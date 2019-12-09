Суд, який мав розглянути запобіжний захід для підозрюваних у вбивстві активіста Мирошниченка, «замінували»

Донецький апеляційний суд у Бахмуті, де мали розглянути зміну запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві бахмутського активіста Артема Мирошниченка, обстежують через повідомлення про замінування, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

9 грудня в цьому суді мав відбутися розгляд апеляційної скарги прокуратури про зміну запобіжного заходу для одного з підозрюваних із домашнього арешту на тримання під вартою.

Працівників суду евакуювали, в приміщенні працюють сапери, чергують «швидка» і пожежники. На розгляд справи приїхали громадські активісти з Бахмута та Слов’янська, вони очікували під будівлею суду.

Згодом активісти попрямували до прокуратури Бахмута. Прокурор Дмитро Мєшков повідомив, що сьогодні засідання суду точно не відбудеться. Суд перенесли на 11 грудня.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило раніше, що після смерті громадського активіста та волонтера Артема Мірошниченка кримінальне провадження про напад на нього перекваліфікували.

Тепер поліція інкримінує підозрюваному умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

На 36-річного волонтера Артема Мирошниченка напали 29 листопада в прифронтовому Бахмуті Донецької області. Поліція встановила особи нападників. За даними слідства, їм 16 і 17 років, обидва місцеві жителі.

Як зазначив в.о. начальника відділення поліції Бахмута Ярослав Меженний, той, хто бив активіста, займався боксом і змішаними єдиноборствами, і він нібито просто вирішив відпрацювати свої навички.

Однак брат загиблого Сергій Мирошниченко переконаний, що трагедія сталася не випадково, а через проукраїнську позицію і громадську діяльність його брата.

Бахмутські активісти стверджують, що є свідок, який чув, що невдоволення нападників викликало те, що Артем Мірошниченко відповідав їм українською.