Суд відправив під арешт підозрюваного у вбивстві бахмутського активіста Мирошниченка

Донецький апеляційний суд у Бахмуті змінив запобіжний захід неповнолітньому підозрюваному у вбивстві активіста Артема Мирошниченка з домашнього арешту на тримання під вартою. Таке рішення суд ухвалив на закритому засіданні 11 грудня, повідомляє кореспондент Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Наразі строк тримання під вартою 16-річного підозрюваного встановили до 29 січня включно без можливості внесення застави.

9 грудня, коли суд мав розглянути зміну запобіжного заходу, засідання було зірване через повідомлення про замінування, яке не підтвердилося.

Про СІЗО для підозрюваного клопотала Бахмутська прокуратура – у зв’язку зі смертю потерпілого.

Підозрюваний під час спілкування з журналістами у суді чітко не пояснив мотиви убивства, але заперечив, що воно сталось на мовному ґрунті. Він сказав журналістам, що сам «є патріотом». Під час розгляду справи під судом зібрався мітинг.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило раніше, що після смерті громадського активіста та волонтера Артема Мирошниченка кримінальне провадження про напад на нього перекваліфікували.

Тепер поліція інкримінує підозрюваному умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

На 36-річного волонтера Артема Мирошниченка напали 29 листопада в прифронтовому Бахмуті Донецької області. Поліція встановила особи нападників. За даними слідства, їм 16 і 17 років, обидва місцеві жителі.

Як зазначив в.о. начальника відділення поліції Бахмута Ярослав Меженний, той, хто бив активіста, займався боксом і змішаними єдиноборствами, і він нібито просто вирішив відпрацювати свої навички.

Однак брат загиблого Сергій Мирошниченко переконаний, що трагедія сталася не випадково, а через проукраїнську позицію і громадську діяльність його брата.

Бахмутські активісти стверджують, що є свідок, який чув, що невдоволення нападників викликало те, що Артем Мирошниченко відповідав їм українською.