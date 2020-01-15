(Друкуємо мовою оригіналу)

Беглый украинский олигарх Сергей Курченко в суде будет добиваться отмены персональных санкций, которые ввела против него Украина. Сейчас СМИ называют Курченко «угольным королем Донбасса» и говорят о его контроле над промышленностью в неподконтрольном Донецке и Луганске. Однако этот контроль привел к долгам и жалобам в ФСБ. О роли Курченко в ОРДЛО и влиянии на оккупационные администрации и простых людей –​ в материале Сергея Горбатенко.

В начале апреля 2017 года ЗАО «Внешторгсервис» назвали временным администратором для управления рядом предприятий на оккупированных российскими гибридными силами территориях Донецкой и Луганской областей.

Это, в частности, «Донецксталь», Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Енакиевский коксохимпром, Ясиновский коксохимический завод, Харцызский трубный завод, а также угольные предприятия «Ровенькиантарцит», «Свердловантрацит», «Краснодонуголь», а также Алчевский металлургический комбинат.

Издание «Новое время» со ссылкой на российское информагентство РБК сообщает, что «Внешторгсервисом», который зарегистрирован в Южной Осетии, управляет беглый украинский олигарх Сергей Курченко.

Где Курченко, а где Южная Осетия? В чем смысл?

По мнению журналиста Дениса Казанского, так Россия легализирует отношения с Донецком и Луганском, чтобы избежать санкций.

Схема работает так: Россия признала независимость Южной Осетии, та признала независимость неподконтрольных украинским властям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И через эту цепочку идет торговля.

По информации Министерства финансов США, «Внешторгсервис» «работал с компанией ООО «Газ-Альянс», контролируемой Сергеем Курченко, для экспорта угля из контролируемых сепаратистами регионов в Европу».

И этим углем так хорошо торгуют, что российские конкуренты Курченко решили жаловаться в Генеральную прокуратуру России, ФСБ и Владимиру Путину.

Причиной недовольства, как сообщает РБК, стал запрет вывоза угля из Донецка и Луганска для всех компаний, кроме «Газ-Альянса» Сергея Курченко.

По данным новостного портала ЛИГА.net, только с 15 апреля по 10 мая 2017 года «Внешторгсервис» поставил в Россию 35 тысяч тонн антрацита. По информации издания, часть этого угля была куплена Украиной и завезена в страну под видом южноафриканского.

Главный итог этой войны для Донбасса, что вместо Ахметова теперь Курченко



О такой монополии Курченко на Донбассе журналист Денис Казанский говорит так: «Главный итог этой войны для Донбасса, что вместо Ахметова теперь Курченко. То есть, был Ахметов – повелитель всея Донбасса, который всем владел. А теперь его активы просто отжал себе Курченко, другой олигарх. Вот ради этого воевали».

«Донбасс превратили в колонию» – журналист

По мнению Казанского, сам Сергей Курченко – это не самостоятельная фигура, если говорить о бизнесе с Донецком и Луганском: «Зарабатывает на этом, понятное дело, не только Курченко. Я так понял, и подтверждают российские эксперты, Курченко – как такое «переходящее знамя». Он был у Януковича таким подставным лицом, теперь он перешел российским силовикам, которые с его помощью тоже занимаются ограблением этой территории», – уверен Денис Казанский.

Слова Казанского подтверждает и информация «Нового времени» о том, что на конец ноября 2019 года «Внешторгсервис» задолжал предприятиям на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей почти 40 миллионов долларов. Только перед шахтами долги составили 8 миллиардов рублей.

Издание сообщает, что «Внешторгсервису» предоставили 2 года отсрочки по выплате долгов, и даже проценты по долгу начислять не будут.

Такое частное предприятие, которое по колониальной схеме вывозит из Донбасса, выжимает все ресурсы. Если бы эти предприятия вообще остановились, то там бы начались голодные бунты



Вот как описывает эту ситуацию Денис Казанский: «Они используют эти шахты, уголь за бесценок вывозят, платят копеечные зарплаты людям – некий аналог Ост-Индской компании. Такое частное предприятие, которое по колониальной схеме вывозит из Донбасса, выжимает все ресурсы. Если бы эти предприятия вообще остановились, то там бы начались голодные бунты какие-то. А так в этих предприятиях теплится жизнь, и они с горем пополам работают».

По информации пресс-службы Верховного суда Украины, Сергей Курченко будет добиваться отмены персональных санкций, которые ввел президент Петр Порошенко. Эти санкции предусматривают, в том числе, блокирование активов, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, запрет участия в приватизации и аренде госимущества.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).