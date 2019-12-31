«Вони – наші люди»: що бажають один одному українці по обидва боки лінії розмежування

Київ, Львів, Харків, Одеса, Донецьк, Луганськ. Новий рік – свято, яке однаково чекають і люблять в усій Україні. Люди бажають одне одному добра, любові, здоров’я, та чого завгодно. А в останні п’ять років до обов’язкового списку в Україні додався ще один пункт – побажання миру. Чого бажають один одному в 2020 році українці по обидва боки лінії розмежування?​ І в які українські міста хотіли б приїхати жителі окупованої частини Донбасу?​ Про це – в ексклюзивному опитуванні журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Донецьк

«Нам хотілося б миру, а з усім іншим ми розберемося», – каже донеччанин.​

«Дай Бог, щоб щось змінилося, тому що економіка занепадає, а ізоляція нас ні до чого доброго не призведе», – додає інший житель окупованого Донецька.

«А люди і не сварился. Це все затіяли політики і все це, перепрошую, «баламутять». Люди тут ні при чому. Я хотіла б відвідати Полтаву, Миргород, Дніпро – всі міста красиві», – каже жителька Донецька.

«Можна було б до Києва з’їздити, думаю, він став ще прекраснішим, порівняно з тим часом, коли я там був», – відповів донеччанин.

Київ

Все буде добре, терпіння вам, все скоро налагодиться!

«У Києві дуже класно, атмосферно, дуже багато людей різних національностей, всі живуть дружно, комунікація – на рівні. Все дуже класно! Навіть не став би запрошувати в якісь окремі місця, а просто пройтися по Києву. Вітаю вас зі святами! Все буде добре, терпіння вам, все скоро налагодиться!» – звернувся до жителів окупованих міст киянин.

«Терпіння! І, як-то кажуть, волі на перемогу і віри в те, що все буде якнайкраще. Миру!» – побажав чоловік.

Думаю, що серед моїх рідних і друзів, що залишилися там, багато хто хоче, щоб вони були в Україні

«Я сама доннечанка, 20 років тому переїхала сюди, на Київщину. Там залишилися всі наші рідні, друзі. Я бажаю нам всім миру! І ми – і донеччани, і кияни, і львів’яни – всі українці. І я так думаю, що серед моїх рідних і друзів, що залишилися там, багато хто хоче, щоб повернулась наша земля і щоб вони були в Україні. Щастя вам, миру і до зустрічі на нашій Україні», – звернулася жінка.

Донецьк

Конфронтація не між людьми, а між «верхами». У мене немає жодного негативу до народу України

«Тут же конфронтація не між людьми, а між «верхами». У мене немає жодного негативу до народу України. Я б побажала їм більше спиратися на власне чуття і розум, і не піддаватися впливу збоку. Я дуже люблю Одесу, дуже люблю Бердянськ! І відвідала б напевно Львів», – зазначила жінка.

Львів

Я би хотіла показати їм всю красу Львівщини

«Я б їх хотіла привітати і сказати, що все буде добре, все налагодиться, що від нового року і різдвяних свят слід очікувати лише позитивних, класних думок. І я їм бажаю миру, в першу чергу, і надії на краще, бо краще завжди прийде. Я би хотіла показати їм всю красу Львівщини, її багатство і різні куточки», – зазначила львів’янка.

«Я би хотіла сказати їм про те, що є велика частина України – нероздільна країна, з жителями Донбасу. І побажати їм, у першу чергу, миру і витримки пройти шлях возз’єднання зі своєю країною», – зазначила львів’янка.

«Щоб у них нарешті настав мир, щоб не було кровопролиття і щоб вони так само гарно святкували, як і на Галичині», – побажав житель Львова.

Донецьк

«Тверезості, внутрішньої гармонії, любові і поваги один до одного! Дніпропетровськ мені дуже подобається, я там вчився, а під час війни жодного разу не з’їздив туди. І в Одесу хотілося б побачити», – зізнався чоловік.

Одеса

«Я бажаю якнайшвидшого миру, щоб вони не думали, що за вікном десь вибухають бомби, а щоб бігли до вікна і бачили салют. Я б повела усіх у театри, бо вони вже від усього втомилися і їм потрібне мистецтво», – каже молода жінка.

Я в гості б їх покликав, разом випили б і відзначили Новий рік

«Я в гості б їх покликав, разом випили б і відзначили Новий рік. Все-таки всі люди», – каже чоловік.

«В Одесі є що показати: оперний театр, картинна галерея у нас прекрасна! Звісно, варто показати Аркадію, Лузанівку. А потім в кафе повела б, бо я вже в такому віці, що не готую так багато, – сміється жінка і додає. – Ми ж теж в сім’ях сваримося і приходимо до спільного рішення. Сім’я є сім’я».

Я б побажала, щоб ми скоріше були разом

«Я б побажала, щоб ми скоріше були разом. Зі спільними цінностями, баченням майбутнього та щоб весь цей кошмар закінчився. Напевно просто життєвим досвідом – це те, чим би я хотіла поділитися», – каже жінка.

Донецьк

Люди між собою живуть дружно. Це повинні зрозуміти всі політики

«Люди між собою живуть дружно. Це повинні зрозуміти всі політики. Вони там щось мудрують. А ми дуже доброзичливі один до одного. Я була в багатьох містах України, Росії. У мене є друзі в Україні і є родичі в Росії», – каже жителька окупованого Донецька.

«Миру, любові і здоров’я, щоб у родинах все було добре. Я хотів би побачити Одесу, Київ, та й Західну Україну, там красиво дуже», – каже донеччанин.

Луганськ

Все-таки вони теж наші люди. Ми одна країна

«Все-таки вони теж наші люди. Я не бачу різниці. Ми одна країна і для цього ми створені – жити і творити щастя, мир, радість. Я не вважаю, що це не війна, це політичні «властивості». Її взагалі не повинно бути. Мені запам’яталося селище Берегове, біля угорського кордону на Західній Україні. Там шикарні люди!» – каже луганчанин.

Ужгород

Хочеться побажати Донбасу розуміння, що від них залежить набагато більше, ніж вони собі можуть уявити

«Я хочу запросити їх подивитися все Закарпаття, тому що кожна точка нашого краю є унікальною, починаючи зі славних вуличок і кав’ярень Ужгорода, не менш класичних вуличок Мукачева, нашого замку, наших термальних джерел, це все подобається не тільки жителям України, а й цілого світу. Хочеться побажати Донбасу розуміння, що від них залежить набагато більше, ніж вони собі можуть уявити, і в тому числі питання миру, достатку, заможності. Це може стати результатом їхніх дій і їхньої активної позиції», – переконаний житель Ужгорода.

Бажаю, щоб найближчим часом всі політики світу домовились, щоб ми всі були разом

«Жителям нашої держави України я бажаю в першу чергу миру, любові, добра. Я бажаю, щоб найближчим часом всі політики світу домовились, щоб ми всі були разом», – сказала жінка.

«Хочу побажати, щоб вони завжди були впевнені в тому, що їх тут підтримають, тому що я сам виходець з тих областей. Тут гарна атмосфера, я бажаю, щоб у нас все було добре», – відповів чоловік.​

Донецьк

«Хотілося б побачити, що з цього після цих політичних справ вийшло – як там живуть», – відповів чоловік.

Луганськ

Хочу, щоб було все як раніше

«Щоб все було нормально! Я хочу, щоб все було нейтрально, як раніше, щоб не було нічого – не було розмежувань, ніяких кордонів, нічого. Щоб було все як раніше. Через те, що хтось щось не поділить, ми не повинні від цього страждати», – каже дівчина.

Київ

Щоб всі ми – схід і захід – були разом

«Хай це Різдво принесе мир у ваші будинки, у ваші домівки і здоров’я вашим рідним. Ми за вас дуже вболіваємо і дуже хочемо, щоб все налагодилось і щоб всі ми – схід і захід – були разом», – побажала жителям окупованих міст киянка.

Ужгород

Жителям окупованого Донбасу я би побажав бути здоровими, щасливими і жити в мирі

«Жителям окупованого Донбасу я би побажав того, що бажаю собі – бути здоровими, щасливими і жити в мирі», – сказав чоловік.

«Я хочу побажати їм в 2020 році, аби в їхніх домівках панувала злагода, мир, добробут, аби діти росли в повноцінних, благополучних сім’ях. Ми – єдина, нероздільна нація, я думаю, перешкод у порозумінні немає і не буде», – наголосила жінка.

Донецьк

«У Новому році бажаю всім жителям України – миру, щастя, здоров’я і любити, поважати один одного, ставитися з добром. Пам’ятати, що як ти ставишся до людей, так і до тебе поставляться», – каже донеччанка.

Київ

«Я бажаю всім миру, нехай ніколи не літають снаряди над головою, над жодною країною, над жодною дитиною. Миру, миру, миру!» – наголосила жінка.

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