, а были сотрудниками «ополчения»



«Голос, похожий на Воропаева: «Следующий вопрос: принятие положения о славянской народной дружине»… Голос, похожий на Ляха: «Как мне объяснили, положение сделано по аналогии с разрешением городского совета, это Ровно, если не ошибаюсь. Поэтому на украинском языке оно и было, и прошло согласования. Там международные организации выступили за то, чтобы поддержать цель и действительно придать статус тем ребятам, которые стоят на баррикадах. Чтобы по ним не применялись войска, как террористы они не воспринимались, а были сотрудниками «ополчения».

Кстати, неравнодушные жители Славянска уже обращали внимание на то, что французский телеканал France 24 в оккупированном городе снял момент, когда Вадим Лях (в то время – депутат городского совета) жмет руку так называемому «народному мэру» Вячеславу Пономареву.

Вадим Лях на этом видео с 00.27 по 00.29 сек.

Стенограмма – не доказательство, – сторона защиты

Адвокат Воропаева Юлия Семенчук сказала на суде, что стороне защиты не предоставили аудиофайлы с записями сессии.

Сторона защиты стенограмму не считает вообще доказательством



Она просила суд не исследовать стенограмму, потому что, по мнению Семенчук, она построена на догадках следствия. Вот что заявила адвокат: «Сторона защиты стенограмму не считает вообще доказательством. Потому что то, что услышал следователь на данной аудиозаписи, которая, возможно, будет предъявлена как доказательство суду, не имеет никакого доказательного значения непосредственно для суда, поскольку в процессе суд имеет сам возможность исследовать и должен был сам непосредственно исследовать указанную аудиозапись. Данная стенограмма указывает, что там голоса, «похожие на кого-то». На Пономарева. Голоса, похожие следователю на Воропаева. Поэтому это личное восприятие следователя, а не доказательство по делу».

По мнению защитницы Воропаева, надо исследовать только аудиозапись, если ее как доказательство предоставит прокурор.

А еще, как сказала адвокат, в материалах уголовного производства нет первоисточника аудиозаписи.

Сама стенограмма, по мнению Юлии Семенчук – это недопустимое доказательство, потому что она основана на звукозаписи, которую не дали стороне защиты.

Стенограмма есть, экспертизы нет

Прокурор Артур Колмаков заверил сторону защиты, что аудиозапись сессии предоставят после получения выводов специалиста.

Прокурор сообщил, что саму аудиозапись и образцы голоса Виктора Воропаева отправили на фоноскопическую экспертизу в Харьков.

Но эксперт еще не начал слушать эти материалы из-за большой загруженности.

Сторона защиты выступила против присоединения к делу материалов прокуратуры. Но судьи решили иначе.

Судебное заседание по делу Виктора Воропаева продолжается.

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