Донбас у 2020 році: прогнози експертів і очікування жителів ОРДЛО

Амністія бойовиків, люстрація «чиновників» угруповань «ЛНР» та «ДНР», грошові виплати постраждалим, а також вибори на Донбасі – все це обов’язкові пункти плану майбутнього повернення окупованих територій, про який говорять у команді президента України Володимира Зеленського. Як все це буде працювати? Що реалізують уже наступного року? І чи вірять у «повернення України» ті, хто зараз живе під контролем угруповань «ЛНР» та «ДНР»? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Риторика президента Росії Володимира Путіна після «нормандської зустрічі» – без натяку на компроміс. В кінці 2019 року – знову: «Їх там немає».

Там немає іноземних військ!

«Там немає іноземних військ! Та-а-ак. Там є місцева «міліція», місцеві «сили самооборони». Вони складаються з місцевих жителів! З місцевих! Мені весь час ставлять запитання: «Звідки у них танки, важка артилерія?» Звідки вони беруть? Мабуть, від тих структур і держав, які їм симпатизують. Але це їхня техніка, а не іноземна», – заявив Путін.

Слідом і ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» фактично ставлять Україні ультиматум.

«Абсолютно всі питання, що стосуються майбутнього Донбасу, повинні бути узгоджені з нами», – заявив ватажок бойовиків підтримуваного Росією угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Очікування жителів ОРДЛО​

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поговорили з жителями окупованих Донецька і Луганська. Багато з них опинилися ніби на роздоріжжі – в Україну чи до Росії? Напередодні 2020 року – вибір «неочевидний».

«Ви знаєте, особисто мені вже все одно! Уже все одно, де я буду: в Україні чи вже в Росії, чи в Молдові чи до кого нас приєднають. Головне – щоб був мир!», – наголосила жителька окупованого Донецька.

«Сумніваюся, бо надто великі рани отримав Донбас ... Не від України, а від тих діячів...», – каже чоловік.

Мені минулої України цілком достатньо було, я жила дуже добре

«Мені минулої України цілком достатньо було, я жила дуже добре. Бракує визначеності, впевненості у завтрашньому дні, тому що наша ситуація зараз незрозуміла. Чим це закінчиться і коли – невідомо», – зазначила донеччанка.

А ось як відповіли на запитання «Чи вірите ви в реінтеграцію Донбасу?» жителі Луганська:

Хотілося б, звичайно, щоб ми жили спільно

«Хотілося б, звичайно, щоб ми жили спільно», – каже жителька окупованого Луганська.

«Назад в Україну? Ні, звичайно, не вірю. І, я думаю, цього не буде. Ті, хто вірить у це, ті продають квартири і їдуть. Ось у нас в під’їзді є одні такі і ще троє поїхали. А інші вірять, що ми будемо з Росією», – розповідає луганчанка.

«Хочеться, щоб потяги ходили ще. А то в автобусах важко їздити, особливо літнім людям», – каже жінка.

Люди, що живуть в окупації – це заручники. Вони не можуть відкрито говорити про лояльність до України

«У нас якось апріорі всіх, хто живе на непідконтрольній території, записали у вороги. Це абсолютно неправильно! Люди, що живуть в окупації – це заручники. Вони не можуть відкрито говорити про свій світогляд, про свої почуття, про свою лояльність до України. Тому ми їх не чуємо, звичайно», – переконана народний депутат України восьмого скликання Наталія Веселова.

Перехідна поліція

А в Україні все чекають на рамковий закон про перехідне правосуддя і обговорюють ймовірні моделі реінтеграції.

Як тільки дипломатами буде укладена адекватна угода, ми готові своїми поліцейськими силами зайти і забезпечувати порядок

«Як тільки дипломатами буде укладена адекватна угода, ми готові своїми поліцейськими силами зайти і забезпечувати порядок. Наприклад, патруль з п’яти осіб. Дві людини – українська Національна поліція. Один представник Спеціальної поліцейської місії ОБСЄ і два представники територіальних громад, в яких проходять вибори», – заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі телеканалу «1+1».

Перехідна поліцейська місія потрібна Україні, щоб на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу відбулися безпечні місцеві вибори.

Місцеві вибори

Голосування хочуть провести вже восени нового 2020 року. Але чи вірять луганчани і донеччани, що через шість років після початку війни у їхніх містах пройдуть вибори за українськими законами?

«Якщо Україна так себе буде поводити, то щось зміниться! А якщо все буде млявоплинно, то так млявоплинно і залишиться», – вважає луганчанка.

«Війна триватиме, це раз. По-друге, як жили, так і будемо жити. Як по нас стріляли, так і будуть стріляти», – переконаний житель окупованого Луганська.

«Через рік? Ми тут не знаємо, що завтра буде. Думаю, все буде у нас добре», – відповіла жінка.

Ці люди повинні бути максимально інтегровані в українське суспільство

«Ми повинні керувати цим процесом. Він повинен контролюватися державою. Повинні бути списки, інформація. Повинно бути безумовне роззброєння, це однозначно. Але ці люди повинні бути максимально інтегровані в українське суспільство. Інакше врегулювання конфлікту буде кволим. Воно буде нестабільним, буде постійно «гнити». А навіщо воно нам потрібно?», – наголошує голова аналітичного центру «Донбаський інститут регіональної політики» Енріке Менендес.

«Чи вірите ви в те, що Донбас може повернутися в Україну?» – таке запитання поставили журналісти проєкту «Донбас Реалії» жителям окупованого Донецька.

«Ну, можливо, якщо Україна погодиться виконати умови народу Донбасу або піде на якісь компроміси взаємовигідні, може бути», – відповіла жінка.

«Так. Ой, ні-ні-ні! Я не хочу, правда, не хочу, тому що ми звикли вже до того, що у нас зараз є. І мені здається, більшість людей не захочуть туди повертатися», – відповіла дівчина.

Вирішуємо не ми, на жаль. Вирішують не люди

«Важко сказати. Вирішуємо не ми, на жаль. Вирішують не люди. І як це все повернеться, ми не знаємо», – зазначила донеччанка.

«Вирішуємо не ми» – ці слова «Донбас Реалії» часто чують під час наших опитувань на непідконтрольних Києву територіях. Тож, можливо, на переговорах мають вирішувати питання й інші представники Донбасу, а не тільки угруповання, керовані кремлівськими кураторами?

Нові переговорники

«Тому що в Мінську ці представники є. Вони є, вони сидять. А де там ще представники еліти Донецької, Луганської, які виїхали? Я думаю, що вони повинні сидіти разом», – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Є різні соціальні групи, вони будуть по-різному ставитися до процесу реінтеграції. На багатьох можна буде покластися у цій справі об’єднання



«Все-таки не можна дивитися на жителів Донбасу як на таке однорідне ціле, яке вже повністю захоплено кремлівською пропагандою. Є така думка, що це вже такі «безнадійні ватники». Але все-таки ми розуміємо, що тут, з одного боку, є ті, хто виїхав. Донбасівці, які поїхали «в Україну», і навіть ті, хто виїхав у Росію, між іншим, з того мільйона – там теж не всі «ватники». І тому тут різні соціальні групи, вони будуть по-різному ставитися до процесу реінтеграції. На багатьох можна буде покластися в цій справі об’єднання», – зазначив російський політолог Олександр Морозов.

Втім, ватажки угруповань «ЛНР» та «ДНР» категорично проти.

«Друга сторона конфлікту переговорників не вибирає! Тому заява Києва про готовність спілкуватися тільки з вихідцями з Донбасу, що переїхали на підконтрольну Україні територію – це абсурд і нонсенс», – заявив Пушилін.

А це означає, що всі ініціативи української сторони щодо виходу з донбаського «глухого кута» ще довго будуть саботуватися проросійськими угрупованнями. Переформатування Мінського процесу і початку реінтеграції ставить їх існування під загрозу. Але різкі зміни лякають і звичайних людей – тих, хто пережив війну.

Спільне у людей по цей і по той бік фронту – запит на справедливість

«Спільне у людей по цей і по той бік фронту – запит на справедливість. Але у кожного вона своя. На підконтрольній території абсолютно справедливо люди хочуть отримати відповідь на запитання: «А чи будуть покарані ті, хто, по-перше, винен в цій війні, по-друге – хто співпрацював з ворогом?». З того боку люди теж хочуть отримати відповіді на запитання: «Як ми будемо жити, якщо між нами стільки крові?», – зазначає Наталія Веселова.

І все ж 2020 рік дає надію – і не тільки на результати наступної, весняної зустрічі в «нормандському форматі». Головне – на непідконтрольній Україні частині Донбасу вперто вірять у краще.

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