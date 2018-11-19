(Публікуємо мовою оригіналу)

Четырёх горняков, работавших на неподконтрольной Киеву шахте «Партизанская» (Луганская область), уволили за акцию протеста. Шахтёры не поднялись на поверхность 29 октября из-за долгов по зарплате. 14 ноября вышел приказ об увольнении. Информация стала известна из сообщества «Другой Луганск» в социальной сети «ВКонтакте», там прикрепили фотографию этого «приказа». По мнению главы Независимого профсоюза горняков Донбасса Николая Волынко, уволенные ещё легко отделались, а наказание могло быть жёстче.

Шахта «Партизанская» находится в городе Антрацит в неподконтрольной Киеву части Луганской области. Руководство группировки «ЛНР» объявило предприятие своей собственностью. Рабочие регулярно не получали зарплату, терпение шахтёров лопнуло, и в конце октября они организовали акцию протеста. Лишь спустя две недели вышел приказ руководства шахты об увольнении зачинщиков.

Эту информацию подтвердил правозащитник Павел Лисянский, он проверил данные по личным контактам. Именно на шахте «Партизанская» начиналась его профсоюзная деятельность.

Уволить решили горняков после так называемых выборов «ЛНР», чтобы не создавать протестных настроений

Павел Лисянский сообщил: «Как сообщили мне источники информации на оккупированной территории, уволили только зачинщиков. 29 октября 18 горняков шахты «Партизанская» отказались подниматься на поверхность из-за системной невыплаты заработной платы… Уволить решили горняков после так называемых выборов «ЛНР», чтобы не создавать протестных настроений».

Руководство шахты в приказе обвинило проходчика, машиниста и двух горных мастеров в том, что они создали аварийную ситуацию. Вот цитата приказа, его фотографию разместило сообщество «Другой Луганск» в социальной сети «ВКонтакте»:

«29 октября работники участка № 5 по окончанию 3-й и 4-й рабочих смен уведомили горного диспетчера об отказе выезжать на поверхность. При этом о проведении несанкционированной акции работники участка № 5 заблаговременно не поставили в известность руководителей предприятия. Чем создали аварийную ситуацию…, что привело к остановке предприятия», – утверждается в приказе.

Акции протеста стартовали на отдельных шахтах в Донецке и в Макеевке, рассказывает глава Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко. Он общается со своими коллегами на шахтах, оставшихся на неподконтрольной Киеву территории. На шахтах выплачивают в лучшем случае по 30–40% от месячных зарплат.

Акция протеста на донецкой шахте «Челюскинцев» привела к тому, что организаторов задержали, рассказывает Волынко.

Это они хорошо в Антраците отделались, в Донецке сказали: «Что-либо вякнешь – в ствол упадешь»

«Это они хорошо в Антраците отделались, что их просто уволили, в Донецке кидают «на подвал». В Макеевке тоже готовили акцию протеста, так по домам проехали и всех активистов предупредили: «Посмотрите на своих детей, это вам «не Украина», здесь никакой демократии». А одному активисту на шахте Калинина в Донецке сказали: «Что-либо вякнешь – в ствол упадешь», – рассказал Николай Волынко.

В Донецке ещё работают шахты «Челюскинцев», Калинина, Скочинского, Засядько. В Макеевке работает «Холодная балка», шахту «Северная» затапливают. В Горловке и Енакиево закрыты большинство угольных предприятий.

По словам Волынко, после того, как шахты закрывают, их оборудование вывозят, а выработки затапливают.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)