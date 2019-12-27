«Рука Кремля» на книжковому ринку України: не Yakaboo єдиним

В Україні набуває обертів «книжковий скандал». Онлайн-книгарню Yakaboo звинувачують у тому, що вона співпрацює з російськими видавництвами – такі заяви зробили деякі з українських письменників та видавців. Між тим, коріння скандалу – не у продажу книжок із Росії як такому, а в конкуренції між гравцями книжкового ринку, так пояснюють конфлікт прихильники Yakaboo і деякі з експертів, опитаних Радіо Свобода. Онлайн-книгарня, яка опинилася в епіцентрі скандалу, пояснює своїм клієнтам у соцмережах, що вона популяризує саме український продукт, а російські книги в асортименті – лише деякі, вузькоспеціалізовані, що не мають українських відповідників. Однак запитання від Радіо Свобода компанія залишила без відповіді. Співпраця з Росією залишається масовим явищем на українському книжковому ринку: до неї вдаються навіть ті гравці, які критикують за це платформу Yakaboo.

Український інтернет-магазин Yakaboo, який вважають найбільшою в Україні онлайн-платформою з продажу книжок та з популяризації читання – в епіцентрі скандалу. Опоненти звинувачують онлайн-книгарню в «проросійськості» – через факт співпраці з російським видавництвом «Альпіна». В Yakaboo, натомість, згадують те, що абсолютним пріоритетом онлайн-книгарні є цілеспрямована підтримка українського продукту.

Радіо Свобода наводить основні факти щодо «книжкового скандалу» і точки зору його учасників, а також тих українських письменників та книговидавців які стежать за подіями навколо Yakaboo.

Видавництво, яке публікує інтерв'ю Путіна, завело «дочку» і партнерів в Україні

8 липня 2019 року в Україні з’явився новий книговидавець: ТОВ «Альпіна Паблішер», свідчать бази даних українського бізнесу.

Одноосібний власник компанії – Ільїн Олексій Маркович, відомий російський книговидавець. Він є генеральним директором однойменної російської видавничої групи «Альпина Паблишер» та її співзасновником, входить до 1000 найкращих топ-менеджерів Росії за версією «Російської асоціації менеджерів».

Поява «дочки» потужного російського видавництва в Україні залишалася непоміченою для українських медіа – до осені.

28 листопада ввечері на порталі «НВ Бізнес» з’явилася новина про те, що дочка російської видавничої групи «Альпіна» працює в Україні та навіть вже видало три книги російською мовою: «Все хреново» Марка Менсона, «Alibaba и умный бизнес будущего» Цзена Міна и «Нелюбимая дочь» Пег Стріп.

Гендиректорка видавництва Анастасія Костецька пояснила, що співвідношення книг російською та українською мовою визначатимуть попит читачів та українське законодавство.

«Одним з наших основних принципів є свобода вибору. Ми із задоволенням надаємо свободу вибору нашим читачам – читати книги в тому форматі та тією мовою, які вони виберуть самостійно», – наводить слова Анастасії Костецької видання «НВ Бізнес». Втім, заявки українських авторів на друк книг українською мовою видавництво на той час не приймало – воно обіцяло це робити з січня 2020 року.

«Дочка» російського видавництва назвала своїх українських партнерів: друкарня «Фактор-Друк» (Харків) та офіційний дистриб’ютор – онлайн-магазин Yakaboo. Ані те, що російське видавництво нарощує свою потужність в Україні, ані партнерство з двома українськими компаніями – не викликали скільки-небудь помітної реакції громадянського суспільства в Україні. Однак реакція з'явилася 19 грудня.

19 грудня 2019 року ветеран війни на Донбасі, український блогер, мандрівник та письменник Валерій Ананьєв зробив допис у соцмережах про інтелектуальний та інформаційний вимір українсько-російської війни. І обурився тим, що в Україні без перешкод почало працювати російське видавництво. Та згадав інші подібні факти.

Ціле російське видавництво спокійно заходить на ринок України, збирається визначати мову «в саатвєтствії с актуальним спросам»

«Видавництво Старого Лева» мало не з’їли за продаж прав на публікацію в Росії ДВОХ (!) книжок. А тут ціле російське видавництво спокійно заходить на ринок України, збирається визначати мову «в саатвєтствії с актуальним спросам», спокійно проплачує реліз у «НВ», бере собі в партнери НАЙБІЛЬШИЙ (!) інтернет-магазин України, і всі мовчать. Я побачив цю новину випадково, але мовчати не збираюсь!» – написав Ананьєв (правопис автора збережено – ред.)

Письменник та блогер вимагає в онлайн-книгарні Yakaboo пояснень щодо факту співпраці з російським бізнесом, а у видавництва «Альпіна Паблішер» – згорнути бізнес в Україні.

У пізніших своїх дописах Ананьєв згадав про те, що Yakaboo дало йому відповідь: онлайн-книгарня діє в межах українського законодавства. І запропонував бойкотувати цей бізнес.

«Ви берете безпосередню і основну участь в розвитку бізнесу російського видавництва «Альпіна» на території України, робите це по Закону і пишаєтесь цим. Ну що ж, добре. Зі свого боку, абсолютно в межах українського законодавства, ми, активні громадяни України, докладемо максимум зусиль, щоб унеможливити успішний розвиток цього бізнесу», – зауважив Ананьєв.

Він наводить ще один факт: виявляється, «Альпіна Паблішер» є одним із російських видавництв, яке випускає книги про Володимира Путіна.

У ніч на 22 грудня про це висловилася мережа книгарень «Є»: вона оцінила ситуацію як «загрозу нової російської окупації книжкового ринку» та підтримала позицію Валерія Ананьєва та його однодумців щодо співпраці Yakaboo та «Альпіни».

Ми закликаємо українські видавництва зайняти чітку позицію неспівпраці з каналами просування книжкового «русского мира» в Україну

«Книгарня «Є» впродовж 12 років працювала задля створення інфраструктури українського книжкового ринку, на базі якого українські видавці могли зростати, маючи гарантовані майданчики для збуту української книги. Ми всі разом змогли створити ринок української книги майже з нуля. Сьогодні Наталя Моспан та Валерій Ананьєв справедливо піднімають питання щодо нової окупації українського книжкового ринку з боку Росії… Ми закликаємо українські видавництва зайняти чітку позицію неспівпраці з каналами просування книжкового «русского мира» в Україну», – пише «Є».

Водночас компанія згадує про те, що й сама має в асортименті до 6% російськомовних книг, щоб «залучити читача, який читає лише російською».

Після цієї заяви прихильники Yakaboo звинуватили книгарню «Є» в тому, що конфлікт розпалює саме вона – для того, щоб ослабити конкурента.

Найбільше ненавиджу хайп на спекуляції війною і тему «чому не українською»



«Як людина, що працює в комунікаціях, я ненавиджу, коли хтось робить все нечесно: купує ботів по 5 гривень, купує матеріали в сумнівних медіа, «топить» конкурентів, але не працює над власним змістом. Я ненавиджу хайп заради хайпу. А найбільше ненавиджу хайп на спекуляції війною і тему «чому не українською», – наголошує редакторка та журналістка Ірина Виговська.

Як наслідок, наприкінці грудня акаунти Yakaboo в соцмережах отримали зливу гнівних коментарів. На які СММ цієї компанії відповідали, згадуючи про те, що мережа популяризує українську книгу та виконує українське законодавство.

Рейтинг цього бізнесу в Google почав падати, однак невдовзі можливість оцінювати його на цій платформі заблокували.

«Те, що за короткий проміжок часу було залишено багато відгуків, система розцінила як спам. Зараз ми не можемо вплинути на це. Нам дуже шкода, що ви не можете поділитися своїми враженнями у відгуках Google, але ви завжди можете висловити свою думку на наших сторінках у соцмережах», – так Yakaboo пояснює це рішення своїм клієнтам.

Yakaboo – про свою співпрацю з російським бізнесом

Як онлайн-книгарня Yakaboo пояснює критичні заяви щодо себе з одного боку, та свою співпрацю з російським видавництвом – з іншого? Із цим запитанням Радіо Свобода звернулося до Yakaboo як на її сторінках у соцмережах, так і безпосередньо до керівництва компанії. Однак відповіді досі немає.

Тим часом книгарня Yakaboo терпляче відповідає на критичні коментарі своїх клієнтів, пояснюючи свою позицію в контексті «книжкового скандалу». Ось найбільш поширені відповіді компанії її критикам у соцмережах:

Ми регулярно і систематично промотуємо книжки українських видавництв у наших соцмережах. 90% наших дописів – саме про них

«…Якщо ви проглянете нашу сторінку, то ви зможете помітити, що ми регулярно і систематично промотуємо книжки українських видавництв у наших соцмережах. 90% наших дописів – саме про них. А також матеріали у нашому блозі. Так було і буде завжди. Ми докладаємо всіх зусиль для популяризації українського – у наших акціях, флешмобах для читачів, у блозі, у клієнтських розсилках. Обіцяємо, що й надалі дотримуватимемось цього принципу».

«…Те, що у нашій книгарні ми зібрали 539 українських видавництв, і це є рекордом серед українських книгарень. Попри це, українське книговидання все ще розвивається і не може забезпечити всіх потреб клієнтів. Комусь необхідна вузькоспеціалізована наукова література, комусь – ще не перекладені українською книжки. Ми прислухаємося до того, що необхідно нашим клієнтам. Ми працюємо й імпортуємо книги офіційно, сплачуємо податки і діємо виключно в межах українського законодавства. І обіцяємо, що й надалі всі свої ресурси будемо спрямовувати в промо саме української книги».

Радіо Свобода сподівається, що Yakaboo надасть відповідь і на його запитання.

Причини конфлікту: від співпраці з росіянами до … конкуренції на українському ринку

«Російський чинник» на українському ринку книгодрукування залишається досить вагомим, однак спільними зусиллями влади, суспільства та видавців його вдалося зменшити у порівнянні з 2013 роком, наголошує у коментарі Радіо Свобода письменник і книговидавець Віталій Капранов. Але першопричина скандалу, фігурантами якого стали Yakaboo, «Альпіна Пабілшер», мережа книгарень «Є» та окремі письменники – це не співпраця з Росією, а конкуренція між тими, хто торгує книгами в Україні, висловив свою думку Віталій Капранов.

Yakaboo почала некоректно поводитися в інтернет-рекламі та фактично красти клієнтів. Вони таким чином нажили собі ворогів

«Для широкої публіки це виглядає як одна картина, а для професіоналів – вона інша. Yakaboo почала некоректно поводитися в інтернет-рекламі та фактично красти клієнтів в інших книгарень. Використовуючи хитрі формулювання на кшталт «В нас – книгарня, в якій все є, в якій всі книги», вони забезпечили те, що частина клієнтів, які мали б потрапляти до книгарень «Є» та «ВсіКниги», потрапляли на Yakaboo. Ну, це не дуже пристойно і порядно. Звісно, вони таким чином нажили собі ворогів і зараз отримують те, що заробили. Це – правдива історія конфлікту»,– підсумовує книговидавець.

Так само, конкуренцією на українському ринку, пояснює скандал навколо Yakaboo письменник, президент Українського ПЕН-клубу Андрій Курков. Але він уточнює, що спровокували протистояння саме конкуренти цієї онлайн-книгарні.

«Війна саме з Yakaboo – мені здається, це скоріше економічна конкурентна боротьба між «фізичними» книгарнями і неочікувано успішним інтернет-магазином», – вважає Курков.

Зі свого боку, український письменник та кіносценарист Андрій Кокотюха наголошує, що він проти будь-якого формату співпраці українських компаній з російськими. І не лише у книговидавництві.

Будь-які українські платформи, чим би вони не торгували, книгами, шкарпетками, та хоч унітазами! – не повинні співпрацювати з Росією

«Я вважаю, що будь-які українські платформи, чим би вони не торгували, чи то книгами, чи то шкарпетками, та хоч унітазами! – не повинні співпрацювати з Росією. Треба розірвати співпрацю з усіма російськими видавництвами доти, доки Росія не припинить окупацію Криму і Донбасу, доки не визнає свою провину. І з того часу ще має минути років 50 – для відновлення співпраці. Але думаю, що такого не буде ніколи. Адже навіть після деокупації Росія себе винною точно не визнає».

Андрій Кокотюха додає: в нинішній ситуації його слово навряд чи почують та візьмуть до уваги.

Треба припиняти будь-яку співпрацю з Росією. І починати треба не з Yakaboo, а з «Укрзалізниці»

«Я особисто – проти торгівлі з Росією, але моє слово нічого не вирішує. Бо в Україні знімають серіали спільно з Росією. А саме: беруть декого з маловідомих російських акторів, одного-двох. Але це вже є підставою для того, щоб продати цей продукт в Росії та вийти на самоокупність. Я не винен в тому, що в Україні такий слабкий ринок. Але за нинішньої влади навряд чи щось зміниться. Особливо доти, доки курсують потяги на кшталт «Львів-Москва».Треба припиняти будь-яку співпрацю з Росією. І я вважаю, що починати треба не з Yakaboo, а з «Укрзалізниці», – підсумовує Кокотюха.

Українська книжка і «рука Кремля»: наскільки все масштабно

Із 1січня 2017 року в Україні діє закон, який забороняє ввезення російських книг з антиукраїнським змістом. До цього російська друкована продукція обмежувалася урядовими рішеннями. Однак вже тоді лунали прогнози, що російські книги не зникнуть з полиць – просто їх почнуть видавати в Україні.

Утім, «книжкові» обмеження дали свій результат. Так, за даними Книжкової палати України, до 2015 року близько 70% проданих на українському ринку книг імпортували з Росії. Нині ж переважна більшість книг, проданих в Україні – українського походження. «Російський» сегмент ринку впав у рази: у 2013 році Росія ввозила до України книг на 23 мільйони доларів, а вже у 2015-му – на 3,7 мільйона. А вже за 2018 рік до України завезли російські книги на 1,5 мільйона доларів, такі дані наводили посадовці Кабінету міністрів.

При цьому книжковий ринок України є невеликим та перебуває у кризі: його обсяг – близько 34 мільйонів примірників книг на рік, тобто менше від однієї книжки на українця, причому продається у книгарнях менше половини цього обсягу, решту – отримують бібліотеки, школи, або ж ці книги поширюють безкоштовно, повідомляють у Національному інституті стратегічних досліджень.

Однак нині російські видавництва тим чи іншим способом вибудовують свій бізнес в Україні.

Лише кілька фактів:

Компанія Yakaboo співпрацює з російськими видавництвами не вперше. Так, лише у листопаді Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення заборонив ввезення в Україну з Росії ще 54 книжок: він відмовив ТОВ «Якабу Трейд» у видачі дозволів на їхнє ввезення, через «ознаки пропаганди країни-агресора».

«Видавництво Старого Лева» продало права на публікацію дитячих книжок-картинок від майстерні «Аґрафка» російському видавництву «МИФ». В українському видавництві уточнюють, що ці книги, видані в Росії, до України не потраплять. Представник студії «Аґрафка» Андрій Лесів додає, що цей «російський» гонорар вони перерахували у фонд «Повернись живим», а видання книжок розглядають як «культурну експансію».

Мережа книгарень «Є», яка, за її словами, протидіє «російській окупації книжкового ринку», при цьому сама згадує, що має 6% книг російською мовою. Частина з них – видані в Росії, свідчить сайт компанії.

В Україні заборонені книги низки російських видавництв. Чи не найвідоміше серед них – «Эксмо» (Москва). Яке «прославилося», зокрема, своїми серіями видань «Сталініст» і «Сталінський ренесанс». Втім, московських видавців заборона не спинила. З 18 лютого 2016 року в Україні діє видавництво ТОВ «ЕКСМО-Україна». Підприємство не перебуває у процесі припинення: в української влади немає до нього питань.

Упродовж 2019 року російська книга в Україні відвойовує позиції, констатує письменник Андрій Курков.

«Україна співпрацює з Росією у галузі книговидавництва значно менше, ніж з приводу газу. Але частка книжок з Росії вже повертається до довоєнного стану. Російські видавці навчилися тут працювати. І все, крім прямої пропаганди, проходить на український на ринок. Це провина не так (державної) системи, як проблема економіки: український книжковий ринок – в стані стагнації. На власне українських книжках видавництво вижити не може, особливо якщо не буде державної закупівлі для бібліотек… Книгарні всіх великих міст так чи інакше співпрацюють з російськими видавництвами, з посередниками чи напряму, не порушуючи при цьому закону», – уточнює Курков. За його словами, запитання вкликає саме моральний аспект.

Коли проти співпраці з Росією виступають поети й письменники – це зрозуміло. Адже їх турбує саме моральне питання

«Коли проти співпраці з Росією виступають поети й письменники – це зрозуміло. Адже їх турбує саме моральне питання. Видавництва закону не порушують. Отже, українське законодавство не проти того, щоб зростала торгівля України з Росією», – наголошує Андрій Курков. Втім, він вважає, що в умовах війни імпорт книг країни-агресора є нонсенсом.

Присутність російської книги на українському ринку вдалося зменшити через зміни до законодавства, урядові заборони та санкції щодо конкретних видань, пояснює Віталій Капранов. Але відсутність повної заборони на російський культурний продукт, на його думку, залишила лазівки для його повернення.

Ви заходите до книгарні й бачите більшість українських книжок. Це результат, який дав навіть такий маленький контроль

«Те, що з російською книгою так чи інакше стикаються більшість торговців в Україні – це факт. Бо держава, на жаль, не змогла повністю закрити імпорт книжок. Якщо ми купуємо в Росії електроенергію та плануємо купувати газ, то книги – це якісь «дитячі пустощі» у порівнянні з цим усім. Але російський імпорт вже не має того безконтрольного характеру. Тому ви заходите до книгарні й бачите більшість українських книжок. Це той результат, який дав навіть такий маленький контроль», – пояснює видавець один із результатів обмеження російського друкованого продукту в Україні.

Повна заборона на імпорт російських книг дала би просто вражаючий ефект, припускає Віталій Капранов. Водночас він визнає, що російські видавці масово відкривають свої «дочки» в Україні, фактично виробляючи російську книгу на місці та оминаючи обмеження імпорту.