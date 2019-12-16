«Для шахтаря це принизливо». Як виживають гірники в окупованому Донецьку

Журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» зняли ексклюзивні кадри та інтерв’ю на шахті імені Засядька в окупованому Донецьку. Компанія «Внешторгсервис» («ВТС»), яку пов’язують із олігархом Сергієм Курченком, заборгувала шахтам непідконтрольної Києву частини Донбасу близько 400 мільйонів доларів. А угруповання російських гібридних сил «ЛНР» та «ДНР» дали монополісту дворічну відстрочку на погашення заборгованості, незважаючи на нестачу грошей і борги зі зарплатні. «Донбас Реалії» вирішили перевірити, як така робота в борг позначається на житті донецьких шахтарів.

Позбавити українську мову статусу державної і законодавчо «натягнути» на всю Донецьку область територію, під контролем угруповання «ДНР». Із такими заявами ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін зустрів «нормандський саміт». А «проводив» черговим круглим столом. Тема: проблемні питання інтеграції з Росією.

«Інтеграційні процеси з Росією, які з кожним днем тільки набирають обертів, вселяють в наших громадян надію і впевненість на те, що ми не одні у своїй боротьбі», – заявив ватажок бойовиків угруповання «ДНР» Пушилін.

Якщо поглянути на типову стрічку новин одного з донецьких інформагентств, підконтрольних бойовикам, то можна побачити гучні політичні заяви, критику української влади, подяки російському президентові Путіну... Але одну тему там вважають за краще не висвітлювати: проблеми з місцевою економікою і борги зі зарплатні.

В Донецьку говорили, що працівникам різних соціальних і бюджетних установ затримували зарплати

«Восени, буквально за місяць до «нормандського саміту», в Донецьку постійно говорили про те, що працівникам різних соціальних і бюджетних установ затримували зарплати. І виплатили їх – можна тільки здогадуватися, збіглося це чи ні, – коли прийшов черговий гуманітарний конвой із Росії», – розповідає журналіст Радіо «Донбас Реалії» Олександр Демченко.

А от новина на російському РБК: компанія «Внешторгсервис», монопольний експортер вугілля і металу з непідконтрольної території, заборгувала шахтам і заводам Донбасу близько чотирьохсот мільйонів доларів.

«[Із цих грошей] шахті «Комсомолець Донбасу» – понад п’ять мільярдів рублів, «Макіїввугілля» – більш ніж сімсот мільйонів рублів, «Торезантрациту» – понад п’ятсот мільйонів рублів, шахті ім. Засядька – більш ніж триста мільйонів рублів. В цілому бюджету і держпідприємствам «ДНР» і «ЛНР» компанія заборгувала близько двадцяти п’яти мільярдів рублів» – йдеться у матеріалі російського РБК.

«Вкачування – розкрадання»

Але борги структури, пов’язаної з олігархом Сергієм Курченком, угруповання «ДНР» і «ЛНР», фактично, пробачили. І дали монополісту дворічну безвідсоткову відстрочку на погашення багатомільйонних заборгованостей, про це також ідеться у матеріалі РБК – «Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса».

А ось як така практика відбилася, наприклад, на економіці шахти імені Засядька – «Донбас Реалії» запитали в Донецьку у місцевих шахтарів. Ось діалог із одним із них:

– У якому режимі зараз працює шахта?

– Ну, такий час, важкий.



– Скільки ділянок працює?

– Дві.



– У вас є заборгованості по зарплаті?

– Зараз стали вирівнюватися, більш-менш. Були.

«Працює у нас одна ділянка видобувна, друга – з монтажу… Проходка поки стоїть, недостатнє фінансування. А так вибої працюють», – додав ще один із шахтарів кореспондентові «Донбас Реалії».

Інший працівник шахти ім. Засядька каже – шахта працює «у режимі очікування».

Самі бачите, що коїться. Не до хорошого це, люди терплять

«Очікування на краще, підвищення зарплати. Ну ви ж самі бачите, що коїться. Не до хорошого [це], люди терплять», – сказав він.

«Внешторгсервис» спрямований тільки на вкачування туди грошей із центру, а потім їхнього розкрадання. «Вкачування – розкрадання». Це дуже проста схема, яка працює у всіх вертикальних криміналізованих спільнотах. Але ж там є люди, які мають якось жити», – каже виконавчий секретар комітету зі системного аналізу НАН України Юрій Костюченко.

«У нас немає вибору» – шахтарі

Водночас в українських ЗМІ писали й про те, що на шахті імені Засядька скоротили навіть кількість рейсів робочих автобусів, які розвозили гірників на зміну. Співрозмовники «Донбас Реалії» цю інформацію підтверджують.

«Були проблеми з паливом, так. Нам керівництво про це говорило, але я думаю, знайдуть якесь рішення. Деякі рейси були скасовані, ті, до яких люди можуть дістатися вдень. Саме з роботи, тому це не дуже складна така ситуація», – розповів один із гірників шахти Засядька.

А от про зарплату шахтарі кажуть – «це принизливо».

«Не вистачає. Хотілося б, звісно, щоб підняли зарплату. Тому що для шахтаря це ніби… принизливо навіть. Ну, чекаємо-сподіваємося».

«Для шахтаря 16-17 тисяч рублів (6 000 – 6 400 гривень – ред.) не так вже й багато».

Ясно, що це не зарплата працівника вугільної промисловості, розумієте?

«При такому рівні життя і з такими цінами... Ясно, що це не зарплата працівника вугільної промисловості, розумієте? Ну, керівництво в цьому не винне. В нас немає вибору просто… Хочеться, звісно, щось краще, прогресивніше. Але вибору немає».

«Пришла в якості управління найпростіша, найпримітивніша mafia state, російська. І їхня система управління ще простіша, ще примітивніша, ніж деградована соціальна структура цього регіону. Далі може бути тільки колапс, більше нічого», – припускає виконавчий секретар комітету з системного аналізу НАН України Юрій Костюченко.

А ватажок угруповання бойовиків «ДНР» далі робить гучні заяви: «Перемир’я і обіцяного обміну полоненими не буде, поки у Зеленського не опублікують повного тексту нормандського комюніке». Але шахтарям не до ігор у велику політику.

«Кожен сподівається на краще, а як воно буде – бог його знає, без поняття. Як буде краще, не знаю. Всі чекають, щоб обстріли припинились. Для початку, перш за все. Це найголовніше», – каже шахтар із Донецька.

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