«Легка здобич» та політика іміджу. 5 результатів Паризького саміту щодо війни на Донбасі

Напередодні першої зустрічі з Володимиром Путіним, президент України Володимир Зеленський припустив, що існує невеликий шанс на прорив у найгостріших суперечках, які перешкоджають на шляху до миру на Донбасі. Він мав рацію.

На Паризькому саміті, який об'єднав Зеленського та Путіна разом з лідерами Німеччини та Франції, так звану «нормандську четвірку», вдалося підготувала угоду про обмін усіх полонених, а також про зобов'язання щодо припинення вогню та відведення військових сил з лінії фронту.



Однак сторони залишилися на своїх позиціях щодо низки важливих питань, таких як терміни виборів на території ОРДЛО, що контролюються бойовиками за підтримки Росії, майбутній статус цих областей, а також питання про те, коли Київ відновить повний контроль над кордоном з Росією.



Ось п’ять результатів паризької зустрічі щодо війни на сході України.

1. «Легка здобич»

Здавалося, що шанси були не на користь українського лідера-початківця, коли він вирушив на свою першу зустріч віч-на-віч із Путіним, щоб обговорити недосяжну мету миру на Донбасі. Комічний актор Зеленський перебуває при владі з травня. Не маючи досвіду у міжнародних справах, цього розу він не міг розраховувати на незмінну підтримку з боку Вашингтону та легко міг опинитися під тиском лідерів Німеччини та Франції – посередників, які прагнуть зупинити єдину війну в Європі.



За іронією долі, як зазначає київський аналітик Ілля Куса, краще, на що може сподіватися Україна щодо результатів переговорів у Парижі 9 грудня – це відсутність результатів.

Однак після приблизно 8 годин переговорів із Путіним, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлерем Німеччини Ангелою Меркель, включаючи зустрічі віч-на-віч з Путіним, Зеленський вирушив додому з обіцянкою, що 72 українці будуть звільнені до Нового року.



На додаток до обміну ув'язнених «всіх на всіх», на паризьких переговорах поновили зобов’язання щодо припинення вогню, яке постійно порушувалося, та розробили угоду про розведення сил у трьох інших прифронтових ділянках (загалом – шість), а також про збільшення кількості пунктів пропуску для цивільного населення та повторний план щодо розмінування.

Ці угоди стратегічно є «в основному легкою здобиччю», зазначила у своєму твіті Крістіна Парандій, співробітник Лондонського центру європейських реформ, але додавши, що вони мають «важливі гуманітарні наслідки». На цьому наголошував Зеленський перед переговорами щодо війни, на якій вже загинуло понад 13 тисяч людей, залишивши мільйони людей без домівки, а інших постраждалих – жити у тяжких умовах.

Чуда не сталося: Мінські угоди не оновили; ці «негайні заходи стабілізації» у паризькому комюніке в значній мірі «легка здобич», хоча вони мають важливі гуманітарні наслідки.

Тим часом саміт показав, що Путін і Зеленський залишаються далеко один від одного у важливих питаннях щодо виборів ОРДЛО, та щодо зміни Конституції України. Однак виконання цих невеликих кроків може допомогти побудувати певну довіру між двома лідерами для майбутніх переговорів, сказав Джон Гербст, колишній посол США в Україні.

«Це класичні заходи для створення довіри. Я нічого не очікував від цієї зустрічі, але я помилився. Це, на мій погляд, є плюсом, навіть якщо я трохи скептично ставлюся до таких серйозних питань», – заявила Гербст Радіо Свобода.



2. Сила іміджу

Хоча прогрес у Парижі був незначним, але як Путін, так і Зеленський можуть впевнено стверджувати, що вони готові до пошуку миру. Хоча сумніви щодо готовності Путіна стосовно припинення війни на Заході вже ж залишилися. Багато хто вважає, що його основна мета на Донбасі – це зберегти якомога більший вплив над Україною.



Наразі обом президентам було важливо уникнути твердження про те, що саме його країна затягує з виконанням домовленостей Мінських угод 2014 та 2015 років, які мали на меті забезпечити головний план миру, хоча політичні кроки, які вони пропонували, значною мірою були безрезультатні на тлі взаємних обвинувачень.

На даний момент, Зеленський, на якого громадяни чинять набагато більший тиск через війну, ніж у випадку Путіна, схоже, зумів досягти скромних результатів без того, щоб «капітулювати» перед Путіним та Росією заради миру, як про це попереджали його критики вдома.

Парандій написала, що на Паризькому саміті «жодних українських «червоних ліній» не перетнули»

Але гарна новина, що жодних українських червоних ліній не перетнули. Президент України Зеленський оголосив свій список на прес-конференції: жодних виборів без попереднього забезпечення умов безпеки; жодної федералізації; жодних гравців, які накладають вето щодо української закордонної політики; жодного компромісу щодо Криму та Донбасу.

3. «Зацініть» моє авто

Говорячи про імідж, змагання розпочалося ще навіть до початку саміту, коли Зеленський і Путін приїхали до Єлисейського палацу на машинах, які навряд чи могли відрізнятися своїм виглядом ще більше, приблизно як Жигулі та Запорожець.

В очах Путіна, Париж, ймовірно, вартий величезного автомобіля. Він приїхав у великому чорному лімузині представницького класу Аурус Сенат, який привезли з Росії, де його власне виготовили. Путін вирішив ним скористатися через ймовірний сором їхати на Мерседесі чи іншій іномарці в часи сильної напруги із Заходом.

Путін приїхав на зустріч у своєму броньованому лімузині Aurus Senat, який спеціально прилетів із Росії.

Зеленський приїхав у мінівені Renault:

Новини повідомляють, що ціни на цивільну версію автомобіля починаються від 18 мільйонів рублів (283 тисяч доларів).

Тим часом Зеленський з’явився у набагато скромнішому «Рено», який би міг підійти як сімейний автомобіль. Ймовірно, як запропонував один журналіст, це натяк на його образ «слуги народу» в телевізійному шоу, де скромний вчитель історії випадково стає президентом.

– Хіба це просто не говорить про те, що Україна бідна і не має грошей, щоб бездумно їх витрачати на авто? Renault – це більш ніж ймовірно автомобіль посольства.

– Людина (слуга) народу ...

Російські державні ЗМІ висміяли поведінку Зеленського на початку зустрічі з іншими трьома лідерами, здавалося б, намагаючись наголосити на недосвідченості 42-річного Зеленського, порівняно з Макроном, Меркель та Путіним, який був президентом та прем'єр-міністром Росії протягом 20 років.



«Зеленський заплутався на зустрічі «нормандської четвірки» – писали у заголовках статті російського державного інформаційного агентства RIA-Новости. Вони опублікували кліп, у якому Путін, ймовірно, показує жестом Зеленському, що йому слід повернутися обличчям до камер, які знімали початок чотиристоронніх переговорів.

За столом четверо лідерів усміхалися, але між Путіним та Зеленським щирість була ледь помітна, якщо вона взагалі була. На публіці вони не потисли один одному руки.



4. Відстоювати свої позиції

Однак, зустріч ознаменувала крок уперед. Фактично, Путін виключав будь-який прогрес у напрямку досягнення миру на Донбасі за часів попередника Зеленського Петра Порошенка та лідерів «нормандської четвірки», які не зустрічалися з 2016 року.



Досягнення миру на сході України стало основою передвиборчої кампанії Зеленського, що допомогло йому перемогти з великим відривом у квітні.

Він швидко вжив заходів щодо деескалації конфлікту після його інавгурації у травні, розмовляючи кілька разів по телефону з Путіним, чим викликав критику опонентів, які виступають проти діалогу з Кремлем, а також допомагаючи у плані обміну 35 українських полонених, яких привели додому у вересні.

Однак, його рішення прийняти «формулу Штайнмаєра» лише збільшило занепокоєння з приводу того, як далеко він готовий піти задля компромісу з Москвою. Це рішення, у свою чергу, також викликало низку протестів у Києві.

Формула передбачає, що якщо ОБСЄ визнає вибори вільними та чесними, то території отримають особливий статус місцевого самоврядування, а Україні буде повернуто контроль над її східним кордоном.



Путін наполягав на Паризькій зустрічі, що він хоче, щоб вибори відбулися до того, як Україна зможе отримати контроль над своїм міжнародним кордоном. Зеленський повторив готовність проводити вибори на територіях лише після повернення під контроль кордону.



Зеленський також заявив, що не поступатиметься вимогам Путіна щодо того, аби Україна закріпила в Конституції автономію територій, що може дати їм владу над майбутнім політичним напрямком, наприклад, інтеграцією з Європейським союзом.



Майбутній курс країни «повинен вибирати виключно її народ», – сказав він.



5. Занадто мало чи не надто пізно?

Деякі аналітики вважають, що ці розбіжності можуть бути занадто великими, щоб їх було можливо подолати, принаймні, в найближчий час. Цим війна на Донбасі перетвориться на ще один заморожений конфлікт на території колишнього Радянського Союзу.



«Питання контролю України над кордоном з Росією залишається найбільш спірним. Тактика Путіна полягає в тому, щоб виправдати статус-кво положенням Мінськ-2», – написала Парадій, додавши, що лідерам у Парижі «не вдалося змінити свою думку».

Після завершення саміту Зеленський заявив, що сподівався досягти більшого.

«Було вирішено багато питань, і мої колеги сказали, що це дуже хороший результат для першої зустрічі. Але я скажу чесно – це дуже мало. Я хотів вирішити більшу кількість проблем», – сказав він.

Прихильники миру на умовах, які можуть бути прийнятними для Києва, хвилюються, що, хоча Путін може бути готовий до помірного прогресу, незрозуміло, чи він коли-небудь дасть підставу для вирішення більш складних питань.

І він, і Зеленський зіткнуться з більшими випробуваннями в наступному році.

Міністри закордонних справ країн «нормандської четвірки» зобов'язані забезпечити виконання угод 9 грудня відповідно до встановленого графіку. Четверо лідерів домовилися знову зустрітися через чотири місяці, щоб обговорити більш тривожні питання, які перешкоджають на шляху до остаточного мирового врегулювання.