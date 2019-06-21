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Шахта «Родинская» – одно из 4 угледобывающих предприятий госпредприятия «Мирноградуголь». Два года назад Министерство энергетики и угольной промышленности Украины издало указ «О мерах по подготовке ликвидации шахты «Родинская». Такое решение приняли совместно с руководством ГП «Мирноградуголь» в связи с тем, что свои промышленные запасы шахта уже отработала. Против закрытия градообразующего предприятия 2 года боролись жители Родинского, большая часть которых – работники шахты. В апреле 2019-го первая сотня шахтеров попала под «сокращение», а положенные по закону расчетные выплаты горняки так и не получили.

Владимир Калинич работал на шахте «Родинская» горнорабочим очистного забоя. 16 апреля 2019 года Владимира, как и других его коллег, уволили согласно п.1 статьи 40 КЗОТ Украины в связи с ликвидацией шахты «Родинская». Спустя два месяца Владимиру не выплатили ни зарплату, ни расчетные.

Есть абсолютно нечего. Денег нет

«Есть абсолютно нечего. Денег нет. За жилье платить нечем. Я сейчас устраиваюсь на работу, я занял денег, чтобы обойти больницу», – рассказывает шахтер.

В прошлом году по данным Министерства юстиции Украины ГП «Мирноградуголь» вошло в десятку предприятий страны с наибольшей задолженностью по заработной плате перед работниками. Всего, по словам инженера шахты «Родинская» Татьяны Сониной, более 300 шахтеров остались без средств на существование.

Люди доведены до отчаяния

«Первая партия 100 или 110 человек ушли 11 и 15 апреля. Людям не выплатили ни пособий, ни зарплаты. Приходит наша вторая партия, это последние люди, которые остались на шахте – 210 человек и никто нам ни копейки. Люди доведены до отчаяния», – говорит Татьяна Сонина.

На встрече с работниками шахты и.о. директора шахты «Родинская» Валерий Колосов отметил, что средств на выплату зарплаты на предприятии нет. К тому же шахта «Родинская» находится в стадии ликвидации предприятия.

«На сегодняшний момент мы не самостоятельны. Если мы в объединении, то объединение получает деньги от реализации добычи шахты «Капитальная». Мы получаем из бюджета деньги по специальной статье «реструктуризация предприятия», – говорит Валерий Колосов

Мы предложили им работу на шахтах нашего объединения

Помимо долгов по зарплате пред шахтерами Родинского стал вопрос о трудоустройстве. В небольшом городке шахта – единственное крупное предприятие. Евгений Хованский, и.о директора по кадровым вопросам ГП «Мирноградуголь», говорит, что шахтерам предложили трудоустроиться на шахты в других городах.

«Те люди, которые хотят дальше работать, мы предложили им работу на шахтах нашего объединения «Мирноградуголь», – говорит Евгений Хованский.

По словам Владимира Калинича, часть задолженности по заработной плате шахтерам выплатили вечером 19 июня. Когда шахтеры получат остальные деньги пока неизвестно.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)