Опозиція у Верховній Раді «занепокоєна» згодою Зеленського на «формулу Штайнмаєра»

Опозиційні партії у Верховній Раді «занепокоєні» згодою президента України Володимира Зеленського на «формулу Штайнмаєра» під час зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

«Все ж продовжує турбувати «формула Штайнмаєра», яку тепер погодила Україна. Україна протягом часу з попередньої зустрічі не погоджувалася на цю формулу, але президент взяв на себе цю відповідальність», – написала народний депутат від «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що вітає відновлення діалогу на міжнародному рівні в «нормандському форматі».

«Разом з тим, викликає занепокоєння, що вперше в історії роботи «нормандського формату» на рівні президента України легітимізовано «формулу Штайнмаєра», яка стає основою для подальших дій. Також уперше в офіційному комюніке переговорів зафіксоване прагнення надати особливий статус окупованим територіям не на тимчасовій, а на постійній основі», – написала Тимошенко.

Лідер парламентської фракції «Голос» Сергій Рахманін, зі свого боку, заявив, що його політична сила голосуватиме проти продовження дії закону про особливий статус Донбасу.

Водночас народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Сергій Льовочкін очікує, що рішення «нормандської четвірки» будуть реалізовані.

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовилися, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня. Вони підтримали повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.

Крім того, лідери країн «нормандської четвірки» вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство.

Після зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що закон про особливий статус Донбасу може бути продовжений ще на рік.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила, що сторони домовилися знову зустрітися через чотири місяці, щоб, серед іншого, обговорити місцеві вибори на нині окупованій частині Донбасу.