«Був маленький грішок» – депутат ОПЗЖ Володимир Кальцев визнав, що кнопкодавив

Депутат «Опозиційної платформи – «За життя» Володимир Кальцев визнав, що кнопкодавив під час пленарного дня 3 грудня.

«Був маленький грішок» – сказав він у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

За його словами, керівництво фракції «Опозиційної платформи – «За життя» зробило через кнопкодавство йому зауваження, що «так не треба робити», а він у відповідь вибачився перед ними.

Водночас Кальцев відмовився уточнити, скільки разів конкретно він тиснув кнопку за іншого депутата.

– То ви визнаєте, що кнопкодавили 9 разів?

– Ні.

– Але ж ви кажете, що «був грішок». Скільки разів ви тоді натиснули?

– Був маленький грішок.

– Скільки разів ви натиснули на кнопку? ​

– Не пам'ятаю. Кілька разів було.

Як зафіксував рух «Чесно», під час пленарного дня 3 грудня Володимир Кальцев 9 разів кнопкодавив за свого сусіда – ще одного депутата «Опозиційної платформи – «За життя» ​Олександра Пономарьова: вісім разів під час голосування за поправки до закону про Державне бюро розслідувань і один раз під час вечірньої реєстрації.

«Він вийшов у кулуари, а я йому допоміг трохи», – пояснив Кальцев у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум» свій вчинок.

На запитання про те, чи є між ним і Пономарьовим домовленість голосувати одне за одного у разі чиєїсь відсутності, Кальцев відповів: «Та ні, не домовлялися».

Як зафіксував рух «Чесно», Олександр Пономарьов голосував за Володимира Кальцева 14 листопада.

Водночас співголова фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Юрій Бойко стверджує, що не знає про факти кнопкодавства колег.

«Правда? Я не бачив. Я погано ставлюся (до кнопкодавства – ред.). Ми обов’язково розберемось, тому що я вперше чую, що у нас хтось кнопкодавить», – зазначив він у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

На запитання про те, чи готові у фракції карати кнопкодавів, Бойко відповів.

– Бачили, як кнопкодавила «Слуга народу», але я щось не бачив, щоб їх притягнули до відповідальності.

– Але вони принаймні публічно вибачалися за це і жертвували свої зарплати на соціальні потреби.

– Ми теж пожертвуємо.

Раніше на кнопкодавстві у Верховній Раді 9 скликання також ловили депутата від ОПЗЖ Василя Німченка.

Першими кнопкодавами Верховної Ради 9 скликання стали «слуги народу» Сергій Литвиненко і Олена Копанчук, а також самовисуванець Олександр Ковальов. Пізніше Литвиненко і Копанчук вибачились та передали місячну зарплату на благодійність.