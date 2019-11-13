Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 листопада 2019, Київ 22:29
Новини | Політика

«У мене руки так стояли» – депутат Німченко про кнопкодавство

Депутат Верховної Ради Василь Німченко

Дивитись коментарі

Депутат Верховної Ради з фракції «Опозиційного блоку – За життя» Василь Німченко заперечує, що натискав одразу дві кнопки під час голосування в парламенті 12 листопада. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Історія ще дізнається, кнопкодавство чи ні, я б не робив швидких висновків… Там людина проголосувала – вона була. Я дві кнопки не натискав – у мене руки так стояли… Я показав, що ці руки нічого не крали, я голосував тільки за себе», – твердить Німченко, який є колишнім суддею Конституційного суду.

Рух «Чесно» повідомив 12 листопада, що зафіксував четвертий факт кнопкодавства у Верховній Раді України 9-го скликання. За даними спостерігачів, процедуру особистого голосування порушив депутат Василь Німченко. Саме цей депутат був співавтором одного із законопроєктів про кримінальну відповідальність депутатів за кнопкодавство.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG