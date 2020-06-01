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Будапештский формат даст возможность установить доверие между Украиной, Россией и Западом, считает вице-премьер-министр и представитель Украины на переговорах в Минске Алексей Резников. Его колонка о важности и актуальности международного договора вышла в американском издании Atlantic Council – его читают политики и дипломаты как в США, так и в других странах мира. Почему в руководстве Украины снова заговорили о документе, который подписали четверть века назад и который в 2014 году грубо нарушила Россия?

Будапештский меморандум и его эффективность обсуждают в Украине уже давно – начали сразу после аннексии Россией Крыма. В 1994 году наша страна отказалась от ядерного вооружения в обмен на декларации про гарантии безопасности – со стороны США, Великобритании и России.

Стороны обязались уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

Впрочем, в Кремле неоднократно заявляли, что аннексию Крыма нарушением «Будапешта» не считают, да и вообще – США и ЕС начали первыми, когда перестали вести переговоры с Виктором Януковичем во время Майдана.

На самом деле представители ЕС виделись с экс-президентом регулярно, даже за день до его бегства 21 февраля 2014 года подписали «Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине». Посол России, кстати, документ подписывать отказался і російський омбудсмен Володимир Лукін на підписання угоди не прийшов.

Сегодня, по мнению, вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и, что более важно, замглавы представительства Украины в Минской подгруппе Алексея Резникова, стоит вспомнить о Будапештском меморандуме и привлечь к решению конфликта США и Великобританию.

Не в последнюю очередь, потому что это даст возможность говорить не только о роли Кремля на Донбассе, но и незаконной аннексии Крыма.

«1 марта 2014 года представитель Объединенного королевства в совбезе ООН предложил начать немедленные консультации в Будапештском формате, однако развития идея не получила. Первые консультации должны проходить без участия России, поскольку Москва пренебрегла статусом гаранта и стала оккупантом. Впрочем, впоследствии этот формат предоставит возможности для обновленного взаимодействия с Кремлем», – пишет Резников в издании «Atlantic Council».

Это одновременно и серьезная площадка для обсуждения новых идей, и исследовательский центр, который пристально следит за развитием украино-российского конфликта.

Резников начал публично говорить про Будапешт сразу после онлайн-встречи с представителями России в минском формате – 15 мая. До этого привлечь США и Англию планировалось в нормандском формате, но саммит, запланированный на апрель, так и не состоялся.

На данный момент ни США, ни Великобритания формально не представлены ни в одном из форматов урегулирования войны на Донбассе. При этом позиция страны, разумеется, остается без изменений: Россия – агрессор, а Крым – это Украина.

Помпео высоко оценил украинскую дипломатию перед лицом непримиримости России и ее продолжающегося агрессивного поведения

«Госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудили усилия Украины по достижению дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на украинском Донбассе и итоги онлайн-встречи министров иностранных дел в нормандском формате. Секретарь высоко оценил украинскую дипломатию перед лицом непримиримости России и ее продолжающегося агрессивного поведения», – говорится в заявлении Госдепа от 7 мая.

Еще в 2017 году в ходе обсуждения в аналитическом центре Atlantic Council американские эксперты заявляли, что Будапештский меморандум не гарантировал Украине защиту ее суверенитета со стороны подписантов.

По мнению эксперта-международника Украинского института будущего Ильи Кусы, тему Будапештского меморандума «отработали» еще в 2015-2016 годах. Тем более в условиях пандемии коронавируса и нарастающих протестов в США, вступление США в новый формат маловероятно, подчеркнул он в комментарии Радио Донбасс.Реалии,

«Будапештский меморандум – это элемент старого мирового порядка, это договоренности из эпохи, которая давно ушла. Апеллировать к тому, чего нет, к тому, на что никто не обращает внимания и не способен воплотить, я не вижу смысла. Новых идей нет, продолжается заигрывание со старыми категориями, которые давно пройдены», – говорит Куса.

Почему же у Зеленского заговорили про меморандум 1994 года? По мнению экс-советника посольства Украины в США Александра Потехина, это признак дефицита идей.

Аналитик много лет занимается ядерным разоружением и утверждает – конкретных гарантий договор не имеет и не имел с самого начала. В случае нарушения договора, стороны должны были собраться для консультаций, но механизм консультаций не разработали.

Некоторые зарубежные специалисты, в частности Стивен Миллер , утверждали, что обменивать ядерное оружие нужно было на других условиях.

Напоминал об опасности со стороны России после подписания меморандума и первый посол США в Украине Роман Попадюк.

«Миллер прямо говорит, что нужно было обменивать на введение войск ООН вдоль границы с Россией. То, что сейчас звучит как недосягаемая мечта, Миллер предлагал еще в 1993 году. Будапештский меморандум не воспринимался как юридически обязывающий к чему-то документ с самого момента подписи», – утверждает Потехин.

Сам документ, по мнению специалиста, был подписан скорее по внутриполитическим причинам – чтобы оправдать отказ от ядерного оружия перед украинским парламентом.

Западным партнерам было достаточно присоединения Украины к Лиссабонскому протоколу.

Сегодня Резников может вспоминать меморандум с этической точки зрения, утверждает в комментарии Радио Донбасс. Реалии директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Вице-премьер напоминает западу о его ответственности за процессы в Украине и призывает быть более активными в урегулировании российско-украинской войны.

«Главное, что Резников хочет поднять дискуссию об этой ответственности даже не столько в части меморандума, сколько в части практивной позиции и внесения механизмом влияния на агрессора. То есть, вы отвечаете за то, что не отреагировали в рамках Будапештского меморандума, вы несете ответственность как гаранты во время агрессии, а значит ваша позиция должна быть проактивной, проукраинской, сохранять санкционный режим и так далее», – говорит Кулик.

Формально США не участвуют в нынешних форматах урегулирования, более того на место уполномоченного по украинским вопросам после Курта Волкера никого так и не назначили, напоминает Кулик, однако украинское посольство США и Госдеп продолжают вести диалог с украинскими представителями.

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