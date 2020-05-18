Закриття шахт і страйк гірників в ОРЛО. Як виживатиме Донбас під час кризи?

Бунти шахтарів на Донбасі – керівництво контрольованого Росією угруповання «ЛНР» збирається «реорганізовувати» вугільну промисловість. Гірники одного з вугледобувних підприємств, яким затримували зарплати, у відповідь на це оголосили протест і відмовилися підніматися на поверхню. Чим завершився бунт шахтарів і як глобальна криза вдарила по Донбасу? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

У кінці квітня десятки гірників шахти «Никанор-Нова», що розташована на непідконтрольній Києву частині Луганської області відмовилися підніматися на поверхню.

Головною причиною страйку шахтарі називають багатомісячні борги та тривожні новини – контрольоване Росією угруповання бойовиків «ЛНР» збирається «реструктуризувати» вугільну галузь. Шахту «Никанор-Нова» зупиняють, як і багато інших.

В угрупованні це пояснюють так:

«Попит на енергетичні марки вугілля, на коксівне вугілля, на той же антрацит, впав. Це ті факти, які нас змушують, щоб вартість тонни видобутого вугілля у нас була набагато нижчою», – заявив Сергій Козлов, так званий «прем’єр» угруповання «ЛНР».

А от самі гірники, які потерпають від «реорганізації», кажуть, що це зрештою може призвести до спустошення міст і селищ.

«Стільки людей залишиться без роботи, без нічого! У нас молодь просто виїде, у нас помре місто. Поруч у нас селища, села, просто вони помруть. Там вже немає ні води, нічого. Те саме буде у нас. У нас шахта хороша, покажіть шахту, просто «вилизана» – стільки конструкцій, всього. Ось це ось все закрити, розібрати на метал», – каже одна із протестувальниць з шахти «Никанор-Нова».

Підконтрольні бойовикам ЗМІ мовчать, але страйкарі справилися без них

Ще рік тому підконтрольні бойовикам ЗМІ знімали постановочні фільми про райдужні перспективи «Ніканор-Нової». Зокрема, лунали гучні фрази на кшталт «вугільна галузь в «ЛНР» продовжує повертатися до життя, і ось чергова перемога». Крім того, там йшлося про те, що «шахта ввела в експлуатацію нову лаву».

Але під час страйків на шахті не змогли дочекатися жодного кореспондента із Луганська.

«Почали кореспондентам дзвонити – начебто згодні до нас приїхати, але ніхто не приїхав. Вони всі в дорозі десь застрягли, бо їм заборонили знімати. Ось тобі, будь ласка, «республіка» – хороша»! Їздимо тільки на хороші свята, на 9 травня знімаємо ці салюти. Там і грошей вистачає на салюти, а ви тут здихайте, виходить», – казала одна з учасниць мітингу на захист прав страйкуючих шахтарів.

Що спричинило страйк? Фінансовий аналітик Олексій Кущ припускає, що відносини «господар-найманий працівник», особливо в умовах незаконного видобутку вугілля на непідконтрольній Києву території, рано чи пізно могли опинитися в такому руслі.

Якщо видобуток вугілля незаконний, якщо збут проходить через «сірі» канали»...

«Це модель величезної «копанки», на яку перетворився величезний вуглевидобувний комплекс цього регіону, який колись був основним постачальником цього ресурсу в Україні. Тому, природно, точно такі ж відносини, як були між господарем копанки і його найманими працівниками, зараз проєктуються на відносини з шахтарями. Це відсутність якихось соціальних гарантій, відсутність регулярної виплати заробітної плати, відсутність можливості будь-яким законним способом захищати свої права. Якщо сам видобуток цього вугілля незаконний, якщо збут проходить через «сірі» канали...», – зауважує фінансовий аналітик Олексій Кущ.

«Ви у нас вкрали все, що можна було вкрасти» – працівники шахти «Никанор-Нова»

«Сірий» експорт вугілля в Росію – основа хиткого благополуччя вуглепрому непідконтрольних Києву територій, кажуть аналітики. Структури українського олігарха-втікача Сергія Курченка, через південноосетинську фірму-прокладку «Внешторгсервис», практично монопольно вивозили видобуту сировину, наголошують фахівці.

Але падіння цін на нафту потягнуло вниз і всю російську економіку. Донбаське вугілля стало непотрібним, зауважують експерти. У відповідь угруповання «ЛНР» вирішило просто ліквідувати зайві шахти. А багаторічні заборгованості перед гірниками визнали «такими, що не підлягають погашенню». Про це стало відомо «Східній правозахисній групі».

У практично безвихідній ситуації шахтарі «Никанор-Нової» розпочали системний страйк. Ноу-хау протесту в Зоринську був у тому, що, не сподіваючись на російські і підконтрольні угрупованню «ЛНР» ЗМІ, практично кожен свій крок вони самі знімали на свої смартфони і викладали в ютуб.

Озвучте суму, за скільки ви нас продали

«Ви у нас вкрали все, що можна було вкрасти. І скажіть, будь ласка, озвучте суму, за скільки ви нас продали? Продали нас і наших дітей», – емоційно висловлюється працівниця керівництву шахти.

Коли на «Никанор-Нову» приїжджали «реструктуризатори» з Луганська, мітингувальники не дали їм працювати і вигнали за територію шахти. «Теплий прийом» вони влаштували також Сергію Козлову, так званому «голові ради міністрів». Хоча він і запевняв працівників шахти та їхніх родичів, що він «такий самий заручник ситуації, як і вони».

«Є вимога, яку сказали люди: ми не вийдемо, поки ви не відкриєте шахту знову. Я кажу: ця вимога нездійсненна», – намагався заспокоїти страйкарів Козлов.

«По заборгованості неможливо? Дайте заборгованість», – лунали вигуки у відповідь.

«По заборгованості, яка тягнеться 14-15-16-17-й рік, комісія відпрацює по кожній людині», – сказав Козлов і зник під свист страйкарів.

Через п’ять днів, 5 травня, шахтарі зрештою вийшли на поверхню – під овації всього колективу.

Гірники домоглися виплати всього лише двомісячної заборгованості і непевних гарантій власного працевлаштування. В умовах окупації і інформаційного вакууму вони вирішили, що і це перемога. Але шахту все ж законсервують.

«Зараз цей процес «реформування» «Внешторгсервису», здається, тільки починається... Майже одночасно в «ЛНР» почалася «реформа» вугільної галузі, а в «ДНР» починається «реформа» «Внешторгсервису». І, можливо, ця «реструктуризація» взагалі буде узгоджена з майбутнім ОРДЛО, тому що мова йде про дуже великі активи…», – розповідає експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

«Легка промисловість? У нас сировини замало» – житель Донецька

На тлі ліквідації частини шахт на непідконтрольних Києву територіях йде й інший процес – уніфікація ще життєздатних активів. Слідом за об’єднанням залізниць контрольовані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» збирають вугільні підприємства і електростанції в єдиний концерн «Енергія Донбасу». Але майбутнє економіки окупованого регіону в умовах глобальної економічної кризи і незрозумілих політичних перспектив сепаратистських угруповань – під загрозою, зауважують аналітики.

Сьогодні жителі окупованого Донецька важко уявляють собі майбутнє Донбасу без традиційного ланцюжка «вугілля – метал». Про це «Донбас Реалії» вони розповіли під вуличного опитування. Воно не є репрезентативним, а відображає думку лише тих людей, які виявили бажання висловитися на камеру.

От що журналісти програми почули у Донецьку на запитання: «Що в майбутньому має стати основою економіки Донбасу?»:

– Ну у нас такий регіон, саме вугільний. Металургія, важке машинобудування. Напевно, все це повинно розвиватися.

– Донбас, власне, створювався на основі вугілля, металу, хімії. Легка промисловість та харчова промисловість, я думаю, ці галузі і залишаться.

– Нашому регіону дуже потрібні інвестиції. Будуть інвестиції, навіть не стільки важливо, на що саме – буде виробництво, робочі місця. І буде регіону добре! Метал, вугілля, це застаріває, попит на нього знижується, на жаль…

– Легка промисловість? У нас сировини замало. Це тільки зв'язки з Росією. Повністю налагоджувати економічні зв'язки з Росією.

– Сільське господарство, можливо.

– Наші прекрасні театри! Музично-драматичний і оперний. Ось вони стануть тим осередком, тим центром, будуть притягатися люди, купуватися квитки. Наш добробут буде рости!

«Ще більше людей будуть намагатись втекти» – експерт

Економічну катастрофу, що насувається, добре розуміють і в «уряді» угруповання «ДНР». Наприклад, нещодавно в рамках дискусійного майданчика «Траєкторія зросту», створеного угрупованням «ДНР», обговорювали засоби підтримки «вітчизняних виробників» та «оздоровлення економіки».

Колишні менеджери «Внешторгсервиса», а тепер так звані «прем’єр» і «віцепрем’єр» угруповання «ДНР» Володимир Пашков і Олександр Ананченко нібито знайшли вихід:

«Буде найближчим часом розроблена низка загороджувальних там заходів, що перешкоджають, на наш погляд, не дуже ефективному відтоку капіталу і тим самим вимиванню обігових коштів, то є сенс дуже простий – ми повинні забезпечити всіх, хто тут працює, роботою», – сказав Пашков.

Зростання безробіття на непідконтрольній Україні частині Донбасу – це виклик і для української держави, вважають експерти.

Ще більше людей будуть намагатись втекти

«Ще більше людей будуть намагатись втекти. Нам треба зрозуміти, що це наші громадяни, і треба якось реагувати, якщо вони стануть на лінії розмежування і захочуть пройти через мінні поля, щоби якось себе врятувати», – каже експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

А тим часом протести на підконтрольних угрупованням територіях тривають. Зокрема, в Алчевську на мітинг вийшли підприємці, які втрачають заробіток через карантин.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС РЕАЛІЇ»: