Шахтарі страйкують в окупації: «Це диверсія і злочин»

На шахті у місті Зоринськ (непідконтрольна частина Луганської області) два дні тривають протести гірників та наземного персоналу шахти «Никанор Нова». Соціальні медіа окупованої території повідомляють, що на поверхню не піднімаються 38 шахтарів. А місцеві пабліки скликали на акцію протесту на поверхні на 13-ту годину у четвер.

У міських групах пишуть, що на місце прибули так звана поліція, медики та «МНС», але немає жодного ЗМІ угруповання «ЛНР». А також, що були спроби перешкодити знімати мітинг на телефони.

Проте натепер є кілька викладених у YouTube відео. Жінки, які мітингують на поверхні, кажуть, що йшли на шахту навіть під обстрілами у 2014-му і «не говорили тоді про гроші».

Вони чекали виплату боргів із зарплат, а тепер дізналися, що шахту просто закривають. Прямий борг із зарплати тут становить півроку, повний (сума недоплат за різні місяці) – 20 місяців. 28 квітня на шахту прийшла телефонограма про закриття.

«Закрити нашу шахту – це залишити наше місто без нічого. Це злочин і диверсія», – емоційно кажуть жінки у зверненні до ватажка бойовиків Леоніда Пасічника.

– Шахту обслуговують люди з усього Перевальського району. У нас всі роботяги, під час війни працювали, шахту врятували, розуміли, що безкоштовно, що і Україна не заплатить. Ми всі пашемо, а нас всі кидають!

– У нас 235 тисяч тон вугілля готові до виїмки, це робота шахти на два роки.

– Наше вугілля все життя було затребуваним! У нас хороше вугілля, ідеальне, в котельній дає хороший жар. Зараз – ну так, Україна закрилась – але ж є Старобешевська ТЕС, чому не взяти?! Завжди просили, а як стало питання про закриття, відмовилась. Ніхто нам відповісти не може.

– Під час війни ні начальства тут не було, нікого, а ми від дерева до дерева перестрибували під снарядами – а все одно йшли на шахту, тому що хотіли хоч якось її врятувати, і мовчали про гроші!

– Шостий рік – і все війна, війна… Кому війна – а кому мати рідна?»

Місцеві жителі пишуть, що близько 8-ї вечора 29 квітня до страйкарів спускалось керівництво, але вони лишилися у забої.

«Не здивуюсь, якщо у Зоринську знайдуть коронавірус, щоб усіх розігнати по домах», – коментує користувачка в міському пабліку.

Рік тому підконтрольні Кремлю медіа повідомляли, що «вугільна галузь «ЛНР» продовжує повертатися до життя»​

У травня 2019-го угруповання «ЛНР» демонстрували на підконтрольних йому каналах, як, навпаки, вводить нову лаву на шатхі «Никанор Нова».

Російське агентство ФАН у своєму сюжеті описувало це пасажем: «Вугільна галузь «Луганської народної республіки» продовжує повертатися до життя. Керівництво «республіки» підкреслює, що у шахти «Никанор Нова» впевнене майбутнє, оскільки її вугіллля сьогодні затребуване в енергосекторі»

Тоді директор копальні Валерій Демидов між іншим озвучив, що на підприємстві працює 900 людей.

Сюжет російського РИА ФАН про розвиток шахти «Никанор Нова» під окупацією

Пособники України! – Варіації реакцій з соцмереж

У міських групах люди так реагують на протест на своїй шахті (переклад, пунктуація виправлена):

«Жінки – страшна сила! Ви, «уряд», довели, що наші тата, брати, сини спустилися в шахту і не підіймаються на поверхню. Ви злите народ. Щоб вам так виживати, як виживаємо ми. Дивіться, щоб боком вам це не вийшло».

«Таке відчуття, що в нашому керівництві засіли пособники України і тільки й роблять, що шкодять всюди. Роблять те, що не доробила Україна».

«Ви кажете, принижують зараз, а раніше скільки Київ знущався, 85% доходу з шахт ішло до Києва, і всього 15 діставалося Донбасу, Ахметов стільки грошей дістав. Так, що закривають – це погано, але я вважаю, правильно, що зараз шахти будуть «державними», а шахтарі не будуть працювати на «дядю». «Краснодонвугілля» вже переводять на державну роботу».

«Ну що поробиш, нова республіка, за яку ми голосували. Новий уряд, нова держава. Революція потрібна. Повалити цю владу і почати відроджувати СРСР».

«Та у нас же хто рота відкриває, того «МГБ» залякують, ось і вся революція».

«Напевне, всі шахти з часом закриють. У Росії своє вугілля, зайвий конкурент їм непотрібен. Наступні, напевне, заводи. Скажуть: отримуй паспорт РФ і їдь, куди хочеш, якщо найдеш куди».

Це закриття не єдине: в ОРЛО починають «чистку» серед шахт

Підконтрольна Росії адміністрація в Луганську озвучила плани щодо закриття збиткових шахт. Вона називає це програмою реорганізації вугільної галузі. Звільненим обіцяють дотерміновий вихід на пенсію або програми працевлаштування.

«Розроблено «законопроекти», що передбачають ряд соціальних гарантій для працівників, що вивільняються з вугільних підприємств», – заявила псевдоміністр соціальної політили окупаціної адміністрації Луганська Світлана Малахова.

Скількох копалень торкнеться «реформа», угруповання «ЛНР» не звучує. Однак за даними Східної правозахисної групи, це 5 підприємств:

Шахта «Никанор-Нова» м. Зоринськ — буде закрита до 01.02.2021 року;

Шахта «19 партз`їзду» сел. Юр'ївка — до 31.12.2020;

Шахтоуправління «Луганське» сел. Ювілейний — до 01.02.2021;

Шахта «Партизанська» м. Антрацит — до 01.02.2021;

Шахта ім. Дзержинського м. Ровеньки — до 01.02.2021.



Це підтверджує і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України.

Незабаром Радіо Донбас.Реалії розповість про те, в якому стані зараз перебувають шахти опкуваного Донбасу – стежте за нами на сторінці проєкту та у соцмережах.

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