10 персон із Донбасу, які «запам'яталися» у 2019 році​ 

365 днів Україна не припиняла говорити про Донбас – війна та загиблі, чергові скандали на окупованих територіях, черги і навіть смерті на КПВВ, пробиті осколками водопроводи… Але були і персони, які своїми діями змушували згадувати, що вони з Донбасу. Письменники, спортсмени, полонені, бойовики, коміки, нові представники влади та… агресори. 10 персон, які наповнили собою поняття «​Донбас»​ цього року.

Артем Мирошниченко

29 листопада в Бахмуті напали на волонтера та активіста Артема Мирошниченка. Через 8 днів він помер, перебуваючи в комі. Як з’ясувало слідство, на Артема напали двоє неповнолітніх. Вони зараз під арештом, триває слідство. За інформацією поліції, неповнолітній, який бив Мирошниченка, займався боксом та змішаними єдиноборствами і нібито «відпрацьовував свої навички». Але брат загиблого Сергій Мирошниченко переконаний, що трагедія сталася не випадково, а через проукраїнську позицію і громадську діяльність Артема.

Також бахмутські активісти стверджують, що є свідок, який чув, що невдоволення нападників викликало те, що Артем Мирошниченко відповідав їм українською. Проте зараз свідок боїться йти в суд, кажуть адвокати.

Сергій Сивохо

Шоумен, один із найвідоміших донецьких гравців КВН та креативний продюсер «Кварталу 95» Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО. Це викликало обурення в частини громадян, адже у 2010 році Сивохо підтримував кандидата в президенти Віктора Януковича. Цікаво, що до свого призначення Сивохо принципово не коментував ситуацію на сході України, а вже ставши радником РНБО заявив, що буде боротися з «війною в головах».

Донеччанин в РНБО відповідає за гуманітарну політику. І саме його висловлювання про те, як «повернути» людей з окупованих територій до України, вже кілька разів викликало резонанс в українському суспільстві.

Василь Стус

29 лютого відбулася прем'єра фільму «Заборонений» про життя українського письменника Василя Стуса. Більшість свого життя він прожив у Донецьку. Відмовився від громадянства СРСР, не захотів «бути рабом». Через його принциповість, проукраїнськість творчість Стуса була заборонена. Пережив п’ять років таборів, три – заслання. Помер, відбуваючи другий тюремний термін.

Цього року Стуса згадували через кілька скандалів, пов’язаних з проросійським політиком Віктором Медведчуком. Спочатку наче кум Путіна не хотів, щоб у фільму згадували про його адвокатський захист Стуса, а потім – просив суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса, бо та містить, за словами Медведчука, «висловлювання, які не відповідають дійсності».

Володимир Цемах

Колишній «командир протиповітряної оборони» угруповання «ДНР» у місті Сніжне. Саме поблизу цього населеного пункту в липні 2014 року був збитий російською установкою «Бук» малайзійський «Боїнг» рейсу MH17, в якому загинуло 298 людей, у тому числі 80 дітей.

Українські спецслужби затримали Цемаха в його квартирі на окупованій території та вивезли на підконтрольну уряду частину Донбасу, а потім доставили до Києва. Під час спецоперації один український розвідник загинув, інший втратив ногу. Попри те, що Цемаха називали важливим свідком у справі «Боїнгу», його віддали на обмін в Росію.

За запевненням української влади, він дав усі потрібні свідчення нідерландським слідчим. Видача Цемаха та інших дозволила повернути з російських тюрем 24 моряків, захоплених ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчан Едема Бекірова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Олега Сенцова, затриманого і засудженого в окупованому Криму Євгена Панова, а також Романа Сущенка, Павла Гриба, Станіслава Клиха, Миколи Карпюка, Артура Панова, Олексія Сизоновича.

Ярослав Ракицький

28 січня 2019 року колишній захисник донецького «Шахтаря» та збірної України з футболу Ярослав Ракицький підписав контракт із російським «Зенітом», через що були обурені українські вболівальники. Але не здивовані, адже Ракицького постійно критикували через те, що він принципово не співав гімн України перед матчами збірної. Фанати «гірників» також не схвалили вчинок футболіста, але подякували йому за виступи в донецькій команді.

А 6 листопада Ярослав Ракицький оголосив про завершення виступів за національну команду. Мовляв, «великий футбол став великою політикою». Насправді, на той момент Ракицького вже майже рік не викликали до лав синьо-жовтих, але про завершення кар’єри написав лише після того, як збірна України без його участі вийшла на Євро-2020. Цікаво, що російський «Зеніт», за який тепер грає ексгравець донецького «Шахтаря», вперше за 10 років не вийшов до «євровесни», через що українські вболівальники жартома звинувачують саме Ракицького – «не на фарт перейшов».

Василь Голобородько

В серіалі «Слуга народу» президентом України обрали звичайного вчителя Василя Голобородька. Його зіграв вже нинішній президент України Володимир Зеленський. Саме з образом Голобородька постійно і порівнювали кожен президентський крок екскоміка. Щоправда, мало хто знав, що справжній Василь Голобородько – із Луганщини.

Він український поет, лауреат Шевченківської премії, шістдесятник, а тепер і вимушений переселенець з окупованого Луганська.

В цьому році луганський Василь Голобородько святкував 74-річчя. На день народження поета-шістдесятника відгукнулася поетеса, культуролог й філософ Оксана Забужко, яка назвала Василя Голобородька «одним із найвидатніших митців, якого подарувала світові луганська земля», «одним із найталановитіших поетів нашого «задушеного Відродження» 1960–70-х». Свій допис про Голобородька Забужко почала словами «Той, у кого ім’я викрадено» – цитатою з вірша поета «Без імені».

Станіслав Асєєв

Донеччанин, журналіст, автор Радіо Донбас.Реалії Станіслав Асєєв перебував в ув’язненні російських гібридних сил з травня 2017 року – 962 дні!

17 серпня 2018 року телеканал «Россия 24» вперше показав схудлого Асєєва після катувань. Пропагандист Сладков маніпулює дитячими смертями «від рук ЗСУ», а навпроти нього сидить людина, з якої щойно зняли наручники.

29 грудня 2019 року Станіслав Асєєв повернувся до України за обміном утримуваними особами між Україною і російськими гідридними силами.

Борис Щербина

Американсько-британський міні-серіал «Чорнобиль» став справжньою сенсацією цього року. Цікаво, що один із ключових героїв – голова урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – Борис Щербина. Це справжня людина, а не вигадка режисера. Він – уродженець Донецької області, народився 5 жовтня 1919 року в Дебальцеві.

Вищу освіту здобув в Інституті інженерів залізничного транспорту в місті Харків. Далі працював на Донецькій залізниці. Після цього життя закинуло його до Харкова, а вже далі до Іркутська, де і розпочалася партійна кар'єра.

Цікаво, що Щербина очолив комісію Ради міністрів СРСР з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Йому довелось приймати рішення щодо термінової евакуації жителів Прип’яті та мінімізації наслідків аварії.

Юнацька збірна з футболу

Юнацька збірна України перемогла у фіналі чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років. У складі команди вихованці донецького «Шахтаря» та ексгравці луганської «Зорі». Капітан збірної Валерій Бондар – гравець молодіжної команди донецького «Шахтаря» – за даними InStat, став найкращим гравцем української U20. Орендований гравець-«гірник» Данило Сікан зараз виступає за ФК «Маріуполь». На чемпіонаті світу став другим серед найкращих бомбардирів, маючи на своєму рахунку 4 голи. Юхим Конопля вважається головним відкриттям чемпіонату світу. А Андрія Луніна, який раніше грав за луганську «Зорю», визнано найкращим воротарем турніру.

Євген Кошовий

Актор «95 кварталу», у минулому гравець луганської команди КВН «Ва-Банк» Євген Кошовий запам’ятався скандальною піснею про підпал будинку ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Пісню про інцидент виконували співаки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали наступні рядки: «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала», «Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Ігоря Коломойського – ред.)», «Мораль проста – хата згоріла зі стида», «Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали».

Навіть після обурення суспільства «кварталівці» не припинили жартувати про цю події. «У жінки прошу пробачення, знову збудуєм дачу вам, гроші зберем на карточку, на «Дельта банку» карточку. Те, що лунала пісня ця, вибачте лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця», – заспівав актор Євген Кошовий зі сцени. Тоді як хор імені Вірьовки попросив вибачення в Гонтарєвої за свій вчинок.