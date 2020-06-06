(Друкуємо мовою оригіналу)

Донецкие шахты на очереди? Вслед за стартом «реорганизации» угольной отрасли в Луганске, «оптимизировать» шахты решили и в Донецке. Там это назвали «планом по выводу угольных предприятий на рентабельный уровень». На самом деле, уверены горняки, речь идет о закрытии. У правозащитников уже есть информация, что группировка «ДНР» планируют закрыть 5 шахт. На неподконтрольной территории Луганской области старт подобной программы привел к самой масштабной за последние годы забастовке горняков на шахте, которую планируют закрыть, а также открытому недовольству даже на предприятии, которое закрывать не собираются.

«Востокуголь», убирайся!» Сообщение с таким заголовком появилось в одной из соцсетей на странице шахты «Белореченская», которая находится на оккупированной территории Луганской области в Лутугинском районе. В сообщении говорится, что шахтеры не собираются работать за такие зарплаты, которые они получили после переведения шахты в объединение, созданное оккупационной администрацией.

Шахта своей добычей может полностью себя обеспечивать, а горняки должны получать не меньше 20 тысяч рублей, говорится в сообщении. В комментариях один из участников группы написал: несмотря на то, что шахта в мае должна была работать еще на старых окладах, на днях работникам дали на подпись обходные за май, в которых указан оклад в 10 тысяч.

Напомним, в апреле в группировке «ЛНР» заявили о старте программы «по реорганизации угольной отрасли». Шахта «Белореченская», согласно плану, вошла в новосозданное предприятие «Востокуголь».

Работники «Белореченской» не единственные, кто уже открыто критиковал эту реорганизацию». В начале мая прошел самый масштабный с начала войны протест горняков на неподконтрольной территории. На шахте «Никанор-Новая» в течение 6 дней горняки не выходили из забоя, а члены их семей митинговали на поверхности. Люди требовали погасить задолженность по зарплате (суммарный долг был 20 месяцев) и не ликвидировать предприятие.

После обещаний выплатить часть долга, протест прекратился. С опозданием, но шахтерам все же погасили долг за 5 месяцев. Что же касается работы шахты, то ответ был однозначным – ее переведут на сухую консервацию. Об этом во время общения с людьми заявил так называемый «председатель правительства ЛНР» Сергей Козлов.

С 2019 года шахта работает нерентабельно



«Вы говорите – оставьте шахту. Я говорю, что она будет переведена на сухую консервацию. Я говорю, что люди будут практически все трудоустроены, им будут предложены должности, а вы говорите – нет, оставьте шахту. Я говорю о результатах. С 2019 года шахта работает нерентабельно», – заявлял Козлов на встрече с родственниками митингующих шахтеров.

План реорганизации включает в себя не только перевод всех так называемых «государственных» шахт в одно предприятие, но и закрытие некоторых шахт. Например, 21 апреля на сайте так называемого «главы ЛНР» Пасечника появился закон о ликвидации убыточных угольных предприятий: списка не публиковали, но Восточная правозащитная группа, ссылаясь на свои источники, заявила, что таких шахт – 5. Среди них и «Никанор-Новая», где проходила акция протеста.

Радио Донбасс.Реалии выяснило судьбу угольных предприятий неподконтрольной части Луганщины.

На очереди донецкие шахты?

22 мая в Макеевке так называемый «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов заявил, что они утвердили «план по выводу угольных предприятий на рентабельный уровень», и документы об этом примут в ближайшее время. Правда, как и в случае группировки «ЛНР», без подробностей – что именно предусматривает этот план. В шахтерских группах в соцсетях люди на это уже отреагировали: большинство уверенно, что речь именно о закрытии нерентабельных шахт.

Список шахт, которые планируют закрыть, опять же опубликовала Восточная правозащитная группа. По их данным, речь идет о пяти – Калиновская-Восточная, им. Челюскинцев, им. Калинина, им. Кирова и

Холодная-Балка. Причиной закрытия шахт, по данным правозащитников, является уменьшение правительством России квот на сбыт угля и металлургической продукции предприятий ОРДО в России.

Однако пока каких-то видимых шагов по реализации плана в группировке «ДНР» не видно.

Поддержка шахт не в приоритете для России – Тука

Реорганизация угольной отрасли в ОРДЛО связана с нерентабельностью шахтной добычи угля и неспособностью России полноценно финансировать подконтрольные ей территории. Так считает экс заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, основная часть российского финансирования идет на содержание незаконных вооруженных формирований. Все остальные отрасли финансируются по остаточному принципу.

Все имеющиеся ресурсы РФ будет направлять не на поддержку шахт



«Надо понимать, что все имеющиеся ресурсы РФ будет направлять не на поддержку шахт, энергосистемы или железной дороги. А именно на поддержку НВФ. Это стратегия России на оккупированных территориях», – говорит Георгий Тука.

Когда монополию в угольной отрасли на неподконтрольных территориях отдали олигарху Сергею Курченко («Внешторгсервис»), планировалось, что он сможет содержать эти территории. ВТС получил лучшие – в основном, бывшие ДТЕКовские шахты. Однако с расчетами по углю появились проблемы: падает спрос, а значительная часть денег уходит на взятки для «легализации» этого угля в России. Поэтому даже эта часть угольного бизнеса может стать убыточной.

Остальные же шахты ныне оккупированной части Донбасса были дотационными: при Украине «дыры» закрывались из бюджета, но в планы России это, как видно, не входит.