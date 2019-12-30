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30 грудня 2019, Київ 16:46
Політика

Суспільство хотіло нових облич, за рік вимагатиме фаховості – політтехнолог оцінив діяльність Порошенка і Зеленського

Тодішні кандидати на посаду президента України Петро Порошенко і Володимир Зеленський (праворуч) під час дебатів на стадіоні «Олімпійський». Київ, 19 квітня 2019 року

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Гість програми «Ваша Свобода»: Сергій Гайдай, політтехнолог

Ваша Свобода | Зеленський прийшов у політику не заради збагачення, але цього замало - Сергій Гайдай
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Ваша Свобода | Зеленський прийшов у політику не заради збагачення, але цього замало - Сергій Гайдай
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Олександр Лащенко: Пане Гайдай, 2019 рік, мабуть, найцікавіший для вас як експерта був?

З 2020 року треба буде пристосовуватися до зовсім інших реалій
Сергій Гайдай

– Він був найцікавішим, але найважчим. За цей рік, мабуть, найбільш кардинально змінилося правило політтехнологічного ринку. Якщо вважати, що політтехнологи – це послуга, а політики – це наш ринок, який цієї послуги потребує, то дуже важко було, тому що майже весь той ринок, який складався років 20 в Україні, десь з кінця 1990-х, повністю помінявся і був великий «мертвий» сезон. З 2020 року треба буде пристосовуватися до зовсім інших реалій.

(Повна версія програми)

Перша вада, якщо брати останні 5 років, вона має назву «Петро Олексійович Порошенко»
Сергій Гайдай

Ті норми і установки, які більшістю українського політикуму використовувалися – це була не норма. Це було неефективне спілкування із суспільством. Є така відома формула, для мене вона очевидна – в (українського – ред.) політичного піару чи у політтехнології є дві вади. Перша вада, якщо брати останні 5 років, вона має назву «Петро Олексійович Порошенко». Що це означає? Коли його запитали про його помилки під час президентства, то він сказав: помилки з комунікацією. Так от, помилки були не з комунікацією, а зі ставленням до комунікації. Найбільш комунікативним президентом, який найбільше вкладав в піар, в політичні комунікації, в рекламу, був саме Петро Порошенко. Тим більше, він себе вважає талановитим комунікатором.

Але є реальність – те, що ви відчуваєте як пересічний громадянин у своєму житті, є те, що у вас у холодильнику, є те, що у вас у гаманці... А є Петро Порошенко, у якого 144 реформи, «армія, мова, віра». І цей розрив призводив до катастрофічного падіння рейтингу, до токсичності політика.

П’ятий президент України Петро Порошенко під час віча «Зупинимо капітуляцію!». Київ, 6 жовтня 2019 року
П’ятий президент України Петро Порошенко під час віча «Зупинимо капітуляцію!». Київ, 6 жовтня 2019 року

Інша вада виглядає так: політик дійсно багато працює, але не вміє комунікувати. Більше того, іноді політик робить кроки, які незрозумілі, їх треба пояснювати.

Цей рік показав, що, на жаль, стандартні політтехнології, які українські політики вважали за норму, не працюють, що в основі політтехнології є те, що весь світ вважає піаром – якщо ти робиш якусь важливу соціальну справу, вмій комунікувати ефективно і бути переконливим. Це і є піар – зв’язки з суспільством.

Сергій Гайдай, політтехнолог
Сергій Гайдай, політтехнолог

– Пане Гайдай, перейдемо до президента вже чинного – Володимира Зеленського. Пів року – доволі серйозний термін...

– Є аварійна будівля. Жити в ній небезпечно. І от прийшла команда у цю будівлю. Вони фарбують стіни, вішають таблички на вході. Спочатку цю будівлю треба демонтувати, а потім будувати. Я не бачу, щоб вони знесли будівлю. Вони просто фарбують стіни. Спочатку я хочу побачити їхню політичну волю демонтувати будівлю. Поки вони зайшли у будівлю – і у них все валиться.

Він дійсно хоче увійти в історію і дійсно хоче концептуально, щоб його президентство змінило щось на краще. Але цього недостатньо
Сергій Гайдай

Якщо я про Петра Порошенка чітко знав, чому він так діє... Тому що своє справжнє бажання не може перетворити на офіційне. Він виховувався з 1990-х у цій політичній системі. Це означало, що люди, які заходять у наш правлячий клас, мають тільки одну ціль – максимально експлуатувати ресурси країни, активи країни для збагачення своїх кланів, сімей та інших корпоративних груп...

Щодо Зеленського, то поки що здається, що він не прийшов, як Петро Порошенко, з мільйонера ставати мільярдером. Тобто він у політику прийшов не заради експлуатації активів країни. Він дійсно хоче увійти в історію і дійсно хоче концептуально, щоб його президентство змінило щось на краще. Але цього недостатньо.

Володимир Зеленський під час інавгурації на посаду президента України. Київ, 20 травня 2019 року
Володимир Зеленський під час інавгурації на посаду президента України. Київ, 20 травня 2019 року

Ти повинен мати бачення і оточення повинне формуватися як команда не так, як ти її сформував. Як формувалася команда, уряд і фракція у Верховній Раді? Знайомі... Насправді ж ти повинен друзям в принципі сказати: на 5 років забудьте, що ви мене знаєте.

Обираються лояльні, бо вони зручні. Ці лояльні були лояльними і до Порошенка. І обираються також випадкові люди.

– Пане Гайдай, а в принципі можна цю систему поламати, навіть маючи щирі наміри поміняти щось на краще? Вона «не з’їсть» цю людину?

Зеленський отримав за всі часи української новітньої політики найбільші можливості
Сергій Гайдай

– Усі відомі реформатори уміли демонтувати стару систему, навіть проявляючи залізну волю, інколи їх називали диктаторами. Бо без цього побудувати нову неможливо.

Зеленський отримав за всі часи української новітньої політики найбільші можливості. Отримав свою більшість, а можна було зробити й конституційну більшість у Верховній Раді. З такими ресурсами ти можеш перезаснувати державу.

– Як ви бачите, вже глохне цей турборежим «Слуги народу» станом на зараз? І хто ці «добрі друзі» у Зеленського-президента?

– Не глохне, а вже давно заглох (турборежим монобільшості – ред.).

У Зеленського є всі важелі влади. Нема основного – як це зробити. Немає відчуття, що у тебе є історична можливість.

Президент України Володимир Зеленський (посередині), а ліворуч від нього – голова Офісу президента Андрій Богдан на пляжі в Одесі, 27 липня 2019 року (фото із фейсбучної сторінки Володимира Зеленського)
Президент України Володимир Зеленський (посередині), а ліворуч від нього – голова Офісу президента Андрій Богдан на пляжі в Одесі, 27 липня 2019 року (фото із фейсбучної сторінки Володимира Зеленського)

І щодо «любих друзів» я буду навіть банальним. Богдан, Шефіри, Баканов... Я вважаю, що впливу Коломойського на Зеленського немає, але є дуже добре створене Ігорем Валерійовичем відчуття, що вплив є. Тому багато людей звертаються саме до Коломойського, думаючи, що вплив є. А в президента особисто і в його оточення, в Офісу президента немає психологічної волі заявити і жорстко відмежуватися від Коломойського. Того впливу, який хотів би Коломойський, на президентську команду немає. Там інші проблеми.

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським в Офісі президента. Київ, 10 вересня 2019 року
Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з олігархом Ігорем Коломойським в Офісі президента. Київ, 10 вересня 2019 року

Коли обирався Порошенко, у суспільства був запит на перемогу над агресором і на справедливість. Коли голосували за Зеленського, хотіли нових облич і, знову ж таки, справедливості.

Новий запит, який вийде через рік, не на нові обличчя, а на фаховість, на людей, які мають бачення, волю і мають всі можливості щось змінювати в реальності...

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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