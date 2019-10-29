Покарання за «кнопкодавство»: Рада схвалила за основу відповідний законопроєкт

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про забезпечення особистого голосування народними депутатами. За це рішення проголосували 287 народних депутатів із 391, зареєстрованого у сесійній залі.

Законопроєкт передбачає штраф у разі, якщо замість народного депутата проголосував колега, – від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (орієнтовно від 51 до 85 тисяч гривень).

Крім того, законопроєкт передбачає, що після проведення повторного голосування головуючий дає розпорядження апарату парламенту підготувати повідомлення про порушення депутатом.

На початку вересня Верховна Рада надіслала до Конституційного суду України законопроєкт про дострокове припинення повноважень народного депутата у випадку доведеного судом «кнопкодавства» та відсутності парламентаря на певній кількості засідань Ради.