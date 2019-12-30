Донбас-2020: як Зеленський збирається закінчувати війну

Що відбуватиметься на Донбасі у 2020 році? Разом з експертами журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» спробували спрогнозувати розвиток подій на сході України. Які кроки зробить президент Росії Володимир Путін? І до чого готуватися президентові України Володимиру Зеленському?

Позиції збройних сил України на передовій в районі Попасної. Попереду – окупований Первомайськ. За словами військових, найближчі позиції бойовиків за 700-800 метрів. Але вдень бойові дії тут практично не ведуть. Активізуються бойовики з настанням темряви.

Застосовують, здебільшого, стрілецьку зброю. Тому головна загроза зараз – снайперський вогонь.

«Постійно нас провокують. Відкривають вогонь і снайпери їхні вичисляють, де яка точка», – розповідає військовослужбовець ЗСУ В’ячеслав.



«Як рибалка працює – на живця. Один виходить, виманює, другий сидить – в оптику дивиться. З’явилася ціль, вони знищують її», – додає військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

Лінія фронту тут стабільна. Тактика сторін давно вивчена. Зміни, якщо і відбуваються, то зовсім незначні, та й ті – не з ініціативи військових.

«Принципово – ніяких змін. Ні за місяці, ні за останній тиждень ніяких не відбулося. Так само працюють зі стрілецької зброї, з кулеметів. Трошки рідше, можливо, аніж, коли ще було листя, але це пов’язано не з якимось врегулюванням, а з тим, що ми їх краще почали бачити і, відповідно, вони стали обережніше працювати», – зазначає військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Відчутних змін на донбаської передовій, зізнаються військові, вже давно не чекають.

– Ну, якщо ж вони починають провокувати, так що, ми будемо сидіти, мовчати і дивитися, як вони будуть приходити до нас в гості? Вони глибоко помиляються, – каже військовослужбовець ЗСУ Дмитро.

– Вірите, що в 2020 році щось зміниться?

– Чесно сказати – ні. Я думаю, буде те ж саме, що і в цьому році, – відповів військовий.

Розширення «сірої зони» та ймовірність «великої» війни: ситуація на фронті

На відміну від бійців на передовій, політичне і військове керівництво України в зміни, та ще й в найближчому майбутньому, вірить. Або, принаймні, публічно про це говорить.

Ми говоримо про повне перемир’я з 1 січня



«Ми говоримо про повне перемир’я з 1 січня. Тобто, ми зараз готуємося до цього. Я не можу, звичайно, говорити за ту сторону, за бойовиків, і так само за Російську Федерацію», – зазначив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Режим тиші уздовж всієї лінії фронту – одна з ключових домовленостей «нормандського» саміту в Парижі. Але чи буде тихо на Донбасі у 2020-му?

«Є ділянки контактних боїв, де, в принципі, без продовження бойових дій втримати їх неможливо. Якщо ти не ведеш вогонь, противник може тебе раптово атакувати. Є відстані дуже короткі і там будуть продовжуватися перестрілки, будуть продовжуватися снайперські дуелі, і буде йти війна», – каже головний редактор сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов.

Від розведення військ уздовж усієї лінії фронту, за прикладом вже відпрацьованих ділянок в районі Станиці Луганській, Золотого і Петрівського, сторони наразі відмовилися. Хоча цю ідею досить наполегливо просував президент Росії Володимир Путін. В результаті, в Парижі змогли домовитися лише про три додаткові точки на передовій.

Росія хоче розширити «сіру зону», створивши ситуацію невизначеності



«Росія хоче розширити «сіру зону», відвівши силові структури і створивши ситуацію невизначеності, розширивши цю ситуацію невизначеності. Це нас не влаштовує, тому що з’являється ця сама «сіра зона», яка не несе стабільності насправді», – зазначив завідувач відділом Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Втім, і ескалації бойових дій, або як про це часто говорять – великої війни, в 2020-му експерти теж не чекають.

Росія згодна із замороженням цього конфлікту за Придністровським сценарієм. Це дозволить зняти санкції



«Росія згодна із замороженням цього конфлікту за Придністровським сценарієм. Тому що вона розраховує, що це дозволить зняти санкції. Війна все-таки йде на другий план, але це не несе, на жаль, довготривалого, надійного врегулювання цього конфлікту, який би влаштував Україну», – каже Олексій Їжак.

Місцеві вибори: коли і за яких умов?

Президент України Володимир Зеленський заявляє: готовий провести вибори на окупованій частині Донбасу вже восени 2020 року, разом з іншими регіонами країни. Фактично, це означало б кінець війни. За його ж словами, головна перешкода – кордон. Точніше контроль над ділянкою україно-російського кордону на Донбасі.

«У нас позиції з Володимиром Олександровичем тут не збігаються», – заявив президент Російської Федерації Володимир Путін після «нормандської зустрічі».

«Кажу відверто, різний абсолютно погляд з приводу передачі кордону», – підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Протиріччя виникають через послідовність. Тобто те, що має бути першим – передача кордону під контроль України, чи проведення виборів на Донбасі.

«Закриття кордону, у відповідності до Мінських угод, має розпочатися на другий день після виборів і закінчитися тільки після всеохопного політичного врегулювання, яке передбачає внесення змін до Конституції України», – продовжує наполягати Путін.

Зеленський, у свою чергу, наполягає на компромісі.

«Є пара ідей, чесно скажу. Я запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, яка займається виключно питаннями поетапного контролю над українським кордоном. І я хотів би, щоб цей етап закінчився до виборів», – зазначив Володимир Зеленський.

Ми не за місяць до виборів візьмемо кордон, а за два дні. Чим не компроміс?



«Ми не за місяць до виборів візьмемо кордон, а за два дні. Ось у нас є 408 кілометрів кордону, ми будемо кожен день зменшувати, зменшувати і за день до виборів – раз, все, кордон у нас під контролем. Чим не компроміс?», – заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Експерти таку ідею хорошою не вважають. Мовляв, між взяттям під контроль кордону і проведенням виборів має пройти значно більше часу. Мінімум – півтора-два роки.

Цей компроміс не змінить характеру виборів



«Цей компроміс не змінить характеру виборів. Вони лишатимуться так само невільними і матимуть мало спільного з міжнародними виборчими стандартами, тому що вся виборча кампанія проходитиме з відкритим кордоном і з неможливістю реалізовувати стандарти свободи слова, свободи агітації, не буде контролю українських органів», – зазначила політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи» Марія Золкіна.

Залучення миротворців і «план Б» Зеленського

Проти перегляду Мінських угод і передачі кордону під контроль українських силовиків до виборів, в першу чергу, виступає Кремль. Відтак, ще одним варіантом компромісу в 2020-му може бути залучення третьої, нейтральної сторони.

Єдиною такою стороною є Організація Об’єднаних Націй



«Єдиною такою стороною є Організація Об’єднаних Націй, яка має великий досвід і по проведенню виборів, і по організації тимчасових адміністрацій, і по миротворчій діяльності. Щоб вони на себе взяли певні функції там, де немає зараз контакту між Києвом і керівництвом де-факто властей», – каже директор Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук.

Щоб такий сценарій отримав шанс на реалізацію – потрібна згода Росії, яка має право вето в Раді безпеки ООН. Саме там ухвалюють рішення про місію. Якщо ж жоден із запропонованих варіантів врегулювання не спрацює, в команді президента Зеленського допускають так званий «план Б». Мова, буквально, про зведення стіни уздовж лінії розмежування на Донбасі.

П’ять років чекати і стріляти, і втрачати наших українців ми точно не збираємось



«План «Б» – для мене це остання буква. Це останній план. Я поки що дуже б не хотів, щоб ми застосували саме цей план. Але, на жаль, ми повинні розуміти – п’ять років чекати і стріляти, і втрачати наших українців ми точно не збираємось», – заявив Володимир Зеленський в ефірі телеканалу «1+1».

Це крик безсилля, крик відчаю, безвідповідальна непродумана ідея. Визнання того, що ми слабкі



«Це крик безсилля, крик відчаю, безвідповідальна непродумана ідея. Це, фактично, визнання того, що ми слабкі. Ми не можемо реінтегрувати цю територію. Це означатиме відмову від Мінська, а отже, ставитиме під знак запитання і санкції, і підтримку і все інше», – коментує Василь Філіпчук.

За таких умов, вважають аналітики, цілком ймовірний ще один сценарій розвитку подій на Донбасі – це відсутність будь-яких більш чи менш значимих зрушень. Фактично, повторення ситуації, в якій раніше вже був екс-президент України Петро Порошенко.

Росія своєї позиції не змінила принципово, тому цей сценарій виглядає дуже реалістичним



«Росія своєї позиції не змінила принципово, тому цей сценарій виглядає дуже реалістичним. Що ми зупинимося, в принципі, на тому, з чого Володимир Зеленський і починав: збереження лінії розмежування, збереження статусу-кво окупованості цих територій і необхідності співіснування з ними», – зазначає Марія Золкіна.

У підсумковому документі, який оприлюднили після «нормандського» саміту в Парижі вказано – питання виборів на окупованій території буде підніматися вже на наступній зустрічі лідерів, яка запланована на весну 2020-го. Саміт збираються проводити навіть у тому разі, якщо попредні домовленості сторін не будуть виконані.

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