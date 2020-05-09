Узнав о закрытии своей шахты, горняки в городе Зоринске устроили подземную стачку, которая стала самой громкой забастовкой в оккупации за все годы войны. Их информационно изолировали, но они снимали видео и выкладывали в YouTube и TikTok. Шахтеры вышли из забоя через шесть суток под аплодисменты и возгласы «молодцы». Им заплатили зарплату за 2 месяца из 20-ти, пообещав «все остальное». Предприятие все равно закроют.

Подконтрольная России администрация в Луганске озвучила планы по закрытию убыточных шахт: она называет это программой реорганизации. По данным Восточной правозащитной группы, до февраля 2021 года исчезнут пять предприятий, а полтора десятка уже закрыты. Все шахты оккупированной территории закрывались или закрываются с миллионными долгами по зарплатам. Но это не мешало еще недавно снимать здесь пропагандистские сюжеты и с размахом праздновать День шахтера – на последний главарь боевиков Пасечник вручил троим горнякам ныне закрывающихся шахт российские LADA XRAY. «Горняки – наша гордость и достояние», – повторяют подконтрольные России каналы.

Радио Донбасс.Реалии собрало наиболее полную информацию о том, что сейчас происходит на шахтах оккупированной части Луганской области и в городах, которые от них зависят.

Судьбу решили в Москве: шахты «Миусинская» и «Новопавловская», город Хрустальный (Красный Луч)

По данным представителя омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павла Лисянского, обе шахты уже затоплены в апреле этого года. Самозваный заместитель министра топлива оккупационной администрации Луганска Сергей Чуприн, объявляя в Красном Луче о закрытии, заявил, что дотировать шахты, как при Украине, никто не будет:

«Мы все понимаем, как ранее дотировались все угольные предприятия Красного Луча. Дотация составляла от 40 до 70 % по каждому предприятию – в зависимости от уровня добычи, качества угля… На сегодняшний день дотация бюджетом не предусмотрена, и поэтому держать предприятия, не обеспечивающие себя, мы не можем».

«На совещании в Москве 16 января эти шахты признали нерентабельными, и было принято решение об их затоплении», – а это цитата из статьи издания «Зеркало недели», которое еще в феврале опубликовало документ, в котором группировка «ЛНР» просит денег на выведение из эксплуатации прямо у Российского федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам ликвидации нерентабельных шахт.

До войны на обеих предприятиях работало около 2600 человек.

Местные жители рассказала Радио Донбасс.Реалии, что шахты во время оккупации уже работали в режиме водоотлива. Хотя, подконтрольная Кремлю администрация заявляла о наращивании добычи и планах расширять штат.

Здесь же, вокруг Красного Луча, раньше были поставлены лишь на водоотлив шахты «Известие», «Краснолучская», «Краснокутская» (в поселке Красный Кут), «Хрустальская» и «Княгининская», на каждой – больше тысячи работников.

Красный Луч находится глубоко в тылу оккупированной территории, это целая агломерация из шахтерских поселков. До войны в ней проживало 125 тысяч жителей, сейчас группировка «ЛНР» говорит о 117 тысячах, но эти цифры могут быть завышены.

Краснолучанин, выпускник школы Сергей, уехавший недавно в Северодонецк, рассказывает, какая в городе есть работа: «Листовки раздавать, менеджер – это, в основном, «Первый коммерческий центр» («бюджетное предприятие» группировки «ЛНР», занимающееся незаконными финансовыми операциями – например, обналичиванием денег с украинских и российских банковских карт – ред.), супермаркеты, айти – знаю про российский типа филиал компании, который сотрудничает с Китаем по мобильным и компьютерным деталям... В объявлениях еще работа предлагается юристом, адвокатом, в суд секретарь, но платят там копейки. Для молодежи, в основном, супермаркеты и листовки раздавать, а летом либо мороженное продавать на остановках/в парках, либо квас».

Зато под постами в Вк, где местные обсуждают закрытие шахт, появляются вот такие объявления:

«Вы нам, надеюсь, в последний раз поверили»: шахта «Фащевская», поселок Фащевка Перевальского района

Это небольшая шахта (900 сотрудников до войны), расположенная в крохотном и удаленном от городов, в том числе и районного центра Перевальска, поселке Фащевка. Шахта остановилась с началом российской агрессии и была, по сообщениям подконтрольных России СМИ, перезапущена в 2016-м.

«Благодарю вас всех за то,что вы поверили в нас, что вы в очередной раз, я надеюсь, в последний, поверили. Мы сделаем так, чтобы ваше предприятие работало стабильно», – с такими словами обратился представитель группировки к горнякам, собравшимся в актовом зале.

На тот момент на шахте работало 380 человек. Говорилось, что добыча небольшая, но будет наращиваться.

«У нас шел долго путь восстановления по этой шахте. Мы дали рабочие места, заработную плату людям, социальные гарантии, и эта шахта будет кроме того, что кормить людей, еще вносить деньги в бюджет», – а это слова псевдоминистра энергетики оккупированной территории Павла Мальгина, которому позавчера прокуратура Луганской области объявила о подозрении в уголовном деле о посягательстве на территориальную целостность Украины.

До оккупации «Фащевская» входила в государственный холдинг «Луганскуголь» и была убыточной, но, как и многие другие, дотировалась из Киева. За полтора года до начала российской агрессии холдинг получил 150 миллионов гривен из бюджета Украины на техническое переоснащение, а конкретно по шахте «Фащевская» 3 миллиона ушли на ввод в эксплуатацию новой лавы. В январе 2014 года Фонд госимущества выставил все шахты холдинга, в том числе, и «Фащевскую», на приватизацию.

«Черкасская», город Зимогорье, Славяносербкий район

Так же рекламировали тогда и перезапуск шахты «Черкасская». «Мы еще выйдем на проектный уровень мощности», – обещал представитель так называемого министерства топлива «ЛНР» горнякам.

«Мне «Центруголь» (так называемое госпредприятие, в котором собраны шахты ОРЛО – ред.) должны за сентябрь-октябрь, потом я уволился. Заморозили, предприятие закрывают, деньги отдавать не собираются. Твари они. Стрелять их надо», – пишет шахтер на городской странице.

«Была закрыта, задолженность не отдали даже через суд. Повезло высудить у «Центругля» первым, кто начал судиться. Остальным, скорей всего, долги простят», – пишет другой пользователь.

«Никанор-Новая», город Зоринск, Перевальский район

События на этой шахте недавно приковали к ней внимание на свободной территории Украины – там случился, пожалуй, самый громкий шахтерский страйк в оккупации за все годы войны.

Полсотни горняков отказались выходить из забоя, а не поверхности их поддерживали наземные работники и жены. К ним не приехало ни одно СМИ боевиков: люди записывали все на мобильные телефоны и выкладывали в YouTube и Tik-Tok.

Каратели, карали нас-карали, докарали!



«Шахту обслуживают люди из всего Перевальского района! У нас все работяги, во время войны работали, шахту спасли, понимали, что бесплатно, что и Украина не заплатит. Мы все пашем, а нас все бросают!» – говорили митингующие, пока горняки находились в забое. В один из дней разгневанные женщины обступили и выгнали с территории шахты ликвидационную комиссию, которая обосновалась в кабинете администрации.

– У нас маленькие дети.

– У меня сыну 13 лет, школьник, мужу полгода до пенсии, его рассчитали и меня рассчитали, 22 года проработала на шахте, дали 2000 (рублей – ред.) пособие, да что же это делается?!

– У меня ребенку 6 лет.

– У меня 13.

– Я уволена.

– И я уволена...

– Каратели, карали нас-карали, докарали!

А так хорошо было рассказывать, как на украинских шахтах бастуют



«Когда шахта «Центральная» бастовала, чиновнички даже не почесались выплатить остальным хоть часть задолженности… а так хорошо было рассказывать, как на украинских шахтах бастуют», – написал местный житель под одним из постов о событиях на «Никаноре».

Руководство «республики» подчеркивает, что у шахты «Никанор Новая» уверенное будущее



А всего год назад подконтрольные Кремлю СМИ сообщали, что «угольная отрасль «ЛНР» продолжает возвращаться к жизни». Было упомянуто, что на предприятии работает 900 человек. В мае 2019-го группировка демонстрировала на подконтрольных ей каналах, как вводит новую лаву на шахте «Никанор Новая». Российское агентство ФАН в своем сюжете описывало это пассажем: «Руководство «республики» подчеркивает, что у шахты «Никанор Новая» уверенное будущее, поскольку ее уголь сегодня востребован в энергосекторе».

4 мая бастующие шахтеры под аплодисменты поднялись на поверхность. Им погасили долг за два месяца и пообещали до ликвидации отдать за остальные 20. Шахту – все равно закроют.

«Зоринск умрет, – говорит Денис Казанский, журналист, много лет изучавший промышленность Донбасса. – Он не может жить без шахты, потому что он строился вокруг шахты. Если бы дело происходило где-то в нормальном полноценном государстве, можно было бы решить этот вопрос путем прихода в этот город инвесторов, построить, к примеру, мебельную фабрику или завод по производству стройматериалов. Но поскольку речь идет о «бандостане», взамен ликвидированных рабочих мест ничего не возникнет».

«Вергулевку» начали разбирать»: «Вергелёвская», поселок Вергулёвка возле Брянки

«Я бывший сотрудник шахта «Вергелевская», мы свою шахту потеряли. Держитесь, может хоть у вас получится что-то доказать и открыть миру глаза на беспредел. Украина там счастлива от того, что у нас происходит, для чего тогда столько жизней погубили, зачем эта война, чтобы сейчас сдохнуть от голода?» – написала пользовательница под постами бастующих с «Никанор новой». Добыча на шахте «Вергелевская» была остановлена с началом российской агрессии и далее она работала только в режиме поддержания жизнедеятельности.

Назначенный боевиками глава администрации Брянки Николай Моргунов на канале «ЛНР» назвал шахту героической: «коллектив боролся с агрессией со стороны Украины», – сказал он и добавил, что заказов на уголь нет.

«Месяц назад закрыли «Вергелевскую», на этот посёлок даже отменили маршрутки и не дают воду! На посёлке до войны проживало 3 тысячи человек, а теперь все, конец посёлку... Забыла написать, школу разобрали, ее нет, просто тупо нет», – пишет женщина в местном паблике.

«На «Вергулевской» людей выгнали, как бомжей, и не дали не копейки»

«Вергулевку» начали разбирать. Людей, может, заставят рассчитаться. Но не ведитесь. Пусть оформляют о закрытии предприятия. Там хоть деньги, может быть, заплатят», – обсуждают в шахтерской группе.

«Ломоватская», поселок Ломуватка возле Брянки

До войны здесь было около 700 работников. По состоянию на 2016 год, когда боевики заявляли о пуске новой лавы, – 300. А через год на шахте выключили водоотлив, и она ушла под воду.

Побочным продуктом работы копальни было еще и водоснабжение поселка Южная Ломоватка – в краны подавали шахтную воду. Из-за выключения насосов после 2017 года поселок остался без водоснабжения, сейчас боевики говорят, что нашли способ подать в Ломоватку воду.

«Утопили». «Лутугинская», поселок Георгиевка, Лутугинский район

О ее перезапуске также заявили в 2016 году. Тогда горняки торжественно вынесли делегации группировки «ЛНР» первый уголь.

«Чтобы спасти предприятие, было принято решение этот уголь добывать отбойными молотками, – говорил корреспонденту шахтер Сергей. – Чтобы добывать комплексно, как положено, с механизацией, было нужно большое выделение денег. Поэтому сейчас мы начали вручную. Эта шахта близко лежит к району, и ее перспектива – на многие десятки лет».

«Лутугинская» раза три восстанавливала работу, потом утопили. Утверждают, что простой был вызван боевыми действиями, которые в 2014 году проходили в районе шахтоуправления «Луганское». Чего-то вспомнилось прошлое послевоенное восстановление шахт. Тогда их восстановили года за три, к 1948 году», – пишет местный житель.

Шахта 19-го партсъезда (историческое название «Сутоган»), поселок Белое, Лутугинский район

Еще одна шахта, о которой под пафосную музыку рассказывали каналы ОРЛО всего два года назад. Возрождение в «республике» противопоставляли упадку за времена независимости.

Это не только подъем экономики «республики», это возрождение жизни целых поселков



«Пришла независимость, а вместе с ней задолженности, сокращения и закрытия шахт, отрасль, кормившая весь Союз, превратилась в частный бизнес... Но мы справляемся, наш уголь востребован, пришло время возрождения! Начаты работы по наращиванию темпов угледобычи на шахтах «Белореченская» и «Никанор-Новая», завершается ремонт первой западной лавы на шахте имени 19-г съезда КПСС. Работы осталось совсем чуть чуть, и скоро тонны черного золота поднимутся на-гора! Это не только подъем экономики «республики», это возрождение жизни целых поселков, ведь для наших людей шахта и есть – жизнь», – такая речь прозвучала в сюжете подконтрольного России канала.

По данным Восточной правозащитной группы, шахта запланирована к закрытию к концу 2020 года.

Шахтоуправление «Луганское», поселок Юбилейный в Луганске (шахты «Луганская» и «Мащинская»)

Обе шахты остановилась с началом российской агрессии, и группировка «ЛНР» перезапустила их меньше года назад, сняв про это красивый фильм. Под пафосную музыку шахтоуправление «Луганское» называют самым молодым и перспективным предприятием «республики». Также акцентируют, что восстанавливали эти две шахты работники соседних копален – как раз те, которые теперь идут под закрытие: «Вергелевской», «Никанор Новой» и «19-го партсъезда».

– Вот Василий Васильевич, наш бригадир. Он с шахты «Никанор», но помогает шахте «Луганская»... Здравствуй поближе!

«Уголь отправляется отсюда только в ДНР, а обратно возвращается нам в виде электроэнергии», – говорит главный инженер.

По данным Восточной правозащитной группы, шахтоуправление «Луганское» идет под закрытие до февраля 2021 года.

Шахта «Партизанская», поселок Крепенский возле Антрацита

Один из немногих случаев шахтерских протестов за время оккупации был именно здесь. Четверых зачинщиков стачки уволили.

«29 октября работники участка № 5 по окончанию 3-й и 4-й рабочих смен уведомили горного диспетчера об отказе выезжать на поверхность. При этом о проведении несанкционированной акции работники участка № 5 заблаговременно не поставили в известность руководителей предприятия. Чем создали аварийную ситуацию, что привело к остановке предприятия», – утверждалось в приказе.

«Это они хорошо в Антраците отделались, что их просто уволили, в Донецке кидают «на подвал». В Макеевке тоже готовили акцию протеста, так по домам проехали и всех активистов предупредили: «Посмотрите на своих детей, это вам не Украина. А одному активисту на шахте Калинина в Донецке сказали: «Что-либо вякнешь – в ствол упадешь», – комментировал тогда этот случай глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко.

По данным Восточной правозащитной группы, шахта «Партизанская» идет под закрытие до февраля 2021 года.

Шахтоуправление «Ровеньковское», Ровеньки

Осколок бывшего ДТЕК «Ровенькиантрацит» – в него входят шахты 1-2 «Ровеньковская» (более тысячи работников до войны), «Луганская» (600), шахта 71, шахта имени Дзержинского (2400) и «81 Киевская» – (2100).

Само предприятие во время оккупации передано боевиками во внешнее управления компании скрывающегося в России украинского олигарха Сергея Курченко «Внешторгсервис». Серез нее, как неоднократно писали СМИ, уголь из ОРДЛО и вывозится через Россию. «Ровенькиантрацит» – самая прибыльная часть горнопромышленного комплекса оккупированных территорий. Несмотря на это, зарплату за февраль в объединении получили только в апреле. Агентство РБК писало со ссылкой на свои источники, что ВТС имеет долг в 8 миллиардов рублей за сбытый через Россию уголь перед всеми предприятими ОРДО и ОРЛО.

«Первомайская»​, Золотое-5 возле Первомайска, и «Голубовская», Кировск

Эти шахты похожи тем, что с обеих вода через систему выработок поступала на подконтрольную Украине территорию.

Шахта «Первомайская» расположена в захваченной части поселка Золотого – того самого, где состоялось разведение войск в 2019-м. Она была повреждена обстрелами и сразу же затоплена. Вода представляла угрозу для выработок других шахт предприятия «Первомайскуголь», расположенных на свободной территории, поэтом Украина все годы занималась откачкой этой воды. Больше шахта так и не работала.

Ее воды выкачиваются из подконтрольной Украине шахты «Золотое», из-за чего та остановилась. «Откачки воды происходила на грани технических возможностей действующего водоотлива шахты», – заявляли в 2018 году в Министерстве энергетики Украины.

«Белореченская», поселок Белореченский, Лутугинский район

Здесь также хвались открытием в 2018 году новой лавы. Сообщая об этом, СМИ оккупационной администрации упомянули, что до войны эта шахта входила в пятерку угледобывающих предприятий Украины. Каждый день у местного угля появляется новый рынки сбыта, уверяли в пропаганде.

А кто же остается?

Показательными для российской оккупационной администрации в Луганской области являются бывшие производственные объединения ДТЕК «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит», все они сейчас входят в структуру «Внешторгсервиса».

Группировка «ЛНР» открыто называет в своих «документах» украинские шахты «филиалами ЗАО «Внешторгсервис»



При чем, если раньше о фирме Курченко говорили как о теневой схеме выведения угля из ОРДЛО, то теперь группировка «ЛНР» открыто называет в своих «документах» украинские шахты «филиалами ЗАО «Внешторгсервис».

Как известно, холдинг Рината Ахметова ДТЕК приватизировал в свое время только прибыльные шахты. Именно их и используют для демонстрации достижений угольной промышленности «ЛНР»:

В «Краснодонугле» – шахтоуправление «Молодогвардейское», шахтоуправление «Суходольское Восточное»;

В «Ровенькиантраците» – шахтоуправление «Ясеновское» (шахты Вахрушева, Фрунзе и Космонавтов, 2800 работников по данным нынешнего руководства).

В «Свердловантраците» (10 тысяч работников по данным оккупационной администрации) – шахты «Должанская Капитальная», имени Свердлова и «Центрсоюз» (все – Свердловск), «Червоный партизан» (Червонопартизанск) и «Харьковсксая» (поселок Харьковский).

Группировка «ЛНР» все время подчеркивает, что образцово-показательны эти предприятия не только в добыче, а и в идеологической работе – например, там еще легче получить российский паспорт – и получают его все без исключения, «бодро» и массово.

Мы сдали документы всей семьей – сын, его жена, мы с супругой. И все уже получили российские паспорт. Я ощущаю гордость



«На предприятии организованы пункты приема документов. Кроме того, у нас определены дни, когда предприятие предоставляет автобус для подвоза работников на проведение дактилоскопии... Мы сдали документы всей семьей – сын, его жена, мы с супругой. И все уже получили российские паспорт. Я ощущаю гордость от того, что стал гражданином такой большой и сильной страны», – рассказывает ресурсу боевиков профсоюзный лидер «Свердловантрацита» Александр Елецкий.

Новое так называемое «государственное унитарное предприятие», в которое оккупационная администрация сейчас переводит те шахты, которые не принадлежат ВТС, но сохранятся после реструктуризации, возглавит менеджер «Ровенькиантрацита» Владимир Шатохин.

Таким образом, управление всей работающей угольной отраслью ОРЛО теперь под одним руководством – «Внешторгсервиса»:

1) прибыльные шахты, уже входящие в структуру ВТС с начала оккупации,

2) «государственные» шахты, которые войдут в «ГУП».

Прибыль – идет в карман ВТС, социальная ответственность и другие проблемы закрываемых шахт – остаются на «руководстве ЛНР».

Россия – не Украина, она такой благотворительностью заниматься не будет – экономист

Почему оккупационная администрация предприняла таких шаги? Радио Донбасс.Реалии спросило экономиста Алексея Куща, который исследует экономику ОРДЛО:

– То, что сейчас происходит, – объясняет Кущ, – можно назвать столкновением нынешней экономической модели, которая реализовывалась Россией в этом оккупированном регионе, с последствиями глобального кризиса.

Россия выстраивала поздний Советский Союз в эрзац-модели



Россия активно выстраивала там патерналистскую квазииндустриальную витрину, и по задумке экономических идеологов в Москве на оккупированной части Донбасса должен был быть восстановлен в эрзац-модели поздний Советский Союз – с точки зрения работы шахт и металлургии, но без сложной промышленности и машиностроения, конечно. Дешевая электроенергия, дешевая рабочая сила и серые каналы сбыта.

Поэтому деньги вкладывались по 2-м направлениям: реанимация инфраструктуры и поддержка на минимальных производственных показателях меткомбинатов и угольной промышленности.

Быстрые деньги мог принести только уголь



Это должен был быть основной источник поступлений в местные бюджеты, естественно, что ни о какой самоокупаемости этих экономик речь не могла идти. Быстрые деньги мог принести только уголь, потому что был период достаточно высоких цен в мире, и существовали серые каналы его поставок в Украину, он появлялся даже в Польше. Местные производители при этом теряли около 50% цены, которая оседала у посредников.

Эта модель могла функционировать только при а) относительно высоких ценах на уголь и б) спросе на него в Украине. Сейчас и цены будут снижаться, и спрос падать, и в Украине уголь будет невостребован.

Это не Украина образца 90-х, когда из центрального бюджета выделяются огромные дотации на развитие угольной промышленности в регионе



Россия будет дотировать этот регион, но она не будет дотировать шахту. Это не Украина образца 90-х-начала нулевых, когда из центрального бюджета выделяются огромные дотации на развитие угольной промышленности в регионе. Россия такой благотворительностью заниматься не будет.

Она будет продолжать направлять ресурсы на минимальные социальные выплаты, содержание 1-го и 2-го армейских корпусов и поддержание в минимальном рабочем состоянии инфраструктуры, но не дотировать угольную отрасль. Их задача на год-два – максимально сократить производство угля в регионе как продукта, которые не будет востребован на мировых рынках, – говорит Алексей Кущ.

«Всегда заметно, когда шахтерам деньги выплатили»

Мы спросили жительницу Краснодона (Сорокино после декоммунизации): остается ли шахтерский труд так же важен для города, как когда-то? Наталья торгует на рынке:

Если же они все потеряют работу, то кто будет приходить на рынок?



«Краснодон и находящиеся рядом с ним Молодогвардейск, Суходольск сильно зависят от работы шахт. Многие жители работают именно там. Но естественно, что в городах не только шахты дают работу людям. Есть бюджетные организации – школы, садики, больница. Есть мелкий бизнес. Но если шахты остановятся, это почувствуют на себе все. Например, сейчас торговля на рынке очень зависит от шахтеров. Если им, и это часто случается, задерживают зарплату, то и торговля не идет. И всегда заметно, когда шахтерам деньги выплатили. Если же они все потеряют работу, то кто будет приходить на рынок? Бюджетники? Так их не так много».

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