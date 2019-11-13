«У мене руки так стояли» – депутат Німченко про кнопкодавство

Депутат Верховної Ради з фракції «Опозиційного блоку – За життя» Василь Німченко заперечує, що натискав одразу дві кнопки під час голосування в парламенті 12 листопада. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода «Ньюзрум».

«Історія ще дізнається, кнопкодавство чи ні, я б не робив швидких висновків… Там людина проголосувала – вона була. Я дві кнопки не натискав – у мене руки так стояли… Я показав, що ці руки нічого не крали, я голосував тільки за себе», – твердить Німченко, який є колишнім суддею Конституційного суду.

Рух «Чесно» повідомив 12 листопада, що зафіксував четвертий факт кнопкодавства у Верховній Раді України 9-го скликання. За даними спостерігачів, процедуру особистого голосування порушив депутат Василь Німченко. Саме цей депутат був співавтором одного із законопроєктів про кримінальну відповідальність депутатів за кнопкодавство.