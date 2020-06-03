(Друкуємо мовою оригіналу)

Разочаровавшись у Минских переговорах, родные пленных решили сами добиваться международного вмешательства в дело освобождения узников «Изоляции» и других тюрем российских гибридных сил.

Имена их близких уже довольно широко известны – о ком-то пишут не первый год, кто-то нашелся лишь после того, как в декабре 2019-го из плена вышли другие узники и рассказали, кто там остался.

После апрельского обмена 2020 года некоторые из родственников решили записать обращение к президенту – они считают, что Украина не должна выдавать задержанных боевиков и российских граждан за осужденных по уголовным статьям или бывших боевиков, которых репрессировала сама оккупационная администрация. Так получается, что «они меняют своих на своих», говорят многие из родственников, и это может продолжаться бесконечно.

Напомним, позиция президента Владимира Зеленского такова, что забирать из подвалов в ОРДЛО нужно всех – ведь это украинские граждане – об этом он сказал в день обмена 16 апреля 2020 года: «Они такие же герои, потому что они были за решеткой и защищали нашу страну и наш суверенитет», – заявил президент.

Родственники, которые ждут родных два, три или даже пять лет, обратились в посольства европейских стран: они собираются донести каждому послу свои истории лично. Первым их 2 июня выслушал посол Польши Бартош Цихотский. Мы собрали самые важные слова с этой встречи.

«Пусть в Минске посмотрят нам в глаза»

«7-й год идет война в моем родном городе. И там – лагеря», – говорит жена Олега Шевандина Лариса. Она объясняет, что родственники создали общественную организацию: хотят сами контролировать процесс, чтобы их никто не использовали в политических целях.

«В минском формате освобождение наших родных невозможно», – констатирует Лариса Шевандина. Освобождение людей из застенок «ЛДНР», уверена она, должны обсуждать как минимум непосредственно на нормандской встрече.

«Так не могут проходить обмены. Меняют людей (и пусть нам докажут обратное), не имеющих отношения к вооруженному конфликту по сути. Среди них есть люди, имеющие криминальные статьи, а не патриоты – так процесс может зайти в тупик, потому что людей можно хватать каждый день – и передавать так по кругу постоянно», – говорит Шевандина.

Олег Шевандин – президент Федерации ушу в Донецкий области, известный спортсмен, похищен группировкой «ДНР» в его родном Дебальцево, когда вместе с женой приехал в город забирать маму. Его история

Родственники жалуются на слабую реакцию Офиса омбудсмена и Офиса президента и на полное отсутствие реакции – трехсторонней контактной группы.

«Почему бы нас не пригласить в переговоры, чтобы мы понимали, как идет процесс? Если мы будем присутствовать – ну пусть посмотрят нам в глаза: я могу предоставить кучу «документов» с их печатями (от оккупационной администрации – ред.), подтверждающими, что муж у них. Почему они не подтверждают наших близких?», – говорит жена Валерия Матюшенко Татьяна.

Валерий Матюшенко – предприниматель из Кальмиусского (Комсомольска), который не скрывал своих проукраинских взглядов, его схватили посреди города. Его история

Большую часть людей подконтрольная России администрация ОРДЛО просто не подтверждает в списках, хотя сведения о них родные получали, а свидетели – экс-пленники – со многими общались, будучи в заключении.

Валерий Соколов, освобожденный в рамках обмена 29 декабря 2019 года, стал таким вот вестником для нескольких родственников. Теперь они борются одной командой: бывший пленник – и мама одного заложника, папа другого, дочь третьей...

«Он поехал из Сумской области на работу в Киев и пропал. Я делала электронный запрос (на оккупированную территорию), никто не отвечает», – говорит мама Станислава Боранова Валентина Григорьевна. Она узнала, где сын, именно таким способом.

Станислав Боранов – в «документах» боевиков проходит как Божок Александр Анатольевич. Пропал при неизвестных обстоятельствах, уехав из Сумской области в Киев на работу. По свидетельству бывшего пленного, его удерживают в 97-й колонии в Макеевке на посту «МГБ» под российской охраной.

«Ее осудили за измену родине, и в этом абсурд ситуации. На суде маму спросили: гражданкой какого государства вы себя считаете? Она сказала: Украины. Но Украине же она не изменяла», – говорит дочь Елены Пех Изабелла. Ее маме всего 48 лет, но в тюрьме она уже плохо ходит после пыток – передавала дочери, что нуждается в палочке.

Елена Пех – научная сотрудница из Горловки. Она преподавала языки и водила экскурсии в художественном музее. После нападения боевиков ее вели с мешком на голове через весь двор. Теперь, уже в донецком СИЗО, Елена пишет стихи, в том числе, о своих обидчиках. Ее история

«Мы сразу подали заявление в центр освобождения пленных. И сколько обменов было, ни в один обмен парень не попадает! У нас есть масса доказательств того, где он находится. Но украинская сторона его запрашивает – а «ДНР» не подтверждает все три последних обмена», – говорит отец Евгения Ставцева Юрий.

«Конечно, масса проблем со здоровьем началась... Ведь медицинской помощи никакой. Мама звонит мне, по жалобам как-то ориентируемся, передаем лекарства, но это еще пороблема их передать – эти препараты должны сначала должны попасть к так называемому доктору в колонии, а потом, если он разрешит, их передают», – говорит отец. Он – врач.

Евгений Ставцев – экономист-международник. Его забрали из дому в присутствии матери и возят по разным тюрьмам Донецка с 2017 года. Сидел Евгений и в печально известной «Изоляции». Его история

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