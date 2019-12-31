«Війна з Росією – гібридна, і мир може бути тільки гібридний»: прогноз експертів на 2020 рік

Гості програми «Ваша Свобода»: Віктор Андрусів, виконавчий директор Українського інституту майбутнього; Євген Магда, директор Інституту світової політики.

Інна Кузнецова: Наприкінці року традиційно не лише підбивають підсумки, а й складають плани на рік наступний, прогнозують, яким він буде. Панове, яка загроза, який виклик, яка перспектива 2020 року? Що найголовніше?

Євген Магда: Тут так, як і склянка напівпорожня чи напівповна. Це буде високосний рік. Ми самі маємо визначити, що на один день більше: чи на день більше можливостей чи на день більше загроз? Доки ми самі не усвідомимо, що швидких рішень тут і зараз, які принесуть максимальне полегшення, не буде, мабуть, складно буде сприймати оточуючу реальність.

Найгірше, коли Росія скаже, що ми погоджуємося повернути окуповані території, а Україна виявиться не готовою внутрішньо до цього

Війна, яка йде з Росією, є гібридною. І мир може бути тільки гібридний. Є два варіанти. Гібридний мир на умовах України – це вступ до НАТО. А гібридний мир на умовах Росії – це підписання нової угоди про «дружбу і співробітництво». Все інше – це будуть складові, сходинки до цього процесу... Найгірше, коли Росія скаже, що ми погоджуємося повернути окуповані території, а Україна виявиться не готовою внутрішньо до цього. Реінтеграція тимчасово втрачених територій не може бути здійснена за місяць, за рік.

Можемо вивчати багато сценаріїв, які існують на сьогодні, але доведеться випрацьовувати власний

Є попит на великі зміни. Але в нас бракує ресурсу фінансового, управлінського, організаційного, щоб здійснити зміни і показати їх якість тут і зараз. Шостий рік триває протистояння на Донбасі. Є не тільки сотні тисяч людей, які брали у ньому безпосередню участь і як учасники бойових дій, і як волонтери, а й є мільйони людей, які вважають, що це не зовсім їхня війна.

В Україні може бути тільки український сценарій. Можемо вивчати багато сценаріїв, які існують на сьогодні, але доведеться випрацьовувати власний. Розміри конфлікту і розміри нашої держави, щонайменше, для Європи є унікальними.

Зеленський намагатиметься інсталювати нову програму, а стара програма зі своїми вірусами буде максимально з цим боротися

Віктор Андрусів: Ми кожен рік намагаємося окреслити якимось символом. Наприклад, про 2019 рік говорили, що він буде рік «Рубікону». Воно десь справдилося. А символом 2020 року називаємо землетрус, тобто це рік, коли буде дуже добре трусити. Це неминуча історія. Ми будемо переживати дуже багато потрясінь. Але результат цього буде дуже успішний. Буде трусити в багатьох сферах. Це все є наслідки конфлікту, який розпочався в цьому році тим, що суспільство пішло на експеримент і обрало Зеленського. Зеленський намагатиметься інсталювати нову програму, а стара програма зі своїми вірусами буде максимально з цим боротися.

Ключовий сценарій на наступний рік, як і цього – це ні війни, ні миру. Те, що є зараз. Але дуже високу вірогідність має «Мінськ-3». На осінь можуть вийти з якоюсь новою перепідписаною угодою щодо врегулювання ситуації. У цій ситуації немає одного, хто може дійсно все вирішити. Навіть за міжнародною термінологією, наш конфлікт вже став довгостроковим. Ситуація не змінюватиметься. На жаль, єдиний шлях до миру – це замороження конфлікту на тій стадії, на якій є сьогодні.

Однозначно буде змінений уряд. Президент буде змушений вдаватися до неполярних призначень

У нас є спадковість тільки не пряма, а трошки від уряду Яценюка, трошки від уряду Гройсмана. У нас новий уряд вирішив поєднати провали обох попередніх урядів, сподіваючись, що з цього має вийти щось інше чи що? Інфантилізм, який приніс Олексій Гончарук в політику, ось цей фейсбук-пузир просто лусне. Буде ситуація, що треба буде вживати серйозних антикризових кроків. Однозначно буде змінений уряд. Президент буде змушений вдаватися до неполярних призначень. Тому що те, що є зараз, просто не може керувати країною... Як показав Максим Нефьодов на митниці ніяких знань управління державою у нього особливо немає. Тому криза буде дуже серйозна. І дуже велика вірогідність дострокових виборів Верховної Ради. Це без прив’язки до ситуації на Донбасі.

– Пане Магда, наскільки можливе перезавантаження парламенту, наскільки Україна може вийти на нові вибори?

Євген Магда: Я думаю, що зміна уряду – це десь 90%. Щодо парламентських виборів, то таке відчуття, що у президента з достатньо високим рейтингом є спокуса провести вибори за новим виборчим кодексом, який нещодавно ухвалили.

Якщо Порошенко будував країну під себе, то зараз взагалі відбувається демонтаж країни, з точки зору управління

Віктор Андрусів: У нас в принципі не працюють інститути. Ми країна не інститутів, а домовленостей. Це означає, що ми є країна і суспільство, де в топ і на перші позиції виходять люди, які не грають за правилами. Якщо ти граєш за правилами, то ти програєш. Хто грає поза правилами, має більше можливостей. Тобто більшість наших успішних людей не могли б досягнути успіху в США чи в Європі, тому що там є правила, є інституції. У нас за один рік можна стати і мільйонером, і за один рік можна стати найбіднішим в країні.

Парламент у турборежимі наштампував кучу реформ, а ухвалили бюджет, який був розроблений до цього. Сенс тоді все це голосувати?

Якщо Петро Порошенко будував країну під себе, то зараз взагалі відбувається демонтаж країни, з точки зору управління. І це видно по тому, як не виконуються рішення президента, закони. Банальний приклад. Парламент у турборежимі наштампував купу реформ, а ухвалили бюджет, який був розроблений до цього. Сенс тоді все це голосувати? Наприклад, ухвалена судова реформа, а на судову реформу там ні копійки не закладено. Весь цей розрив гахне в першій половині наступного року. Ми будемо переживати серйозну кадрову турбулентність.

У міжнародній політиці ситуація для нас буде набагато кращою. Питання в тому, чи не будуть запущені якісь нові історії по Україні у США? Є передумови для цього, зокрема розслідування, яке той же Джуліані робив, і всі інші. Є вже якась суб’єктивна втома від нас, так би мовити, тема себе вичерпала, вже про неї навіть не хочеться говорити. Але я не можу сказати, що Україна чи наш президент якось неправильно себе повели в цій ситуації. Президент максимально дистанціювався (від справи про імпічмент Трампа – ред.) Зрозуміло, що Зеленський був під тиском. І всі це визнають, що він був під тиском. Але навіть під цим тиском він виглядав досить об’єктивно.