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30 грудня 2019, Київ 12:13
Донбас.Реалії

Донбас у 2020 році: прогнози експертів і очікування жителів ОРДЛО

Чи вірять у «повернення України» ті, хто зараз живе під контролем угруповань «ЛНР» та «ДНР»?

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Амністія бойовиків, люстрація «чиновників» угруповань «ЛНР» та «ДНР», грошові виплати постраждалим, а також вибори на Донбасі – все це обов’язкові пункти плану майбутнього повернення окупованих територій, про який говорять у команді президента України Володимира Зеленського. Як все це буде працювати? Що реалізують уже наступного року? І чи вірять у «повернення України» ті, хто зараз живе під контролем угруповань «ЛНР» та «ДНР»? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Риторика президента Росії Володимира Путіна після «нормандської зустрічі» – без натяку на компроміс. В кінці 2019 року – знову: «Їх там немає».

Там немає іноземних військ!
Володимир Путін

«Там немає іноземних військ! Та-а-ак. Там є місцева «міліція», місцеві «сили самооборони». Вони складаються з місцевих жителів! З місцевих! Мені весь час ставлять запитання: «Звідки у них танки, важка артилерія?» Звідки вони беруть? Мабуть, від тих структур і держав, які їм симпатизують. Але це їхня техніка, а не іноземна», – заявив Путін.

Володимир Путін
Володимир Путін

Слідом і ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» фактично ставлять Україні ультиматум.

«Абсолютно всі питання, що стосуються майбутнього Донбасу, повинні бути узгоджені з нами», – заявив ватажок бойовиків підтримуваного Росією угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Очікування жителів ОРДЛО​

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поговорили з жителями окупованих Донецька і Луганська. Багато з них опинилися ніби на роздоріжжі – в Україну чи до Росії? Напередодні 2020 року – вибір «неочевидний».

«Ви знаєте, особисто мені вже все одно! Уже все одно, де я буду: в Україні чи вже в Росії, чи в Молдові чи до кого нас приєднають. Головне – щоб був мир!», – наголосила жителька окупованого Донецька.

«Головне – щоб був мир!»
«Головне – щоб був мир!»

«Сумніваюся, бо надто великі рани отримав Донбас ... Не від України, а від тих діячів...», – каже чоловік.

Мені минулої України цілком достатньо було, я жила дуже добре

«Мені минулої України цілком достатньо було, я жила дуже добре. Бракує визначеності, впевненості у завтрашньому дні, тому що наша ситуація зараз незрозуміла. Чим це закінчиться і коли – невідомо», – зазначила донеччанка.

«Мені минулої України цілком достатньо було»
«Мені минулої України цілком достатньо було»

А ось як відповіли на запитання «Чи вірите ви в реінтеграцію Донбасу?» жителі Луганська:

Хотілося б, звичайно, щоб ми жили спільно

«Хотілося б, звичайно, щоб ми жили спільно», – каже жителька окупованого Луганська.

«Назад в Україну? Ні, звичайно, не вірю. І, я думаю, цього не буде. Ті, хто вірить у це, ті продають квартири і їдуть. Ось у нас в під’їзді є одні такі і ще троє поїхали. А інші вірять, що ми будемо з Росією», – розповідає луганчанка.

«Назад в Україну? Ні, звичайно, не вірю»
«Назад в Україну? Ні, звичайно, не вірю»

«Хочеться, щоб потяги ходили ще. А то в автобусах важко їздити, особливо літнім людям», – каже жінка.

Люди, що живуть в окупації – це заручники. Вони не можуть відкрито говорити про лояльність до України
Наталія Веселова

«У нас якось апріорі всіх, хто живе на непідконтрольній території, записали у вороги. Це абсолютно неправильно! Люди, що живуть в окупації – це заручники. Вони не можуть відкрито говорити про свій світогляд, про свої почуття, про свою лояльність до України. Тому ми їх не чуємо, звичайно», – переконана народний депутат України восьмого скликання Наталія Веселова.

Перехідна поліція

А в Україні все чекають на рамковий закон про перехідне правосуддя і обговорюють ймовірні моделі реінтеграції.

Як тільки дипломатами буде укладена адекватна угода, ми готові своїми поліцейськими силами зайти і забезпечувати порядок
Арсен Аваков

«Як тільки дипломатами буде укладена адекватна угода, ми готові своїми поліцейськими силами зайти і забезпечувати порядок. Наприклад, патруль з п’яти осіб. Дві людини – українська Національна поліція. Один представник Спеціальної поліцейської місії ОБСЄ і два представники територіальних громад, в яких проходять вибори», – заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі телеканалу «1+1».

Арсен Аваков
Арсен Аваков

Перехідна поліцейська місія потрібна Україні, щоб на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу відбулися безпечні місцеві вибори.

Місцеві вибори

Голосування хочуть провести вже восени нового 2020 року. Але чи вірять луганчани і донеччани, що через шість років після початку війни у їхніх містах пройдуть вибори за українськими законами?

«Якщо Україна так себе буде поводити, то щось зміниться! А якщо все буде млявоплинно, то так млявоплинно і залишиться», – вважає луганчанка.

«Війна триватиме, це раз. По-друге, як жили, так і будемо жити. Як по нас стріляли, так і будуть стріляти», – переконаний житель окупованого Луганська.

«Війна триватиме»
«Війна триватиме»

«Через рік? Ми тут не знаємо, що завтра буде. Думаю, все буде у нас добре», – відповіла жінка.

Ці люди повинні бути максимально інтегровані в українське суспільство
Енріке Менендес

«Ми повинні керувати цим процесом. Він повинен контролюватися державою. Повинні бути списки, інформація. Повинно бути безумовне роззброєння, це однозначно. Але ці люди повинні бути максимально інтегровані в українське суспільство. Інакше врегулювання конфлікту буде кволим. Воно буде нестабільним, буде постійно «гнити». А навіщо воно нам потрібно?», – наголошує голова аналітичного центру «Донбаський інститут регіональної політики» Енріке Менендес.

Енріке Менендес
Енріке Менендес

«Чи вірите ви в те, що Донбас може повернутися в Україну?» – таке запитання поставили журналісти проєкту «Донбас Реалії» жителям окупованого Донецька.

«Ну, можливо, якщо Україна погодиться виконати умови народу Донбасу або піде на якісь компроміси взаємовигідні, може бути», – відповіла жінка.

«Так. Ой, ні-ні-ні! Я не хочу, правда, не хочу, тому що ми звикли вже до того, що у нас зараз є. І мені здається, більшість людей не захочуть туди повертатися», – відповіла дівчина.

«Ми звикли вже до того, що у нас зараз є»
«Ми звикли вже до того, що у нас зараз є»

Вирішуємо не ми, на жаль. Вирішують не люди

«Важко сказати. Вирішуємо не ми, на жаль. Вирішують не люди. І як це все повернеться, ми не знаємо», – зазначила донеччанка.

«Вирішуємо не ми» – ці слова «Донбас Реалії» часто чують під час наших опитувань на непідконтрольних Києву територіях. Тож, можливо, на переговорах мають вирішувати питання й інші представники Донбасу, а не тільки угруповання, керовані кремлівськими кураторами?

Нові переговорники

«Тому що в Мінську ці представники є. Вони є, вони сидять. А де там ще представники еліти Донецької, Луганської, які виїхали? Я думаю, що вони повинні сидіти разом», – зазначив президент України Володимир Зеленський.

Є різні соціальні групи, вони будуть по-різному ставитися до процесу реінтеграції. На багатьох можна буде покластися у цій справі об’єднання
Олександр Морозов


«Все-таки не можна дивитися на жителів Донбасу як на таке однорідне ціле, яке вже повністю захоплено кремлівською пропагандою. Є така думка, що це вже такі «безнадійні ватники». Але все-таки ми розуміємо, що тут, з одного боку, є ті, хто виїхав. Донбасівці, які поїхали «в Україну», і навіть ті, хто виїхав у Росію, між іншим, з того мільйона – там теж не всі «ватники». І тому тут різні соціальні групи, вони будуть по-різному ставитися до процесу реінтеграції. На багатьох можна буде покластися в цій справі об’єднання», – зазначив російський політолог Олександр Морозов.

Олександр Морозов
Олександр Морозов

Втім, ватажки угруповань «ЛНР» та «ДНР» категорично проти.

«Друга сторона конфлікту переговорників не вибирає! Тому заява Києва про готовність спілкуватися тільки з вихідцями з Донбасу, що переїхали на підконтрольну Україні територію – це абсурд і нонсенс», – заявив Пушилін.

А це означає, що всі ініціативи української сторони щодо виходу з донбаського «глухого кута» ще довго будуть саботуватися проросійськими угрупованнями. Переформатування Мінського процесу і початку реінтеграції ставить їх існування під загрозу. Але різкі зміни лякають і звичайних людей – тих, хто пережив війну.

Спільне у людей по цей і по той бік фронту – запит на справедливість
Наталія Веселова

«Спільне у людей по цей і по той бік фронту – запит на справедливість. Але у кожного вона своя. На підконтрольній території абсолютно справедливо люди хочуть отримати відповідь на запитання: «А чи будуть покарані ті, хто, по-перше, винен в цій війні, по-друге – хто співпрацював з ворогом?». З того боку люди теж хочуть отримати відповіді на запитання: «Як ми будемо жити, якщо між нами стільки крові?», – зазначає Наталія Веселова.

Наталія Веселова
Наталія Веселова

І все ж 2020 рік дає надію – і не тільки на результати наступної, весняної зустрічі в «нормандському форматі». Головне – на непідконтрольній Україні частині Донбасу вперто вірять у краще.

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    Андрій Діхтяренко

    Працює на Радіо Свобода з 2014 року. 
    Журналіст, редактор програми «Донбас.Реалії» і рубрики «Листи з окупованого Донбасу».
    Головний редактор «Реальної газети» з Луганська.

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