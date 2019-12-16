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16 грудня 2019, Київ 15:35
Донбас.Реалії

«Для шахтаря це принизливо». Як виживають гірники в окупованому Донецьку

Ілюстративне фото. Робітники шахти «Холодна балка» в окупованій Макіївці, Донецька область, вересень 2016 року

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Журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» зняли ексклюзивні кадри та інтерв’ю на шахті імені Засядька в окупованому Донецьку. Компанія «Внешторгсервис» («ВТС»), яку пов’язують із олігархом Сергієм Курченком, заборгувала шахтам непідконтрольної Києву частини Донбасу близько 400 мільйонів доларів. А угруповання російських гібридних сил «ЛНР» та «ДНР» дали монополісту дворічну відстрочку на погашення заборгованості, незважаючи на нестачу грошей і борги зі зарплатні. «Донбас Реалії» вирішили перевірити, як така робота в борг позначається на житті донецьких шахтарів.

Позбавити українську мову статусу державної і законодавчо «натягнути» на всю Донецьку область територію, під контролем угруповання «ДНР». Із такими заявами ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін зустрів «нормандський саміт». А «проводив» черговим круглим столом. Тема: проблемні питання інтеграції з Росією.

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«Інтеграційні процеси з Росією, які з кожним днем тільки набирають обертів, вселяють в наших громадян надію і впевненість на те, що ми не одні у своїй боротьбі», – заявив ватажок бойовиків угруповання «ДНР» Пушилін.

Якщо поглянути на типову стрічку новин одного з донецьких інформагентств, підконтрольних бойовикам, то можна побачити гучні політичні заяви, критику української влади, подяки російському президентові Путіну... Але одну тему там вважають за краще не висвітлювати: проблеми з місцевою економікою і борги зі зарплатні.

В Донецьку говорили, що працівникам різних соціальних і бюджетних установ затримували зарплати
Олександр Демченко

«Восени, буквально за місяць до «нормандського саміту», в Донецьку постійно говорили про те, що працівникам різних соціальних і бюджетних установ затримували зарплати. І виплатили їх – можна тільки здогадуватися, збіглося це чи ні, – коли прийшов черговий гуманітарний конвой із Росії», – розповідає журналіст Радіо «Донбас Реалії» Олександр Демченко.

Скріншот з сайту rbc.ru
Скріншот з сайту rbc.ru

А от новина на російському РБК: компанія «Внешторгсервис», монопольний експортер вугілля і металу з непідконтрольної території, заборгувала шахтам і заводам Донбасу близько чотирьохсот мільйонів доларів.

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«[Із цих грошей] шахті «Комсомолець Донбасу» – понад п’ять мільярдів рублів, «Макіїввугілля» – більш ніж сімсот мільйонів рублів, «Торезантрациту» – понад п’ятсот мільйонів рублів, шахті ім. Засядька – більш ніж триста мільйонів рублів. В цілому бюджету і держпідприємствам «ДНР» і «ЛНР» компанія заборгувала близько двадцяти п’яти мільярдів рублів» – йдеться у матеріалі російського РБК.

«Вкачування – розкрадання»

Але борги структури, пов’язаної з олігархом Сергієм Курченком, угруповання «ДНР» і «ЛНР», фактично, пробачили. І дали монополісту дворічну безвідсоткову відстрочку на погашення багатомільйонних заборгованостей, про це також ідеться у матеріалі РБК – «Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса».

Шахта імені О. Ф. Засядька
Шахта імені О. Ф. Засядька

А ось як така практика відбилася, наприклад, на економіці шахти імені Засядька – «Донбас Реалії» запитали в Донецьку у місцевих шахтарів. Ось діалог із одним із них:

– У якому режимі зараз працює шахта?
– Ну, такий час, важкий.


– Скільки ділянок працює?
– Дві.


– У вас є заборгованості по зарплаті?
– Зараз стали вирівнюватися, більш-менш. Були.

Шахтар вугледобувного підприємства «Шахта ім. Засядька», Донецьк, грудень 2019-го
Шахтар вугледобувного підприємства «Шахта ім. Засядька», Донецьк, грудень 2019-го

«Працює у нас одна ділянка видобувна, друга – з монтажу… Проходка поки стоїть, недостатнє фінансування. А так вибої працюють», – додав ще один із шахтарів кореспондентові «Донбас Реалії».

Інший працівник шахти ім. Засядька каже – шахта працює «у режимі очікування».

Самі бачите, що коїться. Не до хорошого це, люди терплять
Шахтар

«Очікування на краще, підвищення зарплати. Ну ви ж самі бачите, що коїться. Не до хорошого [це], люди терплять», – сказав він.

«Внешторгсервис» спрямований тільки на вкачування туди грошей із центру, а потім їхнього розкрадання. «Вкачування – розкрадання». Це дуже проста схема, яка працює у всіх вертикальних криміналізованих спільнотах. Але ж там є люди, які мають якось жити», – каже виконавчий секретар комітету зі системного аналізу НАН України Юрій Костюченко.

«У нас немає вибору» – шахтарі

Водночас в українських ЗМІ писали й про те, що на шахті імені Засядька скоротили навіть кількість рейсів робочих автобусів, які розвозили гірників на зміну. Співрозмовники «Донбас Реалії» цю інформацію підтверджують.

Працівник шахти ім. Засядька
Працівник шахти ім. Засядька

«Були проблеми з паливом, так. Нам керівництво про це говорило, але я думаю, знайдуть якесь рішення. Деякі рейси були скасовані, ті, до яких люди можуть дістатися вдень. Саме з роботи, тому це не дуже складна така ситуація», – розповів один із гірників шахти Засядька.

А от про зарплату шахтарі кажуть – «це принизливо».

«Не вистачає. Хотілося б, звісно, щоб підняли зарплату. Тому що для шахтаря це ніби… принизливо навіть. Ну, чекаємо-сподіваємося».

Шахтарі йдуть із робочої зміни
Шахтарі йдуть із робочої зміни

«Для шахтаря 16-17 тисяч рублів (6 000 – 6 400 гривень – ред.) не так вже й багато».

Ясно, що це не зарплата працівника вугільної промисловості, розумієте?
Шахтар

«При такому рівні життя і з такими цінами... Ясно, що це не зарплата працівника вугільної промисловості, розумієте? Ну, керівництво в цьому не винне. В нас немає вибору просто… Хочеться, звісно, щось краще, прогресивніше. Але вибору немає».

«Пришла в якості управління найпростіша, найпримітивніша mafia state, російська. І їхня система управління ще простіша, ще примітивніша, ніж деградована соціальна структура цього регіону. Далі може бути тільки колапс, більше нічого», – припускає виконавчий секретар комітету з системного аналізу НАН України Юрій Костюченко.

Юрій Костюченко, виконавчий секретар комітету з системного аналізу НАН України
Юрій Костюченко, виконавчий секретар комітету з системного аналізу НАН України

А ватажок угруповання бойовиків «ДНР» далі робить гучні заяви: «Перемир’я і обіцяного обміну полоненими не буде, поки у Зеленського не опублікують повного тексту нормандського комюніке». Але шахтарям не до ігор у велику політику.

«Кожен сподівається на краще, а як воно буде – бог його знає, без поняття. Як буде краще, не знаю. Всі чекають, щоб обстріли припинились. Для початку, перш за все. Це найголовніше», – каже шахтар із Донецька.

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    Андрій Діхтяренко

    Працює на Радіо Свобода з 2014 року. 
    Журналіст, редактор програми «Донбас.Реалії» і рубрики «Листи з окупованого Донбасу».
    Головний редактор «Реальної газети» з Луганська.

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