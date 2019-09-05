Медведчук пояснив, чому просить суд заборонити книжку про Стуса

Депутат із фракції «Опозиційна платформа – За життя», кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук заявляє, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса, бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Про це Медведчук сказав у коментарі «Громадському».

«Якщо людина дозволяє собі висловлювання, які не відповідають дійсності, то це є предметом судового розгляду для захисту честі та гідності, я так вчиняв завжди і буду робити в майбутньому», — сказав Медведчук.

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Медведчук позивається до Кіпіані щодо захисту честі, гідності й ділової репутації.

Натомість Кіпіані вважає, що позов є тиском на свободу слова.

«Є позов щодо 9 епізодів цих статей, які Медведчук вважає такими, що порочать його блискучу честь, гідність та ділову репутацію. Як на мене – це є прямим тиском на свободу слова. Тому що в цих 9 пунктах сім є так званими оціночними судженнями, тобто тут немає чого заперечувати, бо я так думаю і не збираюся відмовлятися від думки. Щодо двох – там треба говорити з адвокатами, які вважають, що треба буде доводити, що не те малося на увазі. Всі ці позови стосуються моїх оціночних суджень ролі Медведчука у судовому процесі, його особистих якостей, мотивів поведінки», – сказав журналіст.

Про те, що Медведчук подав до суду на Кіпіані, стало відомо наприкінці серпня.

За словами журналіста, перше засідання у цій справі заплановане в Дарницькому суді Києва 2 жовтня.

Йдеться про книжку «Справа Василя Стуса», опубліковану журналістом у травні.

У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють як і за що насправді судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.



«Я можу дивитися в очі і говорити про те, що стосовно Василя Стуса ніякої вини: ні внутрішньої, ні зовнішньої я не відчуваю і ніколи не відчував», – заявляв політик у 2013 році в інтерв’ю Радіо Свобода.