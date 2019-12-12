«Не через мову»? Детальніше про мотиви вбивства Артема Мирошниченка та судовий процес

Останні два тижні ми слідкуємо за ситуацією в Бахмуті – там 29 листопада напали на громадського активіста Артема Мирошниченка, через 8 днів він помер, перебуваючи в комі. На нього, як з'ясувало слідство, напали двоє неповнолітніх. Одному з них суд вже змінив запобіжний захід на взяття під варту – раніше він перебував під домашнім арештом. Радіо Донбас.Реалії докладніше розпитало про цю справу адвоката сім'ї Мирошниченка, координатора приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини в Краматорську Олександра Кадієвського.

«Щонайменше те, чого ми хотіли, виконали. Ми розуміємо, що це лише початок, – коментує рішення суду брат убитого Сергій. – Якщо хтось бачив і може якось засвідчити події тієї ночі, зв'яжіться зі мною через фейсбук, журналістів, адвоката або міліцію – ми будемо дуже вдячні».

– Олександре, великий скандал у всій Україні спричинив факт, що, за інформацією, озвученою на суді, чоловік, який бив активіста, займався боксом та змішаними єдиноборствами і нібито просто вирішив відпрацювати навички. А брат загиблого, Сергій, та багато активістів Бахмута кажуть, що Мирошниченка вбили за його позицію. Зокрема, стверджували, що був свідок, який чув, що невдоволення нападників викликало те, що Артем спілкувався з ними українською мовою. Ви розглядаєте ненависть на основі мови як мотив вбивства?

– Звичайно, ми розглядаємо і цей момент. Але хочу сказати, що зараз відбувається досудове слідство, мотиви перевіряються і свідка треба опитати. Коли він дасть точні показання, можна вже буде говорити детальніше.

– Суд, який займається справою Артема, розповсюдив заяву, що поки що немає ніякої інформації, що напад спровокувала ненависть на ґрунті того, що він говорив українською.

– У суду дійсно немає такої інформації. Він ґрунтувався тільки на клопотанні слідчого, де були виписані мотиви скоєння, і дійсно цей мотив не вказано.

– А який мотив розглядає суд?

Ми шукаємо свідків, а також водіїв, які проїжджали повз, у яких міг працювати реєстратор

– Раптові неприязні відносини, цей мотив було вказано на перший момент. Але зараз проводиться досудове слідство. Ми шукаємо свідків, а також водіїв, які проїжджали повз, у яких міг працювати реєстратор.

– В інтерв’ю місцевих активістів звучало, що свідок, про якого ви, напевно, і кажете, боїться і не йде в поліцію. Чого він боїться?

– Регіон трохи складний. І якщо напад на Артема відбувся через те, про що ми говоримо, то у цього свідка є підстави боятися, що з ним зроблять те саме, що й з Артемом. Ми на законних підставах намагаємося зробити так, щоб свідок дав показання, йому можуть забезпечити охорону.

Окрім цього, ми хочемо, щоб цією кримінальною справою займався центральний апарат Генеральної прокуратури. Це, мабуть, зробить розслідування більш об’єктивним і може дати можливість свідкам бути більш відкритими, якщо вони будуть у Києві.

Кореспондент Радіо Донбас.Реалії Сергій Горбатенко був на суді в Бахмуті і розповів про деталі засідання та громадські настрої:

«Перед початком судового засідання ВО «Свобода» робило акцію, яку назвали «Вбитий за мову». Перед будівлею суду розмістили плакат з портретом Артема Мирошниченка. До цієї акції приєдналися і звичайні жителі Бахмута. Вони проходили повз і питали, що відбувається. Також погоджувалися з тим, що в суспільстві є недовіра до суду. Окрім цього, акцію підтримали жителі Слов’янська.

Спочатку на судовому засіданні оголосили перерву, оскільки адвокат неповнолітнього підозрюваного нібито був хворий. Йому знайшли іншого адвоката. І як тільки судове засідання відновилося, адвокат підозрюваного заявив про клопотання, що судове засідання потрібно проводити у закритому режимі, тому що присутні в залі можуть нібито вплинути на незміцнілу психіку. Судді погодилися, засідання було закритим, але рішення оголошували вже відкрито. Підозрюваного відправили в СІЗО на 60 діб.

Брат Артема Сергій Мирошниченко казав, що він задоволений таким рішенням, тому що хлопець також має сидіти за ґратами. Він також розказав, що вони зараз активно розшукують свідків злочину. Начебто були люди, які бачили, як били Артема.

Підозрюваний сказав, що це – не мовне питання, мова тут ні до чого. За його словами, коли вони звернулися до Артема Мирошниченка, він відповів їм російською мовою. Але він не міг відповісти російською, тому що скрізь і завжди говорив українською. Ба більше, неповнолітній підозрюваний сказав, що він – сам патріот, сам ходив з прапором України біля школи. Але він визнає, що здійснив злочин. Щодо мотиву, чіткої відповіді немає».

– Олександре, а якщо не з’явиться свідок, що ви будете робити далі?

– Зараз складно говорити точно. Якщо у найближчі дні ми не знайдемо нікого зі свідків, є ще другий підозрюваний, слідчі дії ще не проведені. Тож є моменти, за які можна зачепитися. Ми не втрачаємо надію, сподіваємося, що свідки обов’язково знайдуться.

Ми розклеїли в Бахмуті оголошення, що ми шукаємо свідків. Там вказаний і мій особистий телефон. Тож усіх, кому щось відомо, навіть анонімно, прошу звертатися.

– Ви допускаєте, що такий злочин можливий на ґрунті ненависті до української мови?

– Так, допускаємо. Цього не можна повністю відхилити зараз. Але потрібно перевірити всі мотиви. Тому що зараз цей хлопець після спілкування з адвокатом може щось не сказати. Що також залишається таємницею, якщо він – такий патріот, як сказав, не треба відкидати момент, що на першому судовому засіданні він попросив перекладача з української мови на російську.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: