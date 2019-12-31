(Друкуємо мовою оригіналу)

Приход новой власти, разведение сил и средств на Донбассе, встреча участников «нормандского формата», а также личная встреча президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. И обмен военнопленными. Подведем итоги 2019 года для Донбасса. И какие важные вехи, события могут ожидать Донбасс в новом 2020 году? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил дончанин, журналист, аналитик Донецкого института информации Виталий Сизов.

– Виталий, на ваш взгляд, что произошло важного на Донбассе в 2019 году?

Нарратив усилился в сторону гуманитарного вопроса и гуманитарной заботы о жителях неподконтрольной территории

– Я для себя заметил глобальный разворот государственной политики на уровне риторики. Сейчас этот нарратив усилился в сторону гуманитарного вопроса и гуманитарной заботы о жителях неподконтрольной территории. Были сделаны некоторые шаги, например, восстановлен мост в Станице Луганской. Это такой жест и шаг вперед, потому что его не могли восстановить четыре года и для украинской власти почему-то нормально.

– Тут же одного желания украинской власти мало, надо еще другую сторону, «ихтамнетов» учитывать.

– Это все равно локальное решение, не глобальное. Мне тяжело судить, но в течение нескольких месяцев оно было решено. Мне кажется, это все-таки личная позиция главы государства и нового государственного аппарата, который поставил цель это решить. Плюс, разведение на тех немногочисленных точках, где удалось развести войска, и это не привело ни к какому апокалипсису. Понятно, что риски есть, но ничего глобально не произошло.

Все-таки состоялась встреча с главой Российской Федерации Путиным, прошли переговоры в «нормандском формате» и наметилась ситуация, военная угроза не отошла, но начал меняться фон в плане очеловечивания этой ситуации и поиск выхода из нее. Это дает надежду, что это будет переведено в чистую дипломатию.

Наша организация, Донецкий институт информации, провела исследование, подготовила небольшой документ «Анализ политики новой власти по реинтеграции Донбасса». Есть в каких направлениях работать, к сожалению, не все граждане на неподконтрольной территории знают о сервисах, которое предоставляет государство. Возможно, наступающий год станет тем, когда гуманитарная составляющая станет главной в политической повестке украинского государства.

– Как вы оцениваете заявления советника секретаря СНБО Сергея Сивохо по поводу Донбасса, в частности, о пенсиях, реинтеграции? При этом, он почти никогда не говорит об агрессии России. Все ведь зависит от того, что делает Россия.

– Есть воля Украины и украинского правительства. Если бы это было не так, то произошла бы реконструкция украинского суверенитета. Пять лет нельзя рассказывать человеку, что мы ничего не можем сделать, потому что там Российская Федерация и Путин. Человек на каком-то этапе уже начинает в это не верить, и что ему хотят помочь.

С точки зрения политологии, Сивохо работает, у него есть своя целевая аудитория на неподконтрольной территории, которую он должен привлечь. Для этого он посылает свои сигналы. Он же не собирается избираться во Львове.

При поддержке организации USAID Chemonics проводила опрос на неподконтрольной и подконтрольной территории, этот опрос будет скоро презентован. Но я видел некоторые детали. Насчет Сивохо, за последний год доверие к институту президентства на подконтрольной территории выросло с 10% до почти 60% и значительно выросло доверие к центральным органам власти.

Что изменилось за последний год? Изменились позиции людей, изменились заявления. А поддержка власти – это тоже ключевой вопрос, поддержка целостности, в случае критической ситуации, единство общества – это важный вопрос. Они притягивают людей в единое украинское пространство этими заявлениями.

Я бы не сводил все к актерству. Эти люди шоумены и они медиаменеджеры, и не такие простые, как многие считают. У Сивохо задача работать с медиа, посылать эти сигналы. Он же не говорит, что Украина несостоявшееся государство, посмотрим дальше, как это работает. У нас разное общество и кому-то нужны такие месседжи, если мы хотим поддерживать его в единстве. По крайней мере, я не слышал, чтобы он ездил на сепаратные переговоры к Путину, как некоторые легитимные политические силы.

– Ключевое событие за год – Нормандская встреча. Донбасс реинтегрируется в Украину, Верховная Рада пролонгировала так называемый закон про особый статус Донбасса. Как вы все это оцениваете?

– Положительно. Как один шаг навстречу мирному урегулированию или хотя бы заморозки ситуации. Альтернатива этому либо продолжение военных действий в том виде, в котором они есть, а значит оппозиционной войны, либо в случае прямой российской агрессии – это переход к территориальной обороне.

Замораживание ситуации это неплохой сигнал. Все боялись, что там произойдет нечто ужасное, что Зеленский сольет. И у меня вызывают определенную надежду заявления группы российских чиновников. Российская власть неоднородна в решении конфликта на Донбассе с Украиной.

Если представители президента России помощника Путина Суркова критикуют, говорят, ни шагу назад... Но я видел, что у представителей Дмитрия Козака другая оценка «нормандских переговоров». Они между собой конкурируют.

– Да, но как скажет Путин, так и будет.

– Но хорошо, что этот трек отдали больше людям, которые более настроены на диалог.

– Диалог ведет Владимир Путин. А люди не играют никакой роли. Разве нет?

– Но в решении тех вопросов восстановление моста, открытие пропускных пунктов, это минимальный масштаб и должно решаться на уровне штаба проведения операций. Тем не менее, ситуация меняется хотя бы в таких символических жестах. Я не хочу быть пропагандистом новой власти. Но объективно ситуация такая, что есть определенное потепление.

– Переходим на прогнозы на уже новый 2020 год, хотя это очень неблагодарное дело. Вы говорите, что замораживание конфликта на Донбассе вполне реально?

– Да, с сохранением статус-кво. И будут попытки, мне кажется, найти эту формулу, которая устроила бы и украинское общество, чтобы адсорбировать неподконтрольные территории, принять их.

– А какая это может быть формула?

– Это вызов для общества, в первую очередь. Я уверен, что определенная часть граждан выступила бы против возвращения и Крыма, и неподконтрольных территорий Донбасса, потому что там другая политическая палитра.

– А вот выборы вообще реальны на неподконтрольной территории? Чтобы Виталий Сизов проголосовал в родном Донецке, вы в это верите?

– Я думаю, что это реально, в случае если все условия проведения будут гарантированы.

– Кем?

– Это вопрос переговоров с Россией.

– Россия настаивает, что Украина обязана вести с ОРДЛО прямые переговоры.

– Говорить дальше, пока не убедить, либо не сложится ситуация, которая сделает позицию россиян более уступчивой. Или искать пути переформатировать этих представителей. У Зеленского была идея включить в переговоры людей с Донбасса. Думать и проявлять прокатившую позицию, чтобы на переговорах было несколько вариантов. За пять лет люди не увидели этого.

Возможно, открылся портал, убеждения людей на подконтрольной территории Донбасса и других регионов Украины, что это не наша вина, мы делаем, что можем. Были разговоры про законопроект о языках национальных меньшинств от команды Зеленского, который еще не приняли.

– Поставлю вопрос ребром. Вы за второй государственный язык в Украине русский? Чтобы реинтегрировать Донбасс.

– По Минским соглашениям есть гарантии использования русского языка. В какой форме они будут реализованы, это другой вопрос. Насколько я слышал по заявлениям команды Зеленского, у них была идея закона о языках для национальных меньшинств. Это вполне европейская практика.

– Если через год встретимся, можете рискнуть спрогнозировать, что мы будем констатировать по итогам уже 2020 года?

– Я не могу предсказать. Я бы не сказал, что процесс идет в правильном направлении, но есть подвижки. Возможно, мы будем обсуждать результаты этих подвижек.

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