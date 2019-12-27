Кнопкодави року: «рекорд» Кальцева з ОПЗЖ і вибачення «Слуги народу»

Щонайменше 45 разів депутати 9-го скликання накнопкодавили за перші 4 місяці роботи у Раді. З них 27 разів це робили члени ОПЗЖ. Детальніше про це – в огляді проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Опозиційна платформа – «За життя» – лідер цього річного кнопкодавства. Від початку роботи парламенту 9-го скликання журналісти неодноразово фіксували, як її представники порушували правило персонального голосування.

Загалом за чотири місяці таких випадків назбиралось 27. Серед членів ОПЗЖ, які засвітились на цьому, зокрема, Василь Німченко, Олександр Пономарьов, Микола Скорик, Віктор Чорний, Сергій Ларін та Володимир Кальцев.​

Останній став лідером кнопкодавів, адже був впійманий на цьому 9 разів.

Окрім того, саме депутати ОПЗЖ вигадали спеціальний пристрій, який дозволив їм голосувати не лише за себе, але й за сусіда.

Щоправда один з користувачів цього «винаходу» Віктор Чорний наголошує: ця конструкція може настискати на кнопки самостійно.

«Цей пристрій працює в такому режимі, що він може сам голосувати. От так от: «Бах», – і сам голосує», – розповів Чорний у коментарі Радіо Свобода.

Загалом факт свого кнопкодавства він заперечує.

«Я ж не кнопкодавив «за», – запевняє депутат.

Так робить і переважна більшість колег Чорного по фракції, впійманих журналістами на кнопкодавстві. Наприклад, колишній суддя Конституційного суду та багаторічний соратник Віктора Медведчука Василь Німченко.

«Я все життя стою, ось так стою! Я не кнопкодав! Подивіться на мене! Ну що ви!?» – наголосив він у коментарі Радіо Свобода.

Своє кнопкодавство заперечує і ще один депутат від «Опозиційної платформи – «За життя» Микола Скорик.

«Я сидів поряд зі своїм робочим місцем і проголосував (я бачив це відео) лівою рукою», – наголошує парламентар.

Не визнає порушення процедури персонального голосування і член депутатської групи «Довіра» Олександр Ковальов, який став першим кнопкодавом Верховної Ради 9-го скликання.

«А ви запитайте у мого колеги, як він з-під столу натискав на цю кнопку!» – відповів він на запитання Радіо Свобода.

Водночас є і ті, хто визнає: кнопкодавство було. Наприклад, член ОПЗЖ Володимир Кальцев.

«Був маленький грішок», – так пояснив він своє неперсональне голосування в коментарі Радіо Свобода.

Своє порушення визнав і «слуга народу» Сергій Литвиненко.

«Інтуїтивно, ви розумієте, я натиснув на цю кнопку. Я хотів зробити на благо нашої держави», – сказав він Радіо Свобода.

У найбільшій фракції нового парламенту публічно засудили такі дії своїх колег і змусили кнопкодавів не лише вибачитись, але і відмовитись від місячної зарплати:

А от керівництво фракції «Опозиційна платформа – «За життя» від своїх порушників відхрещується.

«Я перший раз чую, щоб у нас хтось кнопкодавив», – заявив у коментарі Радіо Свобода співголова ОПЗЖ Юрій Бойко.

Натомість у регламентному комітеті Верховної Ради знають про усіх порушників. Від декого з них навіть вимагали пояснень.

«Ми розглядали це питання тоді, коли до регламентного комітету надходило або доручення голови Верховної Ради або лист першого заступника. Був Німченко. Був Скорик. Ми зверталися, вони давали письмові пояснення. Вони спростовували цей факт», – розповів Радіо Свобода голова регламентного комітету, член фракції «Слуга народу» Сергій Кальченко.

Наразі ніхто з зафіксованих журналістами кнопкодавів не покараний.

Водночас 19 грудня Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому законопроект про криміналізацію кнопкодавства. Згідно з ним, за доведене у суді порушення депутату загрожуватиме від 51 до 85 тисяч гривень штрафу. Це підтримав 261 парламентар.

Тим часом спікер парламенту Дмитро Разумков у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум» зазначив, що впровадження вдосконаленої системи голосування депутатів найближчим часом неможливе через «об'єктивні проблеми, пов'язані з фінансуванням», хоча «напрацювання є».

«За різними оцінками це від 105 до 500 мільйонів гривень, враховуючи ті зміни, які можуть відбуватися в сесійній залі. Це питання кількості народних депутатів. Тому що сьогодні закуповувати обладнання на 450 (а є пропозиція і звернення до Конституційного суду щодо 300 народних депутатів) не зовсім логічно», – пояснив Разумков.

При цьому спікер парламенту вважає, що вдосконалена система голосування має обов'язково враховувати відбитки пальців депутатів або «інших технічних можливостей, які сьогодні є» і унеможливлять неперсональне голосування.