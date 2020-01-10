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10 січня 2020, Київ 09:54
Донбас.Реалії

Грехи «Святой Матроны Московской»: шахтеры в Торецке без веры и без зарплаты

Шахтеры «Шахты имени Святой Матроны Московской» в Торецке с августа 2019 года не получают зарплату

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(Друкуємо мовою оригіналу)

В прифронтовом Торецке Донецкой области обстановка накалена до предела. И это – не из-за обстрелов. Более 400 шахтеров, которые добывают уголь на шахте «Имени Святой Матроны Московской», с августа не получают зарплату. Из-за долга «Матроне» отключили электричество, и шахту начали затапливать подземные воды. А это грозит и порчей имущества, и экологической катастрофой.

Утром 9 января на территории «Шахты «Имени Святой Матроны Московской» было многолюдно. Более двухсот шахтеров пришли узнать, когда же им наконец отдадут честно заработанное.

Пришла и жительница Торецка, которая работает на шахте вот уже 20 лет. «На профессиональный праздник, День шахтера, нам и копейки не дали, – делится она. – Первое сентября, тоже детей в школу отправлять надо было – ни копейки не дали. Вот новогодние праздники: внуки, дети приходят. Что говорить? Подождите, пока наше руководство где-то отгуляет?».

Еще одна сотрудница шахты рассказала нам, что зарплату перестали платить с августа 2019 года. Говорит, муж работает на шахте «Центральная», и тоже без денег. Эту шахтерскую семью выручает лишь помощь «бабушек и дедушек»: «Денег не платят, двое деток маленьких, в школу нужны деньги, одеть, обуть. Хотя бы «тормозок» дать утром».

«Шахта «Имени Святой Матроны Московской»
«Шахта «Имени Святой Матроны Московской»

Шахта – без головы

Владимир Елец, заместитель руководителя Всеобщего профсоюза шахтеров Украины, рассказал нам, что эту встречу назначил руководитель шахты Михаил Копин. Но шахтеры пришли и узнали, что сам Копин – уволился.

Михаил Копин подтвердил нам, что подал заявление на увольнение еще 8 января. У самого Копина тоже долг по зарплате, как и у остальных – начиная с августа.

Теперь на «Матроне» и директора нет, и шахтеры не могут собрать бумаги для обращения в суд, чтобы взыскать материальный и моральный ущерб, – некому их выдать.

Владимир Елец, заместитель руководителя Всеобщего профсоюза шахтеров Украины
Владимир Елец, заместитель руководителя Всеобщего профсоюза шахтеров Украины
Это уже четвертое обещание. Конечно, мы особо этому не верим
Владимир Елец

Владимир Елец рассказал, что удалось дозвониться к человеку, связанному с собственником. Опять услышали обещания: «До 1 февраля выплатят задолженность и запустят шахту. Но это уже четвертое обещание. Конечно, мы особо этому не верим. На данный момент никакого руководителя на шахте нет. На данный момент нет в Торецке человека, который имеет право подписи. И вот мы ходим по территории шахты – все пусто».

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В середине декабря прошлого года Радио Донбасс.Реалии уже направляло информационные запросы собственнику шахты, компании Coal Energy S.A., а также Министерству энергетики. На тот момент представитель собственника пообещал коллективу выплатить долги до 24 декабря. Но ни денег, ни ответов на запросы нет.

Зато на сайте YouControl есть информация о том, что общий налоговый долг «Арендного предприятия «Шахта имени Святой Матроны Московской» превышает 26 миллионов гривен.

Уголь продали – а деньги где?

Дмитрий Баленко работает на шахте три года. Сейчас он руководит участком проходческих работ и возглавляет Всеобщий профсоюз шахтеров Украины​.

Это грозило необратимыми последствиями для экологии, затоплением шахтных выработок
Дмитрий Баленко

По его словам, с 8 января шахту начало затапливать. С конца ноября прошлого года «Матроне» за неуплату отключили электричество, оставив только энергоснабжение водоотлива и вентиляции. А теперь, по мнению Баленко, электричество могли отключить полностью: «Шахта реально затапливалась. Вторые сутки шахта топилась. Это грозило необратимыми последствиями для экологии, затоплением шахтных выработок».

По словам Баленко, он связался с Донецкой обладминистрацией, чтобы там помогли решить вопрос с затоплением.

В Донецкой обладминистрации нам сообщили, что шахта задолжала за электричество около ста миллионов гривен. При содействии администрации провели переговоры и включили электроэнергию пока лишь на поверхности. Но намерены добиться включения и под землей.

Дмитрий Баленко, руководитель участка проходческих работ
Дмитрий Баленко, руководитель участка проходческих работ

А Дмитрий Баленко разводит руками: люди, которые занимаются откачкой воды из шахты, тоже работают без зарплаты. И они в любой момент могут все бросить и уйти. И что тогда? Ответа нет.

Я хочу поднять договор, инициировать проверку Фонда госимущества, чтобы выявить конкретный перечень нарушений. И инициировать расторжение этого договора
Дмитрий Баленко

Вот что говорит шахтер Баленко: «Шахта находится в аренде. Есть договор аренды, который был заключен между Фондом госимущества и непосредственно частником. Я хочу поднять этот договор, инициировать проверку Фонда госимущества, чтобы выявить конкретный перечень нарушений. И инициировать расторжение этого договора».

Дмитрий Баленко уверяет, что шахта рентабельная. Уголь марок «Ж» и «К» (коксующиеся и жирные угли) на «Матроне» и добывали, и продавали: «Весь уголь, товарная продукция, которая была добыта шахтой с августа месяца – вся продана. Склады пусты. Это не та ситуация, как на других шахтах, где нет отгрузки угля. У нас проблем с отгрузкой не было. Уголь частникам был продан. А деньги на заработную плату не поступили», – рассказал нам Баленко.

Получается, тут можно и работать, и зарабатывать. Только вот сами шахтеры в перспективах разуверились. Безденежье привело к росту социальной напряженности в городе. А от Торецка до подконтрольной российским гибридным силам Горловки – недалеко.

Четыре года назад тут уже перекрывали дорогу колонне украинских военных. Что может произойти теперь, остается только догадываться.

«Шахта имени Святой Матроны Московской»
«Шахта имени Святой Матроны Московской»

На 14 января шахтеры договорились о встрече с руководством области, собственниками шахты и Фондом госимущества. Возможно, что этот разговор хоть что-то изменит к лучшему.

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