«Чесно»: ще одна представниця «Слуги народу» «кнопкодавила» в парламенті

Активісти руху «Чесно» зафіксували неперсональне голосування з боку представниці фракції партії «Слуга народу» Олени Копанчук.

«Вона кнопкодавила сьогодні о 13:32 під час голосування за законопроєкт про внесення змін до закону «Про будівельні норми» щодо удосконалення нормування у будівництві (№1052) за основу», – розповіли активісти.

Копанчук – переможець виборів на мажоритарному окрузі номер 189 у Хмельницькій області.

10 вересня активісти руху «Чесно» зафіксували факт неперсонального голосування з боку позафракційного народного депутата-мажоритарника Олександра Ковальова.

11 вересня голова Верховної Ради та перший номер у списку виборчому списку «Слуги народу» Дмитро Разумков назвав дії колеги «неприпустимим».

Втім, того ж дня активісти повідомили про інший випадок «кнопкодавства». Ще 3 вересня за свого колегу голосував член фракції партії «Слуга народу» Сергій Литвиненко.

На початку вересня Верховна Рада надіслала до Конституційного суду України законопроєкт про дострокове припинення повноважень народного депутата у випадку доведеного судом «кнопкодавства» та відсутності парламентаря на певній кількості засідань Ради.