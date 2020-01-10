(Друкуємо мовою оригіналу)

В прифронтовом Торецке Донецкой области обстановка накалена до предела. И это – не из-за обстрелов. Более 400 шахтеров, которые добывают уголь на шахте «Имени Святой Матроны Московской», с августа не получают зарплату. Из-за долга «Матроне» отключили электричество, и шахту начали затапливать подземные воды. А это грозит и порчей имущества, и экологической катастрофой.

Утром 9 января на территории «Шахты «Имени Святой Матроны Московской» было многолюдно. Более двухсот шахтеров пришли узнать, когда же им наконец отдадут честно заработанное.

Пришла и жительница Торецка, которая работает на шахте вот уже 20 лет. «На профессиональный праздник, День шахтера, нам и копейки не дали, – делится она. – Первое сентября, тоже детей в школу отправлять надо было – ни копейки не дали. Вот новогодние праздники: внуки, дети приходят. Что говорить? Подождите, пока наше руководство где-то отгуляет?».

Еще одна сотрудница шахты рассказала нам, что зарплату перестали платить с августа 2019 года. Говорит, муж работает на шахте «Центральная», и тоже без денег. Эту шахтерскую семью выручает лишь помощь «бабушек и дедушек»: «Денег не платят, двое деток маленьких, в школу нужны деньги, одеть, обуть. Хотя бы «тормозок» дать утром».

Шахта – без головы

Владимир Елец, заместитель руководителя Всеобщего профсоюза шахтеров Украины, рассказал нам, что эту встречу назначил руководитель шахты Михаил Копин. Но шахтеры пришли и узнали, что сам Копин – уволился.

Михаил Копин подтвердил нам, что подал заявление на увольнение еще 8 января. У самого Копина тоже долг по зарплате, как и у остальных – начиная с августа.

Теперь на «Матроне» и директора нет, и шахтеры не могут собрать бумаги для обращения в суд, чтобы взыскать материальный и моральный ущерб, – некому их выдать.

Это уже четвертое обещание. Конечно, мы особо этому не верим

Владимир Елец рассказал, что удалось дозвониться к человеку, связанному с собственником. Опять услышали обещания: «До 1 февраля выплатят задолженность и запустят шахту. Но это уже четвертое обещание. Конечно, мы особо этому не верим. На данный момент никакого руководителя на шахте нет. На данный момент нет в Торецке человека, который имеет право подписи. И вот мы ходим по территории шахты – все пусто».

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В середине декабря прошлого года Радио Донбасс.Реалии уже направляло информационные запросы собственнику шахты, компании Coal Energy S.A., а также Министерству энергетики. На тот момент представитель собственника пообещал коллективу выплатить долги до 24 декабря. Но ни денег, ни ответов на запросы нет.

Зато на сайте YouControl есть информация о том, что общий налоговый долг «Арендного предприятия «Шахта имени Святой Матроны Московской» превышает 26 миллионов гривен.

Уголь продали – а деньги где?

Дмитрий Баленко работает на шахте три года. Сейчас он руководит участком проходческих работ и возглавляет Всеобщий профсоюз шахтеров Украины​.

Это грозило необратимыми последствиями для экологии, затоплением шахтных выработок

По его словам, с 8 января шахту начало затапливать. С конца ноября прошлого года «Матроне» за неуплату отключили электричество, оставив только энергоснабжение водоотлива и вентиляции. А теперь, по мнению Баленко, электричество могли отключить полностью: «Шахта реально затапливалась. Вторые сутки шахта топилась. Это грозило необратимыми последствиями для экологии, затоплением шахтных выработок».

По словам Баленко, он связался с Донецкой обладминистрацией, чтобы там помогли решить вопрос с затоплением.

В Донецкой обладминистрации нам сообщили, что шахта задолжала за электричество около ста миллионов гривен. При содействии администрации провели переговоры и включили электроэнергию пока лишь на поверхности. Но намерены добиться включения и под землей.

А Дмитрий Баленко разводит руками: люди, которые занимаются откачкой воды из шахты, тоже работают без зарплаты. И они в любой момент могут все бросить и уйти. И что тогда? Ответа нет.

Я хочу поднять договор, инициировать проверку Фонда госимущества, чтобы выявить конкретный перечень нарушений. И инициировать расторжение этого договора

Вот что говорит шахтер Баленко: «Шахта находится в аренде. Есть договор аренды, который был заключен между Фондом госимущества и непосредственно частником. Я хочу поднять этот договор, инициировать проверку Фонда госимущества, чтобы выявить конкретный перечень нарушений. И инициировать расторжение этого договора».

Дмитрий Баленко уверяет, что шахта рентабельная. Уголь марок «Ж» и «К» (коксующиеся и жирные угли) на «Матроне» и добывали, и продавали: «Весь уголь, товарная продукция, которая была добыта шахтой с августа месяца – вся продана. Склады пусты. Это не та ситуация, как на других шахтах, где нет отгрузки угля. У нас проблем с отгрузкой не было. Уголь частникам был продан. А деньги на заработную плату не поступили», – рассказал нам Баленко.

Получается, тут можно и работать, и зарабатывать. Только вот сами шахтеры в перспективах разуверились. Безденежье привело к росту социальной напряженности в городе. А от Торецка до подконтрольной российским гибридным силам Горловки – недалеко.

Четыре года назад тут уже перекрывали дорогу колонне украинских военных. Что может произойти теперь, остается только догадываться.

На 14 января шахтеры договорились о встрече с руководством области, собственниками шахты и Фондом госимущества. Возможно, что этот разговор хоть что-то изменит к лучшему.

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