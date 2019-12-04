Мене викликали на комітет для пояснень про кнопкодавство – депутат ОПЗЖ Скорик

Депутат із парламентської фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Микола Скорик заперечує факт свого кнопкодавства.

«Я не кнопкодавив. Ні, – зазначив він у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум». – Я бачив це відео з собою. Звичайно бачив. Я дивлюсь відео з собою. Я не кнопкодавив. Я сидів поряд зі свохм робочим місцем і проголосував лівою рукою (за себе – ред.)» .

За словами Скорика, після публікації рухом «Чесно» цього відео, його запрошували на засідання регламентного комітету Верховної Ради для пояснень, утім, він не прийшов через свій День народження, натомість надав їх у письмовій формі.

«Я надав відповідні пояснення стосовно цієї ситуації і стосовно того, що я не кнопкодавив», – розповів Скорик.

При цьому він не зміг відповісти, чи є всередині фракції «Опозиційна платформа – «За життя» якесь покарання за кнопкодавство:

– Не знаю, треба запитати.

– Ви обговорювали всередині фракції те, що голосувати за інших не можна?

– Можливо, обговорювали, я про це не знаю. Я вважає взагалі можна було б уже ввести давно сенсорну кнопку, якби хотіло керівництво Верховної Ради. Не має ніякої проблеми і кнопкодавство взагалі б стало неможливим.

Тим часом спікер парламенту Дмитро Разумков у коментарі проекту Радіо Свобода «Ньюзрум» зазначив, що впровадження вдосконаленої системи голосування депутатів найближчим часом неможливе через «об'єктивні проблеми, пов'язані з фінансуванням», хоча «напрацювання є».

«За різними оцінками це від 105 до 500 мільйонів гривень, враховуючи ті зміни, які можуть відбуватися в сесійній залі. Це питання кількості народних депутатів. Тому що сьогодні закуповувати обладнання на 450 )а є пропозиція і звернення до Конституційного суду щодо 300 народних депутатів) не зовсім логічно», – пояснив Разумков.

При цьому спікер парламенту вважає, що вдосконалена система голосування має обов'язково враховувати відбитки пальців депутатів або «інших технічних можливостей, які сьогодні є» і унеможливлять неперсональне голосування.

Раніше на кнопкодавстві у Верховній Раді 9 скликання ловили депутатів від ОПЗЖ Володимира Кальцева та Василя Німченка:

Першими кнопкодавами Верховної Ради 9 скликання стали «слуги народу» Сергій Литвиненко і Олена Копанчук, а також самовисуванець Олександр Ковальов. Пізніше Литвиненко і Копанчук вибачились та передали місячну зарплату на благодійність.