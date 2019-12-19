«Це – ноу-хау»: в ОПЗЖ пояснили, як працює їхній пристрій для кнопкодавства

Народний депутат із парламентської фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Віктор Чорний пояснив, як працює пристрій, за допомогою якого він та його колега Сергій Ларін, як зафіксували журналісти руху «Чесно», кнопкодавили одне за одного під час пленарного засідання 18 грудня.

«Цей пристрій працює в такому режимі, що він може сам голосувати. От так от: «Бах», – і сам голосує. Як? Я не знаю. Можна навіть не підштовхувати ногою, може хтось іти і все. І таке інше. Це працює в такому режимі неочікуваному: може голосувати, може не голосувати. Якщо так от пожартувати, то я вам про це кажу», – розповів він у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Разом з цим Чорний наголошує, що не кнопкодавив. На уточнення, що на відео руху «Чесно» видно, як він підштовхнув конструкцію своїм тілом, депутат відповів: «Ну... Підштовхнув... Це ж така ситуація...».

При цьому депутат заперечує домовленість з Сергієм Ларіним голосувати одне за одного.

«Я йому переслав цей ролик. Кажу: Дивись. Що це таке?» – розповів він у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

Також Віктор Чорний заперечує, що вищезгаданий пристрій для голосування – його винахід: «Це ноу-хау, можливо, але це точно не моє ноу-хау».

На запитання про те, чи готовий він надати пояснення, у разі, якщо регламентний комітет Ради зажадає їх, Чорний відповів: «Якщо буде така необхідність, то я з задоволенням буду такі пояснення надавати».

При цьому кнопкодавами Чорний називає тих, хто «тисне кнопку навіть не розуміючи, що він робить».

Із проханням прокоментувати відео з Чорним та Ларіним проект Радіо Свобода «Ньюзрум» звернувся до співголови фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Юрія Бойка, однак він відповів, що «вперше чує» про цей інцидент і «жодного відео не бачив».

Тим часом голова регламентного комітету Верховної Ради, депутат фракції «Слуга народу» Сергій Кальченко у коментарі Радіо Свобода повідомив, що комітет буде готовий заслухати пояснення Чорного та Ларіна щодо кнопкодавства, у разі, якщо спікер Верховної Ради чи віцеспікер зажадають цього.

Раніше на кнопкодавстві у Верховній Раді 9 скликання ловили депутатів від ОПЗЖ Володимира Кальцева, Миколу Скорика, Олександра Пономарьова та Василя Німченка:

Першими кнопкодавами Верховної Ради 9 скликання стали «слуги народу» Сергій Литвиненко і Олена Копанчук, а також самовисуванець Олександр Ковальов. Пізніше Литвиненко і Копанчук вибачились та передали місячну зарплату на благодійність.