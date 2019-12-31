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Поднимать зарплату «хотя бы» на 2 тысячи гривен в год. Именно такую задачу ставят себе в Министерстве развития экономики Украины. Об этом во время визита на харьковский «Турбоатом» заявлял министр Тимофей Милованов. По данным госстатистики, зарплаты в Украине, в том числе и на Донбассе, действительно растут. Ощущают ли это жители региона? И какие прогнозы по доходам жителей Луганской и Донецкой областей на 2020 год?

В Луганской области номинальная зарплата в ноябре 2019 года была 8 тысяч 867 гривен. И согласно данным областного управления статистики это на 20% больше, чем было в ноябре 2018-го. В Донецкой области номинальная зарплата была выше, чем в Луганской – 11 тысяч 769 гривен. И это на 18% больше, чем год назад.

И там, и там наибольшие зарплаты в сферах госуправления и обороны, в финансовой и страховой деятельности, промышленности и научной деятельности. В Луганской области можно отметить значительный (от 3 до 4 тысяч гривен) рост зарплат в сельском хозяйстве. Благодаря этому сельское хозяйство вошло в число наиболее оплачиваемых отраслей. А вот в строительстве на Луганщине зарплаты даже снизились почти на 10%. В Донецкой области, наоборот, строительство в лидерах по росту зарплат. А падение отмечалось в сферах административного обслуживания. Не сильно изменились зарплаты в регионах у медиков и в сфере образования. Это данные госстата.

Доход такой же, как и был, расходы увеличились – житель Северодонецка

А что думают жители региона? Как изменился ваш доход за этот год, и в какой отрасли вы работаете, мы спросили у жителей Северодонецка.

Получаю минималку

«Я работаю в государственной структуре и еще подрабатываю. Получаю минималку. Ну увеличилась немного минималка. Так подоходный с нее берут», – рассказала жительница Северодонецка.

«Работаю на стройке. Доход такой же, как и был. Расходы увеличились. Все такое дорогое», – говорит один из северодончан.

Зарплаты больше не стали, а ценники поднялись



«Работаю в образовании. Зарплаты больше не стали. А ценники поднялись. Наверное, доход даже меньше стал», – рассказал другой северодончанин.

«Работаю в транспортных перевозках. Все хуже и хуже. Людей все меньше пользуются услугами», – говорит житель Северодонецка.

Если продолжится текущая экономическая политика в отношении подконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, то реальные доходы людей там не только перестанут расти, но и вовсе могут уменьшиться, отмечает экономист Growford Institute Алексей Кущ.

По его словам, если не брать в расчет Мариуполь, который является отдельным экономическим островом в регионе и дает среднюю зарплату в городе выше, чем по всей стране, то остальные территории являются фактически депрессивными. Наибольший сегмент проблем в Луганской области – это Лисичанск, Северодонецк, где промышленные гиганты простаивают или работают на минимальной нагрузке.

Реальные доходы населения могут сократиться

«Реальные доходы населения на контролируемой территории, которые работают в промышленном секторе, они могут сократиться. А в некоторых отраслях, например, в угледобывающей, могут возникнуть долги по зарплатам. И социальная ситуация может ее больше обостриться. А рост социальных стандартов по всей стране заморожен. За счет инфляционных факторов реальные доходы населения в бюджетном секторе, пенсионеров могут даже стать хуже, чем в 2019 году», – говорит Алексей Кущ.

С этих территорий не нужно изымать налоги в госбюджет – Алексей Кущ

Развиваться экономике регионов мешает близость зоны боевых действий. Из-за чего сложно найти инвесторов, говорит экономист. Поэтому, государству нужно разработать особую стратегию для экономики этого региона.

Нужно вводить максимально льготный режим для этих территорий

«Экономика этих территорий не может быть источником для поступления средств в госбюджет. Нужно вводить максимально льготный режим. Эти территории и так находятся в максимально токсичном инвестиционном состоянии. Нужно создавать так называемые индустриальные парки. С длительными налоговыми льготами, набором инструментов стимулирования развития бизнеса, с механизмом компенсации процентных ставок по кредитам», – говорит Алексей Кущ.

Также, по словам экономиста, нужно создавать государственный фонд, который бы отвечал за сохранность прямых иностранных инвестиций, чтобы привлечь инвесторов. Если же этого не делать, то промышленность продолжит деградировать, и вскоре уровень реальных доходов на оккупированной территории может догнать уровень на подконтрольных территориях. И тогда Украина проиграет в идеологической борьбе.